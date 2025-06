"Pedro, eres el rey de la pista": la III Copa San Vicente Ferrer se vive al galope del 'jockey' Pedro Roque

Entre un afinadísimo Pedro Roque, caballos con carácter como What’s Up y un público entregado, algunos desde la barandilla y otros en la barra del chiringuito, la jornada que parecía opacada por la subida de la Virgen del Pino dejó más de una historia de campeonato y tríos que se fueron de empate a Ingenio

La premisa deportiva de una carrera de caballos es sencilla: gana el primero que llegue a la meta. Pero lo que pasa en la pista del Hipódromo de La Laguna de Valleseco va más allá del trote ligero y la pata suelta. Aquí corren los fogalera con suficiente garra y pulmón para cabalgar a fondo los 1.800 metros del perímetro de la laguna.

En la final de la III Copa de Hípica San Vicente Ferrer, el que pestañee puede echar por la borda la temporada, o bien la remonta. Porque para darle mayor épica al asunto, los puntos contaban el doble. Nada que frenase a los que partían al arranque de la jornada como favoritos de las categorías de distancia y velocidad. Siempre Abril y What’s Up se llevaron el gato al agua sin discusión.

Locos con Pedro

Los caballos venían fogueados desde Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura, y en la pista nadie daba puntada sin hilo. El más fino de todos fue Pedro Roque. El jockey firmó un pleno de cuatro victorias sobre las cuatro que corrió en el terreno, desatando la locura en la tribuna. «Pedro, eres el rey de la pista», le gritó el menos embelesado. Liebe Kinder, Txacoli, Memhasself And I y Far Away Thoughts fueron las monturas en las que Roque voló a galope y conquistó el podio.

Lo que empezó hace tres años como una aventura con brío se ha convertido en parada obligatoria del calendario hípico canario. Aquí no hay foto finish que valga si uno se descuida. Puede que sin darse uno cuenta, se le amenice la mañana completa de domingo, con estas siete carreras oficiales, dos de ponis y un chiringuito en el que pasar el entretiempo mientras el tractor reacondiciona el terreno. Y si se le hace poco, uno «puede irse de empate» a La Pasadilla, en Ingenio, donde ayer por la tarde se disputaba otra galopada.

De Valleseco a La Pasadilla

Así va la afición, de fotingo en fotingo. Véase el trío que comandan Angelino Díaz Moreno, Cándido y Enrique. Los tres se encaramaron a la barandilla a primera hora, cachorro equipado, y así pasaron el día, alongándose a veces para ver más allá de la barra, entre apuestas disputadas que, en varias ocasiones, no se saldaron hasta los últimos metros de la carrera. Hicieron una pausa a mediodía para llenar el buche y siguieron su camino hacia La Pasadilla.

El trío de Telde y Vecindario se deja la vida por un equino, «donde haya una carrera que se quite el fútbol», dicen. Da igual si el epicentro del rácing está en Las Pasadillas, Valleseco, la Copa de País Vasco o Francia, por mencionar algunos ejemplos de su periplo. Ahí no falto ni el alcalde, José Luis Rodríguez, que aunque no es muy fanático de la hípica, asegura que cuando se jubile «se compra un poni».

Gloria también para Siempre Abril, única yegua del torneo y primera hembra de la historia del hipódromo en coronar victoriosa en la categoría de distancia. Partía como una de las favoritas en la carrera inaugural de 1.800 metros, pero sus competidores, Intocable de la cuadra Trujillo y Juanillo de Diazmor, por lesiones.

Un futbolista amante de los caballos

Otro de los nombres que más sonaron durante la jornada fue el de What’s up, del ex de la UD Las Palmas, David García, militante actualmente en las filas de la UD Tamaraceite, que ha encontrado en los caballos una pasión a la que se dedica cada mañana. «Es un caballo complicado», admite García, que está ahora metido «de lleno» en esto de los caballos. «No es fácil, no te voy a mentir», insiste. Pero con mimo y psicología —«porque ellos no hablan y es complicado»—, logró sacarle brillo a la velocidad.

Lo llevó a correr por carretera, lo sacó del círculo del hipódromo, «para que viera otras cosas», y el bicho respondió: campeón matemático de la Copa, con más galones que un defensa con tres ascensos a la espalda. «Se ha pegado un año muy duro… Está deseando terminar, como yo también, y darle un descanso porque se lo merece». El ex de la UD Las Palmas no duda en hablar de su caballo como quien habla de un compañero de equipo: «Hay que tenerle psicología al caballo», dice. Y lo logró: ganó en Tenerife, puntuó alto en Valleseco, y cerró la Copa como campeón sin discusión.

Desde que ya no juega en el equipo pío pío, sus mañanas «han cambiado»: «La vida sigue. Son diferentes etapas. Ahora estoy viviendo esta, y estoy feliz, contento. Me encantan los caballos. Me apasionan. Me dejo la vida por ellos», concluye.