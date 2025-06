El retorno de la Madre

La imagen de la Virgen del Pino no está ni a mitad de camino en sus bajadas y los de Teror ya están “que no se hallan” y cuando lleva fuera tres días, una desamorable sensación de vacío absorbe a las gentes cercanas al Recinto.

Es, a la vez, una mezcla de sentimiento y orgullo. Nosotros la protegemos, la ensalzamos, la ennoblecemos, la dejamos ver y festejar, pero “es nuestra”.

He reiterado en varios contextos la cita de Rumeu de Armas sobre la ruina del santuario y el empecinamiento del pueblo en mantenerla allí, justo al lado de donde se encontraba el santo pino de la legendaria aparición. Decía Rumeu que el santuario de Teror estaba en pie por la fe y la sublime tozudez de sus moradores. Y así con todo lo que rodea la devoción a la Virgen: querenciosos y posesivos. Y por eso se firmaba con el máximo protocolo y solemnidad, el compromiso de buen trato y devolución. Y cuando eso parecía no bastar, Teror entraba en pelea. Como en 1808, cuando la imagen de la Virgen bajó en julio de aquel año para rogar por el rey Fernando VII, retenido en Burdeos por los franceses. Pero el 8 de septiembre quien estaba aún retenida en la catedral era Nuestra Señora del Pino, con argumentos de deterioro de su templo. Y ya entonces vinieron las protestas, los tumultos y el público clamor exigiendo el arreglo de la iglesia y la vuelta de la Virgen, que retornó el 27 de septiembre.

El regreso de la Virgen del Pino a Teror, en imágenes / Andrés Cruz

Por eso, la gente de Teror ha ido estas semanas a llevarla, a verla a la Catedral, a cantarle en Vecindario o rezarle en Telde. Para disfrutar de verla en tanto lugar, pero también para mirar cómo la trataban. No puede el pueblo terorense llegar a mayor grado de contento porque en esta Bajada por el Jubileo, sus traslados a los templos de San Rafael, San Gregorio y San Juan no han sido más que una permanente constatación de que la Santísima Virgen del Pino mueve caminos, voluntades, afectos y corazones; y toda la isla de Gran Canaria ha sabido demostrarle que es el centro de sus esperanzas y consuelos, hoy como hace siglos.

Pero ha llegado el momento de la vuelta, que hay un hueco en la Villa que sólo llena ella.

En 1936, volvió el 25 de octubre, con una despedida del escritor Luis Doreste Silva a través de las ondas de Radio Las Palmas. Aquella Bajada, instada por el inicio de la guerra civil y en la que se recuperó la costumbre desaparecida a inicios del siglo XIX, terminó en las primeras horas de la mañana de aquel día en las que el público comenzó a llenar las naves y alrededores de la Catedral para despedirla e implorar su intervención en detener aquella infame contienda. A las ocho y media comenzó la procesión de vuelta a Teror, frente a la terraza del Gabinete Literario se entonó a toda orquesta una salve de acción de gracias, y luego tras el recorrido se llegó al Castillo de Mata. Allí, en la plaza que el mismo día dejaba de llamarse de “San Antonio” para pasar a ser la “Plaza de Nuestra Señora del Pino”, comparecieron ante el notario Salvador García Pérez, el alcalde de Las Palmas Antonio García López; el presidente del Cabildo Catedral, Pedro López Cabeza; el alcalde de la Villa de Teror, Isaac Domínguez Macías, y el cura ecónomo de la Basílica de la expresada villa, Antonio Socorro Lantigua.

Una comisión del Ayuntamiento de Las Palmas acompañó a la Virgen hasta llegar a Teror, cerca de las seis de la tarde.

Aquella nueva denominación del nuevo emplazamiento por donde la Virgen entraría en la capital, modificando la costumbre de siglos anteriores de hacerlo por el Risco y Ermita de San Nicolás.

Por primera vez en la historia, la procesión desde la Catedral hasta la Plaza del Pino fue retransmitida por Radio Las Palmas el 11 de abril de 1954

El 11 de abril de 1954, en el retorno de la Bajada de aquel año, la misma plaza se usó para la despedida y la clausura de la Santa Misión. El poeta y periodista terorense escribió la saeta que cantaba “Reina de frente, Madre de perfil. Eres, oh dulce oh pía oh clemente, de la canaria gente, la torre de marfil”; que con las correcciones insinuadas por el obispo Pildain, sirvió de inició para el Himno con que al año siguiente se conmemoró el cincuentenario de la Coronación Canónica.

Poco antes de las cuatro de la tarde comenzó a organizarse el cortejo formado por cofradías, hermandades, Acción Católica con sus estandartes y pendones y la cruz alzada de la Basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror; entre aplausos, voladores, las campanas de la catedral y los cañonazos de ordenanza de San Francisco. La montaña de la muralla de Mata, el Castillo, las Cuevas del Provecho estaban llenas de gente y pudieron contemplar el inicio del retorno que llegó a Teror ya de anochecida; donde, desde el balcón de la casa de los patronos, Monseñor Socorro recibió a la Virgen con una salutación.

La Virgen del Pino del Materno a la Catedral / José Carlos Guerra

El 19 de diciembre de 1965, la Virgen volvió tras la campaña del Padre Peyton dirigiéndose hacia la Plaza junto a Mata, para seguir por la Ciudad Alta junto a las parroquias de los Dolores y Sagrados Corazones para salir a los Arapiles y tomar allí la carretera del Norte. Llegó más tarde de lo previsto, sobre las nueve menos cuarto de la noche.

En la Bajada del 2000, la procesión no volvió por la carretera de Tamaraceite. Hace 25 años, regresó desde Arucas, en cuyo templo parroquial de San Juan pasó el último día de la misma

Los regresos han sido siempre menos multitudinarios y extrañamente, pese a ser camino arriba, más rápidos de lo que cabría esperar porque las cuestas se pegan. El año 2014 llegó a la Villa más de dos horas antes de los previsto, obligando a miembros de la corporación o de la propia banda de música a apresurarse hacia el lugar de recepción, y en la que se hizo patente el lema de aquella ocasión: “María se puso en camino deprisa”.

“Te marchas, Madre” han sido muchas veces las palabras que con pena mal disimulada han despedido a la Virgen en sus bajadas; así como las de “Vuelves a casa, Madre” siempre se han pronunciado con una alegría que mezcla como he dicho, la tranquilidad de tenerla nuevamente de puertas adentro y la de que Teror vuelve con ello a su ser completo.

Es verdad que este año se ha apreciado menos ese vacío de pueblo huérfano en que quedaba Teror sin la Virgen del Pino. Y que los bocadillos de chorizo o el Laurel de Indias o sus cafeterías, son reclamos del pueblo.

Como verdad también es que Teror no se entiende sin la Virgen del Pino y que la Virgen del Pino donde mejor se entiende en su completa simbología es en la Villa de Teror.

Nuestra Señora del Pino ha vuelto siempre con regalos como medallas militares o la tela del famoso Manto de los Navíos que trajo de la bajada de 1762. O la lluvia, que siempre han regado estos actos como en el retorno del recorrido del año 2019.

El servicio aéreo de la Guardia Civil cubre el dispositivo del regreso de la Virgen del Pino a Teror / Andrés Cruz

Pero el mayor de los regalos con que vuelve la Virgen siempre son los ruegos, los agradecimientos, las almas llenas de ilusión, la serenidad y los miles de gestos, miradas, cantos, lágrimas y sentimientos que han llenado el espíritu de los canarios durante estos días.

Y las ganas de que se repita todo esto. Una y mil veces. Porque el poder consolador, de Nuestra Señora del Pino nunca cansa y siempre llena. Un peregrino en el retorno de este año comentaba a los medios de comunicación que pese a la edad nada importaba porque lo que le movía no eran los pies. Era la fe.

Hacerlas las bajadas lustrales no sería mala cosa.

Tradición y fe se nutrirían al máximo de vida y esperanza.