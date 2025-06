¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? La isla arde en fiestas para recibir al verano

Verano con fuegos, hogueras, alfombras y baños. Telde, Arucas, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Gáldar, Valsequillo, así hasta todos los municipios de la Isla y de la provincia. San Juan, el Corpus y la llegada del verano con la noche más mágica ya están aquí.

Telde

El municipio celebra las fiestas de San Juan. Las Casas Consistoriales acogen desde este viernes la exposición de fotografías del concurso realizado por Enfoques. A las 20.00 horas y a las 22.00 horas habrá desfile de moda por en la plaza de San Juan y el Festival Atacayte. A la misma hora, en la avenida Alcalde Alejandro Castro Jiménez, tramo espectáculo del Rally Ciudad de Telde. Mañana, desde las 9.00 horas, 49ª Edición Rally Ciudad de Telde, con salida desde los Picos-Cazadores.

De 10.00 a 13.00 horas, ludo-parque infantil en la plaza de San Juan. A las 12.00 horas, en el mismo lugar, actuación musical En busca del lugar más divertido del mundo. A partir de las 18.00 horas, romería-ofrenda al Santo Patrón, con salida desde el Parque Franchy Roca. A las 22.00 horas, Parrandiando, con las parrandas El Pajullo y Vitolo. A las 00.30 horas, actúa Leyenda Joven.

El programa de fiestas continuará el domingo, desde las 9.00 horas, con el circuito de Escuelas en Ruta de Ciclismo San Juan 2025. De 10.00 a 13.00 horas, ludo-parque infantil, y a las 13.00 horas, entrega de trofeos de la Prueba de Escuelas en Ruta en Ciclismo. También este viernes, y fuera de las fiestas, en la Biblioteca Saulo Torón, a las 18.30 horas, presentación del libro infantil Siempre juntos, de Beatriz Gómez.

Hoguera de la UD Telde

La UD Telde será la encargada de darle al botón que encienda la tradicional Hoguera Municipal de San Juan, el lunes, junto al Puente de los Siete Ojos. Telde habilitó un punto de recogida de material para la Hoguera Municipal de San Juan 2025 junto al Puente de los Siete Ojos. Se cerró ayer . La tradicional Hoguera Municipal de San Juan arderá la noche del lunes 23 de junio, en el marco de uno de los actos más simbólicos y esperados del calendario festivo local. Telde, además, ultima la Feria de Artesanía de las Fiestas de San Juan Bautista que será lunes y martes en la plaza del casco histórico con 12 stands abiertos al público.

Arucas

La Banda Sinfónica Ciudad de Arucas celebra el XXXIII Memorial Juan Falcón Santana dentro de las Fiestas de San Juan, con el innovador espectáculo ‘Bandatrónica’, en colaboración con DJ Pere Vicalet. Será este viernes en Plaza de San Juan a las 21.30 horas. A su vez, tanto mañana sábado como el domingo tendrá lugar la Feria de Artesanía, Oficios y Tradiciones.

Será en el Parque de las Flores, de 10 a 21 horas. Y el Recinto Ferial de Barreto acoge este domingo de 10 a 13 horas la Feria de Ganado. Contará con un concurso de arrastre, así como exhibiciones de trilla, esquila, ordeño y del Buchón Canario, poniendo en valor las tradiciones y el mundo ganadero. El domingo 22 será el día de las alfombras en las calles del casco. Participarán cerca de 40 grupos.

San Bartolomé de Tirajana

La Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana celebra la víspera de San Juan el próximo lunes, 23 de junio, en Playa del Inglés, tendrá lugar en el entorno del Anexo II. La fiesta comenzará a las 20:30 horas con un pasacalles, acompañado de una batucada, zancudos, brujas y otros personajes recorrerán la zona de la playa. A las 21:00 horas arrancarán los conciertos con la actuación de Pedro Alfonso, a las 22:45 será el turno de Start Music, y a las 00:00 se lanzará el espectáculo de fuegos artificiales. A partir de las 00:15, DJ Toni Bob pondrá el broche musical a la noche.

Alfrombras en Guía. / A. G.

Agüimes-Los Corralillos

Los Corralillos celebra fiestas en honor a San Juan Bautista como epicentro la plaza de San Juan. Desde ayer al domingo conmemoran el descanso que los pastores y labradores de esta antigua vega agrícola. El viernes, a partir de las 17:30, los más pequeños tendrán talleres de manualidades y pintacaras. Algo más tarde, a las 18:00, se desarrollará la actividad ‘Pista y rastreo’, que consistirá en una carrera de orientación por el barrio. Simultáneamente, en el Local Social, tendrá lugar el célebre Torneo de Zanga.

A las 19:00 se realizará la tradicional ‘descamisá’ de las piñas que serán asadas más tarde gracias a la colaboración de la murga ‘Vete por Ahí’. Será durante la verbena popular que comenzará a las 21:00 y que contará con las actuaciones de Grupo Jaleo y Apolo GC. El sábado será la Romería Ofrenda en honor a San Juan Bautista, que partirá a las 19:30 desde El Lomo hasta la plaza de San Juan. Una vez finalizado el acto, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de una verbena con la música de Paco Guedes y Que Chimba, a partir de las 21:30.

Las celebraciones acabarán el domingo 22 con la popular Verbena del Solajero, amenizada este año por Son Karibe. Será a partir de las 14:30 y, para refrescar a los asistentes, el agua será parte del espectáculo. Además, durante la actuación habrá una degustación de bocadillos de pata. Finalmente, para cerrar el programa, la carrera de carretones en la calle Murillo.

Sardina y San Juan Marinero

La Playa de Sardina vivirá la noche más corta del año, la que va desde lunes 23 de junio al martes 24 de junio, con una jornada de música y fuegos artificiales acuáticos y aéreos. Gáldar organiza la Noche de San Juan Marinero con un pasacalles a partir de las 22.00 horas con Banda Archipiélago y continuará con la actuación de Línea DJ a las 23.00 horas. Por último, con la medianoche llegarán fuegos artificiales acuáticos y aéreos.

Valsequillo

El Ayuntamiento de Valsequillo comunica a quienes vayan a hacer hogueras en la víspera de las festividades de San Juan (23 de junio), que deben comunicarlo con el fin de minimizar los riesgos propios del fuego y poder actuar con rapidez en caso de incidencias.

Agüimes

El recinto ferial de Agüimes acoge este sábado ‘El verbenazo del verano’, un encuentro musical que celebra su primera edición para despedir el curso escolar 2024-2025. A partir de las 16.00 horas arrancan los ritmos latinos con las actuaciones de Armonía Show, el espectáculo Bachata Rosa: Tributo a Juan Luis Guerra, las orquestas Estrella Latina, Star Music, Leyenda Joven y Mekánica by Tamarindos, además de los DJ Ulises Acosta y Línea DJ. La fiesta se prolongará hasta las 02.00 horas. Exposición de pintura del autor Pedro Raidel , de título Variaciones sobre un mismo tema, en la Sala de arte de la Casa de la Cultura de Agüimes. Del 23 de mayo al 27 de junio. Abierta de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 y de 16,00 a 20,00 horas. Está inspirado en el paisaje , bajo una reflexión y expresión sobre el color, las formas y la geometría.

Vuelve La Noche Romántica–Una Noche Bajo Las Estrellas el sábado. A las 19:30 horas las calles de Tejeda se convertirán en un teatro para ver ‘Romeo y Julieta’. A las 21:30 horas, en La Vaguada, Última Parada. A las 21:30 horas será El Beso Más Bonito del Mundo. A las 23:15 horas tendrá lugar la Noche de Astronomía. A medianoche llega La Trova, y se cierra con Línea Dj. La decoración, la gastronomía, la iluminación se cuidan al detalle para crear un espacio aún más mágico y romántico.

La Ciudad Deportiva abre sus puertas este viernes para dar la bienvenida al verano con la gran fiesta Aloha Party abierta a público de todas las edades. El Albergue Juvenil será el epicentro de esta jornada festiva, de temática hawaiana, que se celebrará de 17:00 a 21:00 horas, con un sinfín de propuestas lúdicas y divertidas para niños y mayores, todo gratuito.

Además, Guía invita a la ciudadanía a participar este domingo en la elaboración de las alfombras del Corpus Christi Serán confeccionadas con tapices a base de sal y tierras coloreadas en las calles aledañas a la Iglesia. La celebración del Corpus Christi. El domingo por la tarde tendrá lugar la procesión del Corpus.

San Bartolomé de Tirajana

El Centro Cultural de Maspalomas acoge este sábado a partir de las 19.30 horas la muestra cinematográfica ‘La noche más corta 2025’ con la que recibe el verano. Se proyectarán los cortos 893 kilómetros’, ‘Cuando llega el frío, La mort, Insalvable, All you need is Love y Sexo a los 70. Por otro lado, Fataga inicia este fin de semana las Fiestas del Albaricoque, que se prolongan hasta el 29 de junio.

El sábado a las 12.00 horas se engalanan las calles del pueblo y el domingo a partir de las 18.00 horas celebración de la Art & Wine y a partir de las 20.00 horas el pregón. Por último, el auditorio del Parque Sur acoge este sábado a partir de las 19.00 horas el Encuentro de Bandas con la Banda Maspalomas Sol y Arena y la Banda Municipal de Mogán.

La vega celebra la llegada del verano con una gran fiesta este sábado en la Plaza de la Solidaridad. A las 11.00 horas arranca una fiesta acuática con hinchables, pintacaras y algodón de azúcar. A las 12.00 actuarán Los 600 y a las 13.30 horas Paco Guedes.

La Villa de Ingenio abre este viernes las Fiestas en honor a San Pedro y San Pablo hasta el 30 de junio con la exposición Juan Hernández Artiles: un legado para Ingenio en el Centro Cultural Federico García Lorca a las 19 horas y por la tarde atracciones en el Recinto Ferial de la Plaza Adolfo Suárez. El sábado, torneo de zanga en el Centro de Mayores de Ingenio, a las 20:00 horas, y música en la Plaza de La Candelaria tarde y noche.

El domingo, actividades infantiles también en La Candelaria de 11 .00 a 14 horas. El centro cultural Federico García Lorca acoge el domingo, a las 18.00 horas, la presentación del espectáculo La Sagrada Familia, de la compañía Circanaria. Las entradas tienen un precio de tres euros.

La parroquia San Vicente Ferrer organizan para el sábado las alfombras del Corpus Christi. Será a partir de las 20 horas. La misa del Corpus es a las 11 horas del domingo, antes de la procesión por los aledaños de la plaza.

Gáldar

El Festival La Guancha vuelve a la costa de El Agujero. La primera jornada de este viernes arranca a las 21 horas con las actuaciones de ‘Melendiers’, tributo a Melendi; 500 noches, con el espectáculo ‘Sabina en las Venas’; Nía y DJ Aythami. Mientras, el sábado a la misma hora el cartel lo conforman Salomé; Última Llave; Fran Baraja; Chema Rivas y DJ Aythami.

El Valle sigue con sus fiestas. El sábado será la romería desde las 19.45 horas. A continuación, baile de taifas. El domingo habrá una gala artística a las 20 horas.

Las alfombras del Corpus llenarán las calles del pueblo desde las 18 horas este sábado. Desde las 19 horas habrá partidos de fútbol de solteros contra casados. El domingo será la misa a las 11 horas, con la posterior procesión.

La Biblioteca Municipal de Santa Brígida acoge esta tarde a partir de las 19.00 horas la conferencia titulada Daniel Van Dama y Santa Brígida a través de su testamento, a cargo del abogado e historiador Tomás Ruano Espino, responsable de la transcripción del testamento. Ruano abordará la figura de Daniel Van Dama a partir del análisis de su testamento, la de un niño huérfano que llega a Santa Brígida en el siglo XVI, bajo la tutela de su abuelo.

Dentro de las fiestas de San Antonio de Padua, este domingo será a las 18 horas la misa y posterior procesión.

Teror festeja el Corpus y el Sagrado Corazón de Jesús con alfombras en sus calles y el Ayuntamiento de Teror invita a la población a participar en la realización de las alfombras del Corpus Christi y del Sagrado Corazón de Jesús, el 22 de junio y el 27 de junio.