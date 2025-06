"Yo pensaba que era solo para autónomos": así es el supermercado “secreto” que ya arrasa en Gran Canaria

Algunos secretos no deberían guardarse y si además tienen pasillos llenos de golosinas gigantes, bandejas de carne de kebab, fruta congelada y pan recién hecho, mucho menos. En el Cruce de Arinaga ha abierto un supermercado que, aunque nació para autónomos con bares y negocios, ha dejado de tener fronteras. Ahora cualquiera puede entrar, comprar y salir con una sonrisa y bolsas repletas.

“Esto es oro”, dice @kotaritoo sobre Cash Diplo mientras recorre, cámara en mano, cada rincón. Su sorpresa es sincera, ya que él esperaba tener que mostrar una tarjeta de cliente, como en otros centros logísticos. Pero aquí no hace falta nada. Solo ganas de descubrir.

Un supermercado que rompe las reglas

Ubicado en la calle Tirma, 52, en pleno Cruce de Arinaga , en Gran Canaria, este Cash Diplo parecía reservado al sector profesional. “Tenía entendido que era solo para autónomos que tengan bares o negocios”, comenta el tiktoker. Pero no, las puertas están abiertas para todos. No importa si tienes un bar, una tienda o solo hambre y curiosidad. Aquí entras, eliges y compras sin necesidad de registrarte ni enseñar nada. “Voy a pasar por caja para que vean”, muestra en uno de sus últimos vídeos. “No me piden tarjeta ni nada. Aquí está, fácil. Oro puro”.

Pan caliente, carne de bellota y fruta congelada

El espacio es amplio y está organizado como un cash & carry, pero con la familiaridad de un supermercado de barrio. “Tiene su propia panadería, su carnicería de pasto y bellota, y todas las carnes están envasadas”, señala el creador. El mostrador de carne congelada es un paraíso para quienes compran por volumen o buscan variedad: nuggets, hamburguesas, kebab, carne mechada e incluso embutidos en formato XXL.

Nueva tienda Cash Diplo / Cash Diplo

También hay fruta fresca y congelada, verdura, frutos secos “enormes” y estanterías llenas de cereales, golosinas y snacks. “Vamos, que es un supermercado pero a lo grande”, resume el creador de contenidos.

Aunque el formato Cash Diplo es conocido entre profesionales del sector hostelero, este local rompe moldes. “He estado en otros Cash Diplo , pero este no tiene nada que ver”, reconoce el influencer. Lo que allí encontró fue una experiencia abierta, sin restricciones, que convierte a este supermercado en un hallazgo inesperado para cualquier cliente que pase por la zona.

La diferencia es clara, no se trata solo de tamaño, sino de libertad. Aquí, lo que antes estaba reservado, se convierte en cotidiano. Y esa democratización del gran formato hace que el supermercado del Cruce de Arinaga se viralice a toda velocidad.

Aunque no se han difundido aún horarios oficiales en redes, está operativo en horario comercial y recibe a clientes desde primeras horas del día. El aparcamiento en la zona es sencillo y su localización, a pocos minutos de la GC-1, lo hace accesible para quienes vayan desde cualquier punto del sureste de Gran Canaria.

Expansión con sello propio

Gracias a la adquisición de activos clave, como el cash de Román García Romo y los centros de Arenas Alimentación, la empresa se ha posicionado como la sexta operadora nacional, alcanzando una cuota de mercado del 3%, según recoge el último informe de Alimarket.

Este impulso se traduce en un crecimiento del 38,7% respecto al año anterior, superando incluso las cifras de 2013, cuando la compañía afrontaba un retroceso iniciado el año anterior: unas ventas netas de 176,6 millones de euros y unas pérdidas de casi 4 millones.

Desde entonces, la estrategia de expansión ha sido constante. En noviembre de 2022, la marca SuperDiplo vinculada a Cash Diplo desembarcó en Canarias tras adquirir la cadena de supermercados Guai. La operación, cerrada tras un acuerdo con Cashsun, permitió incorporar 15 tiendas localizadas en zonas turísticas del sur de Tenerife.