Las Fiestas Mayores de Santiago 2025 de Gáldar llegan cargadas de grandes citas. Álex Ubago, el inolvidable cantautor español, ofrecerá un concierto el próximo 25 de julio a partir de las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta. Un concierto que promete toda la emoción de algunas de las canciones más románticas de nuestro país, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Conocido especialmente por sus canciones románticas y sus baladas, Álex Ubago es sin duda uno de los nombres propios más importantes del panorama musical de nuestro país. Canciones como "Aunque no te pueda ver", Premio Billboard Latino, "¿Qué pides tú?", "No te rindas" o la inolvidable "Me muero por conocerte", con Amaia Montero, considerada por los internautas como La Mejor Canción de Amor son ya parte de la historia de la música española.

Álex Ubago actuará en Las Fiestas Mayores de Santiago 2025 de Gáldar / La Provincia

Durante sus más de 20 años de carrera Álex Ubago ha cosechado numerosos éxitos y reconocimientos, vendiendo millones de discos y liderando las listas de las canciones más escuchadas.

En estos momentos el artista donostiarra se encuentra en plena gira por España y no ha dudado en hacer un hueco para ofrecer en Gáldar algunos de sus éxitos más importantes en un concierto lleno de recuerdos, emoción y sentimiento en el último fin de semana de las Fiestas Mayores de Santiago.

Este concierto se suma así al completo programa de actos que el Ayuntamiento de Gáldar tiene preparados para las 543ª Fiestas Mayores de Santiago, entre los que también se incluye el concierto que El Arrebato ofrecerá el 26 de julio a partir de las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta con entradas disponibles a partir de 10 € en https://www.tureservaonline.es/es/events/el-arrebato.

Las 543ª Fiestas Mayores de Gáldar están organizadas por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar que dirige el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo.