¿Martes laboral o festivo? Todo lo que necesitas saber sobre el Día de San Juan en Gran Canaria

Cada año, cuando el solsticio de verano tiñe de dorado los cielos de Canarias, las islas enmudecen por un instante al ver encenderse las primeras hogueras. El 23 de junio, la noche más corta del año y también la más simbólica, se presencia fuego, mar y deseos escritos y lanzados al aire. Todo se conjura para celebrar la víspera de San Juan, patrón de muchas cosas, entre ellas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y del municipio de Telde, Arucas, Gáldar.

Pero no en todos los rincones del archipiélago es festivo el 24 de junio. Mientras algunas localidades apuran la noche con conciertos y fuegos artificiales, otras despiertan temprano porque el calendario laboral no perdona. San Juan no es un festivo nacional en España, pero sí lo es a nivel insular o municipal en muchas partes de Canarias, dependiendo de tradiciones, costumbres y devociones locales.

Una celebración que mezcla religión, tradición y deseo

San Juan Bautista, según la tradición cristiana, fue el profeta que anunció la llegada de Jesús. Su nacimiento se celebra el 24 de junio, seis meses antes de la Navidad. Se dice que su padre, Zacarías, encendió una hoguera para comunicar la noticia, y desde entonces el fuego ha marcado esta festividad. Pero más allá de la liturgia, la noche de San Juan ha conservado ritos paganos: saltar sobre las llamas, bañarse a medianoche, lanzar al fuego papelitos con deseos o limpiar el alma con agua de siete olas.

En Gran Canaria, esta fecha tiene una relevancia especial. No solo porque coincide con el arranque oficial del verano, sino porque marca también el aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad nacida a la sombra de los riscos y con la mirada puesta en el océano.

Noche de San Juan en Sardina de Gáldar / LP/DLP

¿Dónde es festivo?

Aunque no lo es en todo el archipiélago, el 24 de junio sí es festivo en aquellos municipios donde San Juan es el patrón o tiene tradición arraigada. Entre ellos destacan:

Las Palmas de Gran Canaria: la capital celebra sus Fiestas Fundacionales con conciertos, verbenas y fuegos artificiales en la Playa de Las Canteras. Este 23 de junio, a las 22:00 horas en la Plaza de la Música, actúan Los Salvapantallas y a las 00:00 horas, comienza el espectáculo pirotécnico que ilumina toda la bahía.

con conciertos, verbenas y fuegos artificiales en la Playa de Las Canteras. Este 23 de junio, a las 22:00 horas en la Plaza de la Música, actúan Los Salvapantallas y a las 00:00 horas, comienza el espectáculo pirotécnico que ilumina toda la bahía. Telde: el municipio honra a su patrón, San Juan Bautista, con hogueras tradicionales, la XVIII edición de los Mechones de Melenara , un espectáculo cromático silencioso en la Plaza de San Juan y verbenas que se prolongan hasta bien entrada la madrugada.

, un espectáculo cromático silencioso en la Plaza de San Juan y verbenas que se prolongan hasta bien entrada la madrugada. Arucas: en la Montaña de Arucas estallarán los fuegos artificiales a medianoche, y la fiesta continuará con Maldita Nerea y Ritmo Bakano en la Plaza de San Juan. La verbena seguirá con Son Caché en la Plaza de la Constitución.

Gáldar: Sardina será el epicentro de la celebración con un pasacalles a las 22:00 horas, la actuación de Línea DJ a las 23:00 horas y un espectáculo de fuegos artificiales acuáticos y aéreos justo al filo de la medianoche.

Haría: en la plaza de Haría se celebrarán los Premios Haría y concierto de Cristina Ramos a las 20:30 horas, la Quema de Facundo, danzas y fuegos artificiales, además de la verbena con Grupo Bomba y La Mecánica a las 23:00 horas.

¿Cuántos festivos quedan en Canarias en 2025?

Tras San Juan, el calendario de festivos sigue ofreciendo fechas marcadas:

15 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 1 de noviembre: Todos los Santos

Todos los Santos 6 y 8 de diciembre: Constitución e Inmaculada

Constitución e Inmaculada 25 de diciembre: Navidad

La noche no se mide por horas de sueño, se mide por hogueras encendidas, deseos quemados, verbenas bailadas y por ese instante en que el fuego y el mar se funden en un ritual que cada año vuelve a comenzar.