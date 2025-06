La vida y la peregrinación

Hay una pregunta, una cuestión, un interrogante en el corazón humano que se refiere al sentido de la existencia. Esa pregunta es ¿cómo afrontar el recorrido vital? Creo que ante esta pregunta hay formas inadecuadas e inmaduras de afrontar dicha cuestión. Hay personas que afrontan la vida como errantes y todos sabemos lo que es un errante: todas aquellas personas que no saben ni de dónde vienen ni a donde van, no tienen brújula en la vida, no tienen norte en el recorrido histórico. Pensemos en esa cantidad de personas que esta mañana no saben ni porqué ni para quién se levantaban, esa cantidad de jóvenes que no saben ni porqué ni cómo afrontar el día; nosotros esta mañana nos levantamos sabiendo para quién, para qué y porqué. Por otra parte, hay personas que se plantean la vida como fugitivas: van huyendo de todo y de todos, van huyendo del pasado, de los recuerdos, de los pensamientos, de las relaciones. Asimismo, hay personas que afrontan la existencia como forasteros: esas personas que están en un lugar y no se interesan para nada de lo que sucede a su alrededor; personas que viven en un lugar como islas y como islotes con respecto a lo que viven sus semejantes. De igual forma, hay personas que viven su itinerario histórico como turistas, es decir, personas que tratan de vivir lo mejor posible aquí y ahora, si quiero ir de compras voy de compras, si quiero ir de excursión con el grupo voy de excursión, si quiero quedarme en el hotel me quedo en el hotel, lo importante es experimentar la existencia como esa vida que intenta gozar en todo momento lo más intensamente posible. Ninguna de estas formas son maduras o adecuadas, tampoco cristianas y creyentes.

Pero hay una forma de situarse en la historia personal y comunitaria que es madura y cristiana: vivir la existencia como un peregrino. ¿Y qué es un peregrino? Es aquella persona que sabe a dónde quiere ir pero no sabe los sobresaltos del camino pero asume los imprevistos. Por ejemplo: quiero ir a Teror o al Cristo de Telde, sé a dónde quiero ir pero no sé si me voy a cansar más de lo esperado, si voy a tener más sed de lo previsto, si voy a tener un percance, pero lo asumo, y eso me hace más fuerte.

Esto se puede aplicar muy bien a la vida. Sé lo que es el matrimonio y la vida en pareja pero no sé lo que va a ocurrir en el itinerario de la convivencia pero lo asumo para crecer como persona y como pareja. Sé lo que es ser presbítero pero no sé los destinos que voy a tener, los problemas en el ministerio, las crisis personales, los desalientos, las personas con las que me voy a encontrar…, pero lo asumo, obteniendo con ello mayor madurez personal. Muchas veces las crisis vienen porque no asumimos los imprevistos o los golpes del camino.

Si esto es a título general, en una dimensión antropológica, al mismo tiempo tenemos que preguntarnos qué dice la tradición bíblica sobre la peregrinación. Se trata de responder a la pregunta: ¿Qué dice la Biblia, tanto la tradición veterotestamentaria como la tradición neotestamentaria sobre un creyente que camina, que se desplaza, que peregrina?

Ya el Pentateuco, en el libro del Deuteronomio habla del Padre en la fe, Abrahám, como aquél que se desplaza (Dt 26), «Mi padre es un arameo errante (peregrino) que bajó a Egipto y vivió allí como inmigrante». Lo mismo aparece en la Historia Deuteronomista en Jos 24, y en los credos del Sal 105 y 136 entre otros. Sus hijos Isaac y Jacob igualmente aparecen como peregrinos hacia su tierra de origen. Ida y vuelta, son trashumantes, son caminantes, peregrinos, andantes, aquellos que viven caminando.

El regreso de la Virgen del Pino a Teror, en imágenes / Andrés Cruz

Pero me parece que es en las fiestas de Israel donde encontramos mejor el alma israelita como aquel pueblo que peregrina. Un pueblo es sus fiestas, su mundo lúdico, su diversión, sus recuerdos festivos. Todas las fiestas de Israel tienen un sustrato histórico, en ellas se vierte algún recuerdo de algún acontecimiento en el pasado como historia de salvación. Está la fiesta de Rosh ha-Shaná (Año nuevo), la fiesta del Yom Kippur (Día de la Expiación), la fiesta de los Sukkot (fiesta de las Tiendas), la fiesta de la Jannukká (Fiesta de las luces), la fiesta de los Purim (Fiesta de las suertes), la fiesta del Pesaj (Fiesta de Pascua), la fiesta de Shabuot (Fiesta de Pentecostés).

Si esto es brevemente el peregrinar de un pueblo según la Primera Alianza, ¿Qué decir de la Alianza definitiva, de la 2ª Alianza? Escojamos un evangelio para hablar de la Peregrinación, y en concreto el tercer sinóptico, el Evangelio según san Lucas. El evangelista Lucas presenta a un Cristo peregrino. Desde el capítulo 9 al 19 Jesús camina y peregrina a Jerusalén, va enseñando a sus discípulos en qué consiste el Reino de Dios (su dinámica, sus valores, sus criterios, sus características). Lucas solamente plantea un viaje a Jerusalén (distinto por ejemplo al Evangelio de san Juan). A partir de esos capítulos Lucas presenta a un Jesús que ofrece una universidad popular, un taller del Reino, unas clases evangélicas sobre el proyecto de Dios. En esto ya Lucas es original, pero es más original todavía.

C. B.

¿En qué consiste esta originalidad? Así como Lucas plantea un Cristo caminante, igualmente de forma proléptica, de forma anticipatoria presenta a su Madre María de Nazaret caminante y peregrina en los capítulos de la Infancia. Lo que se dice de Cristo se anticipa en su Madre.

A menudo mostramos a la Virgen como una mujer inerte, parada, demasiada contemplativa, pues Lucas plantea toda una experiencia mariana en movimiento. Lucas presenta a María realizando cuatro viajes a Jerusalén o a los alrededores de Jerusalén.

De estos cuatro viajes de María Peregrina escojamos dos contemplando su experiencia para estímulo nuestro. Escojamos la visita a su parienta Isabel, y luego la pérdida del Hijo de Dios en el Templo.

a) La visita a su parienta Isabel. Es el encuentro de dos mujeres. Es el abrazo de dos creyentes, es la cercanía de dos mujeres envueltas en el Espíritu. Nuestros hermanos orientales le llaman a esta fiesta (que nosotros llamamos la fiesta de la Visitación) la fiesta del beso y del abrazo porque el gran protagonista de la escena no es tanto María o Isabel sino el Espíritu que rodea e invade a estas mujeres; y los orientales llaman al Espíritu Santo, el beso de Dios.

b) La pérdida de Jesús en el Templo. Es la fiesta de la mayoría de edad de Jesús. María encuentra a Cristo en el Templo hablando con los doctores. Y es cuando su Madre pronuncia aquella expresión «¿no sabes que tu padre y yo te estábamos buscando?» Y Jesús responde: «¿No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre?».

El servicio aéreo de la Guardia Civil cubre el dispositivo del regreso de la Virgen del Pino a Teror / Andrés Cruz

Es la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Lucas, y en esta ocasión es cuando por primera vez habla del Padre. La última vez que Jesús habla en el Evangelio de Lucas es en la cruz diciendo: «Padre en tus manos encomiendo mi espíritu». La primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Lucas habla del Padre, y la última vez habla del Padre, es toda una inclusión literaria. Así pues, toda la obra de Cristo es Revelar al Padre. Pues es María quien provoca la primera intervención de Cristo que habla sobre su Padre. Por tanto, Lucas presenta a María como mujer andariega, dinámica, peregrina, caminante.

Todo este itinerario bíblico puede sintetizarse en aquella expresión de Joan Manuel Serrat parafraseando a Machado: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso». Hacemos historia con otros, caminamos con otros, somos peregrinos del infinito, sabemos a dónde queremos ir asumiendo los golpes de la vida, lo hacemos en un tono de fiesta, a ejemplo de Cristo y de María, sintiéndonos todos compañeros de viaje, hacia un mundo que solamente Dios nos puede entregar. Trabajamos en el presente, nos esforzamos en el presente, forjamos un mundo nuevo en el presente construyendo una aurora que no se acaba.

Luis María Guerra es sacerdote y profesor del Istic.