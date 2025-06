Mayores y mascotas abandonadas que nadie quiere se dan amor en Ingenio

Gran Canaria lidera el índice nacional de abandono de mascotas . Cifras duras que abren la imaginación y hacen florecer historias de humanidad. El proyecto Huellas con Arrugas es uno, pero no cualquiera. Nace en Ingenio. Es pionero, premiado internacionalmente, y ya está transformando dos realidades a menudo ignoradas: la de los animales abandonados de centros de acogida que son mayores o con alguna discapacidad, los que nadie adopta, en terapia mutua con personas mayores que viven en residencias y que en ocasiones, también se sienten solas o ignoradas. Se busca que los adopten, pero no es la finalidad prioritaria.

No son palabras mayores. La iniciativa fue creada e impulsada por la veterinaria Minerva Artiles, de Ingenio, que vio en la conexión entre humanos y animales una forma de sanación y complicidad mutua. El plan consiste en llevar estos perros y gatos más vulnerables de los CETA (Centro de Estancia Temporal de Animales) a centros de mayores, donde no solo reciben cuidados, sino algo más profundo: cariño, atención y vínculo.

Premio internacional

En 2024, Huellas con arrugas recibió el Primer Premio Internacional en el Congreso de Geriatría celebrado en el teatro Víctor Jara de Vecindario en Santa Lucía, compitiendo entre 18 proyectos de distintos países. La propuesta destacó por su capacidad de generar impacto emocional real, sin grandes infraestructuras ni costes.

A diferencia de los modelos tradicionales de acogida, este proyecto no se enfoca en buscar adopciones rápidas. Primero, los animales pasan por un proceso de reinserción emocional, compartiendo tiempo con mayores en centros como el centro de Sardina, San Nicolás de Bari, donde las visitas y el contacto diario activan su recuperación, y también la de los ancianos.

Minerva Artiles, la creadora del proyecto. / La Provincia

Salir de la jaula y del silencio

«Los animales salen de su jaula, pero también los mayores salen de su silencio», explica Artiles, que destaca el sentido de este proyecto que se fundamenta, entre otros grandes conceptos, en que «ambos vuelven a sentirse útiles, queridos, mirados».

Flor es el ejemplo. Es la historia de una perrita adulta que fue encontrada en la carretera de Pozo Izquierdo, arrastrándose, con graves heridas que llevaron a valorar la posibilidad de amputación de sus patitas. Artiles recuerda que no se supo nunca cómo llegó a esa situación «pero alguien con corazón no pudo hacerlo». Barajan el atropello o que fue lanzada desde un coche en marcha. Pero eso es pasado. Para no olvidar y servir de lección. El Ceta de Santa Lucía se encargó de ella, de Flor, como la llamaron. Fue operada y la equiparon con un carrito especial para moverse y así fue incluida en el proyecto Huellas sin Arrugas. Comenzó a visitar el centro de Sardina hace menos de un año y su dulzura conquistó a todos. «Finalmente, fue adoptada por una familia vinculada al mismo centro», desveló la experta. Ahora corre por los pasillos con sus ruedas repartiendo la alegría que guarda a pesar de los sufrimientos que pasó. Lo relata como si lo viviera la veterinaria de vocación y además, activista e impulsora del Pacto Insular por el Bienestar Animal desde el ayuntamiento como política.

Menos refugios y más educación

El enfoque de su proyecto actual de Huellas va más allá del rescate animal, apostilla Minerva Artiles, que alarma que todos los Cetas «sufren un grave problema de saturación por los abandonos» De hecho, Gran Canaria lidera el , el ránking nacional de abandono de mascotas.

Insiste en que la solución no pasa por construir más refugios, sino por educar y prevenir. «No se trata de encerrar más animales, sino de cambiar la mentalidad que permite abandonarlos».

Por eso, esta misma semana, el proyecto se amplía con su primer taller explicativo en el Ceta de Ingenio, donde se compartirán metodologías, resultados y propuestas con educadores, centros de mayores, protectoras y administración pública. Es el primer paso hacia la expansión formal del modelo en otros municipios de la isla.

El expectro de actuación es amplio par la proyección de esta iniciativa y puede ir desde centros educativos a penitenciarios, «porque sirve para toos a nivel terapéutico».

Lo que realmente importa

En apenas un año, Huellas con arrugas ha cambiado la vida de más de 20 animales y 30 residentes de los centros de mayores por ahora, en San Nicolas de Bari de de Sardina en Santa Lucía de Tirajana y ahora, en Ingenio.

Aun así, el valor de esta idea no son solo los números, sino cada mirada compartida, cada caricia, cada mañana en la que alguien —humano o animal— vuelve a tener una razón para levantarse.

El proyecto demuestra que ni la vejez ni la fragilidad son razones para ser descartado. Al contrario: pueden ser el punto de partida de algo hermoso. Y como dice Minerva , con una sonrisa: «Al final, todos necesitamos lo mismo: ser vistos, ser tocados, ser queridos. Aunque tengamos arrugas. O patas”.

Pioneros sacrificio 0

Ingenio fue el municipio pionero en implantar el sacrificio 0 animal en centros de animales e impulsar el Pacto Insular por el Bienestar Animal, un acuerdo firmado entre el Cabildo de Gran Canaria y los 21 municipios de la isla para mejorar la protección y el bienestar de los animales. Uno de sus objetivos es combatir el abandono animal especialmente grave en Gran Canaria. El municipio de Ingenio, junto con otros, se ha sumado a este pacto para desarrollar políticas de bienestar animal. Lo hizo cuando fue responsable del área de Bienestar y Protección Animal en el Ayuntamiento de Ingenio. Hoy lucha igual desde la oposición.