Manoli, un año desaparecida en Arinaga: "Dicen que se fue al cielo, pero prefiero pensar que está de viaje"

Una comunidad pequeña como playa de Arinaga en Agüimes, un silencio y una pregunta que se repite: ¿Dónde está Manoli? La última vez que alguien vio a Manuela Gil de León, vecina de 75 años este núcleo costero, fue la noche del 23 de junio de 2024, a medianoche, caminando por la avenida. Vestía pantalón corto, camiseta y solo portaba una toalla y las llaves de su casa. Iba a darse un baño purificador, como todos los años, durante la celebración de San Juan, que llenó de gente la playa esa noche mágica del año. Se supone que Manoli estaba allí, como tantos otros. Pero a diferencia de todos, nunca volvió a su casa.

A días de cumplirse un año de su misteriosa desaparición, su hijo le dedica una emotiva carta en sus redes sociales: " Dicen que se fue al cielo, pero yo prefiero pensar que está de viaje. Un viaje donde no hay dolor ni despedidas". Él y su esposa Dahyara Martín, portavoz familiar, buscan ahora ayuda a la desesperada. "El caso lo han cerrado y si queremos investigación, tenemos que costearla nosotros".

El 23 de junio de 2024 fue una noche templada y sin incidentes aparentes en Arinaga. Manoli bajó sola a la playa, como otros años. La vio y saludó en la avenida un vecino, y poco después, se vio su imagen grabada en la cámara de un local ubicado a muchos metros de donde ella solía bañarse. No hay constancia de que entrara al mar. Nadie la vio sumergirse.

Rastreo sin resultados

La alarma saltó cuando no regresó a casa. Su familia avisó de inmediato, y en las primeras horas del 24 de junio ya se había desplegado un operativo de búsqueda sin precedentes en la zona. Participaron unidades de la Guardia Civil, Policía Local, drones, perros especializados, submarinistas, helicópteros y muchos voluntarios. Se peinaron kilómetros de costa, se inspeccionaron fondos marinos, acantilados, fincas, senderos.

El jefe del grupo especial de operaciones subacuáticas (GEOS) fue contundente: “Todo indica que no entró al mar. Las corrientes eran tranquilas y no hay pruebas ni objetos personales. Este no es un caso de ahogamiento.”

Ahí, comenzó el silencio más duro: no saber nada.

Caso cerrado: que pague la familia

Un año después, no hay respuestas. La portavoz familiar Martín anuncia que están buscando colaboración tras conocer "hace unos días a través de una notificación del juzgado que la Guardia Civil ha finalizado la investigación y cerrado el caso. Si queremos que se siga investigando, debemos costearlo nosotros".

La familia solicitó hace meses que se investigaran otras líneas para no dar por perdida una vida. "No pedimos milagros. Pedimos justicia, pedimos saber. Necesitamos una verdad, aunque duela. No podemos vivir con este vacío", comentó siempre la portavoz familiar, Dayhara Martín, casada con el hijo de Manoli, desde que se inició la búsqueda tras la denuncia de su extraña desaparición.

Desde entonces, su familia, encabezada por la portavoz Martín, no ha cesado activamente en busca de respuestas.

La familia entera mantiene viva su memoria. "No hay un día en que no se la nombre. Mi hijo pequeño la llama Manoli", detalla la portavoz, que con su marido Raúl mantienen viva la figura de Manoli a su pequeño, al que le muestran fotos a diario.

Otros allegados s familiares recuerdan la ilusión que tenía con la llegada de su nieto. La otra abuela, madre de Martín, manifestó que "me angustia pensar que ese niño crecerá sin conocer a su otra abuela, sin escuchar su risa, sin sentir su abrazo. Esa abuela que lo adoraba", relata. "Éramos dos abuelas que esperamos con alegría la llegada de nuestro nieto".

El hijo de Manoli, Raúl Santana, se ha mantenido al margen de este suceso sin realizar manifestaciones públicas durante este año. Sí lo ha hecho desde sus redes sociales, donde hace un seguimiento a casos de otros de desaparecidos a nivel nacional y difunde contenidos. En esta línea, el pasado 6 de junio escribía una emotiva dedicada a su madre.

Carta del hijo de Manoli. / La Provincia

La pregunta sigue abierta. ¿Fue una desaparición voluntaria? ¿Un accidente? ¿Un hecho violento sin testigos? Nada lo indicó nunca con claridad. La familia ahora suma al dolor la petición de colaboración para proseguir con el caso. “Lo que más duele no es solo la ausencia. Es no saber si sufrió, si está viva, si necesita ayuda, o si ya no está. Esa incertidumbre es lo que te desgarra por dentro", destacó siempre Martín.

7.000 desaparecidos y Fiscalía

,La familia ruega a cualquier persona que haya visto algo que pueda ser relevante, por mínimo que sea, que se ponga en contacto con la Guardia Civil. El teléfono habilitado para aportar información es el 062 o el correo desaparecidos@guardiacivil.es.

Cartel con desaparecidos, entre llos Manoli, de la plataforma Adonay. / La Provincia

Manoli es uno de los 7.000 de casos de desaparecidos en activo este año 2025 en España, de los 24.000 denunciados en 2024 por la asociación Sosdesaprecidos. Ha solicitado dado el volumen, la creación de una Fiscalía especializada únicamente en casos de desaparecidos. En su web figuran todos estos casos, donde aportan información de cada uno, como la de Manoli: Fecha de desaparición: 23/06/2024, hace: 11 meses, 26 días en Agüimes; 73 años cuando desapareció, y hoy tendría 74. Su descripción física: altura: 1,60 m, peso: 90Kg, pelo corto, ondulado, canoso, color de ojos castaños, de complexión corpulenta y gafas graduadas.