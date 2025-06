José Agustín Arencibia, nuevo alcalde: «San Matías será el gran centro cultural y de arte de Teror, con una inversión de 1,7 millones»

Lleva apenas una semana como alcalde de Teror. José Agustín Arencibia (PSOE) se estrena con el bastón de mando, tras el traspaso de poderes pactado con Sergio Nuez (Partido Popular) para la segunda mitad del mandato.

¿Cuáles fueron las primeras sensaciones y qué fue lo que hizo nada más tomar posesión como alcalde este sábado 14 de junio?

Fue una emoción enorme. Aunque partíamos desde el pacto de 2023 con el PP, sí parecía que ese sueño se había convertido en realidad de ser el alcalde del municipio que te vio nacer. Y al mismo tiempo también una responsabilidad tremenda por lo que se nos viene. Muy contento, pero creo que la palabra es entusiasmado. Con dos años por delante en los que hay muchas cosas por hacer.

¿Cuáles serían las prioridades?

No voy a hablar de la piscina, porque va a ser inminente. Dentro de un mes deberían ya estar los usuarios bañándose. Pero sí tenemos una ‘espinita’ clavada con la residencia. He hecho una reorganización de las concejalías, y una de las que he cambiado es a la concejala de Servicios Sociales, en aras de empujar el proyecto de la residencia. Porque todo el mundo la ve por fuera acabada y muy bonita, pero falta dentro parte del mobiliario. Faltan electrodomésticos, que no corresponden con lo que se había firmado en el contrato con la empresa. Esa va a ser la prioridad número uno, poner en marcha la residencia de mayores. De hecho, dentro de dos semanas tenemos una cita con la consejera del Cabildo, Isabel Mena, para poder avanzar con el tema y desatascarlo.

El anterior alcalde, Sergio Nuez, apostaba por cederla al Cabildo. ¿Apoya la idea?

Lo compartimos. Nosotros desde el Ayuntamiento de Teror no tenemos ni la capacidad humana, ni económica para afrontar un contrato de ese tipo. Hace meses que no nos sentábamos con ello, pero ya le habíamos indicado que la gestión la hiciera directamente el Cabildo. Ya veremos de qué manera, si conveniamos para que nuestros mayores puedan ir al centro de día. Esto vamos a negociar. Soy realista, en este año 2025 no va a estar, pero sí siendo conservador y también optimista, debería estar para 2026.

20-06-2025 TEROR. José Agustín Arencibia, nuevo alcade de Teror / Andrés Cuz

Han sido sus dos primeros años en política. ¿Qué impresión se ha llevado como un ciudadano más que entra en la política con una visión personal y profesional la gestión municipal?

Yo vengo del mundo de la banca, de la empresa privada. El primer shock que te encuentras aquí es la lentitud a la hora de tomar las decisiones. Las cosas que en la empresa privada se hacían para ayer, aquí llevan un procedimiento más lento, burocráticamente depende de una firma, de otra... Ese es el principal muro que me encontré al llegar. Ahí noté una gran diferencia. Claro, vienes con un montón de proyectos en la cabeza, con un programa electoral con un montón de propuestas, y cuando llegas aquí ves que se te frenan. Porque no puedes avanzar de la misma manera.

¿Alguien que no está ‘viciado’ por años de política puede cambiarlo?

Lo que he dicho al equipo mío es que más vale poco, pero que esos proyectos sean reales y vean la luz, a estar con muchísimas cosas, pendientes de licitación, de proyectos y subvenciones, porque al final pasa el mandato y no hemos hecho nada. Por eso, una de las prioridades es la que he dicho, que es una demanda del pueblo. Y porque a nivel insular se están reclamando muchísimas plazas de residencia para nuestros mayores.

Cambios internos

Una de las primeras decisiones al tomar posesión ha sido reorganizar las Áreas. ¿Con qué fin, aunque también coincide con la entrada de nuevos concejales por la reciente marcha de otros?

Efectivamente, también por parte del Partido Popular salieron dos concejales y hay dos nuevos. Y, aprovechando, el cambio en la Alcaldía, dada la experiencia de estos años vi que necesitábamos un poco de aire fresco en ciertas concejalías. En qué sentido, en hacer un acercamiento más al ciudadano por los concejales, y plantear hacerlo muchísimo más eficaz el servicio que le prestamos. Tanto en Servicios Sociales como en Vías y Obras, que yo llevaba, se las he querido dar a la compañera Laura Quintana, para que ese plan de barrios que tenemos en marcha termine de darle un impulso estos dos años. Porque es de lo que más nos reclaman los ciudadanos. No solo nos reclaman la residencia, sino que es fundamental que si nos quitas los baches, las hierbas que si el punto de luz no funciona en Las Rosadas o en el barranco del Pino. A eso es lo que quiero darle un impulso. Por eso quise reestructurar esas Áreas.

Conociendo ya el perfil de cada uno y el reparto de Áreas dentro del pacto con el PP.

Efectivamente. Yo he reorganizado las mías, porque en el pacto que firmamos en 2023 cada uno tenías sus concejalías. Ellos solo han cambiado la de Urbanismo, que precisamente es la que coge Sergio Nuez. Y yo sí he hecho algunos más en las mías, para conseguir una mayor efectividad.

¿Cómo ha sido la relación con el PP en el gobierno municipal?

Lo he dicho en más de una ocasión: ha sido un pacto leal. En la relación ha primado más el interés general, ante cualquier dificultad interna que hayamos podido tener. Hay diferencias, como no puede ser de otra manera. Porque donde hay dos partidos gobernando hay diferencias, pero yo la calificaría de excelente. Nosotros ya veníamos arrastrándolo desde el mandato anterior, aunque invertido, porque nosotros tomamos la Alcaldía al principio, y ellos acabaron siéndolo al final. Aquí ha sido al revés. La relación ha sido sobre todo leal, y hemos sido capaces de formar un equipo que ha trabajado en conjunto . Y hemos llegado que llegar a acuerdos sin tener grandes diferencias.

¿Qué puede aportar José Agustín Arencibia como alcalde a Teror?

En el discurso de toma de posesión decía que quería que se notara mi cercanía a los vecinos. Hace falta un poco más de sentarse con las asociaciones de vecinos, con los colectivos y saber escuchar. No voy a prometer grandes cosas, porque con lo que tenemos ya es suficiente. Quiero que José Agustín sea recordado como un alcalde cercano. Esa es una prioridad para los vecinos de Teror.

Cuando habla de otros proyectos importantes, ¿a cuáles se refiere?

Falta un centro cultural y de arte. Yo voy a seguir llevando Cultura. Tenemos una programación más o menos permanente en el Auditorio de Teror, que ha ido creciendo y que es un referente en Gran Canaria, porque muchísima gente de fuera viene al Auditorio. Pero no tenemos un centro de arte. Tenemos el proyecto de San Matías (situado por encima de la residencia) terminado. En esa primera fase, que es casi la totalidad, porque la siguiente es solo el aparcamiento y la ‘Casa de las Pulgas’. En este caso está llamado a ser simplemente un restaurante. Pero el bloque principal de San Matías será el gran centro cultural y de arte de Teror. Ese estamos a punto de sacarlo a licitación para hacer la obra.

¿Cuánto tienen previsto invertir en este centro cultural y de arte?

Es una inversión de 1.742.000 euros, con dos plantas, con salas permanentes de exposiciones. También tendrá salas de trabajo donde los artistas pueden venir a dar cursos. Encima tenemos la gran suerte de que en el convento de Las Dominicas también se ha convertido en una hospedería, con lo cual lo tenemos lo suficientemente cerca para que se puedan quedar allí y compartir experiencias en el centro de arte. Será otro emblema cultural, porque hay una carencia. No tenemos ningún centro. Por ejemplo, nosotros queremos recuperar la Bienal que se hacía hace muchos años, pero no tenemos un centro cultural y de arte donde recuperarla en unas condiciones óptimas. A lo mejor no estará acabada antes de que acabe este mandato, pero alguien tiene que poner los cimientos para poder empezar.

¿Cómo está viviendo la crisis política de su partido a nivel nacional?

La verdad es que no estamos pasando por unos buenos momentos. Está claro. El Partido Socialista a nivel nacional con todo lo que nos está cayendo, yo condeno absolutamente todos esos actos de corrupción, como no puede ser de otra manera. Pero sí es verdad que a nivel local, en la Administración local, es bastante diferente. Aquí lo que se mira es a la persona: si tú José Agustín, del Partido Socialista, me arreglas el bache o me asfaltan la carretera aquí abajo en El Palmar, yo voto a José Agustín, es más personal.

Política nacional

¿Y en este marco cómo explica un pacto además con el Partido Popular?

Es un ejemplo de que si se quiere, se puede, y hay entendimiento. Siempre que prevalezca el interés general... Y es lo que nosotros hemos puesto por delante: el interés general del pueblo de Teror y de los ciudadanos es posible. Se puede trabajar conjuntamente, y este es un ejemplo claro.

Uno de los grandes caballos de batalla en estos años será el Plan General, que marcará el desarrollo urbanístico de Teror durante muchos años.

Sí, sí. Muchísimo tiempo. Hemos aprobado el avance. Se presentaron más de 200 sugerencias. Y ahora en septiembre vamos a presentar el plan tal y como va a quedar, para abrir el periodo de alegaciones, que sí habrá que contestar una por una. Estará expuesto otros 45 días hábiles más, y no creo que lo podamos sacar al menos hasta finales de 2026.

¿Cree que hay un consenso general, o ha notado que los vecinos están recelosos con algo del contenido actual?

Desde el grupo de gobierno estamos plenamente de acuerdo, que para eso se ha elaborado el avance en estos dos años. Estamos de acuerdo por dónde debe crecer el municipio, por dónde están las áreas deportivas... Como grupo de gobierno lo tenemos claro, y habrá que esperar a las alegaciones de los ciudadanos. Pero yo creo que son más bien a nivel particular.

Uno de los primeros actos como alcalde fue la subida de la Virgen del Pino. ¿Cómo lo vivió?

Hombre, ¡vaya manera de estrenarse! Fue la toma de posesión a las 12 el sábado, y ya a las 6 de la mañana estaba en la Catedral para subir con la Virgen. Todo el mundo me lo comentaba: vaya manera de estrenarse. Fue emocionante. Cuando la Virgen llegó al casco estaba todo lleno de gente. La salva y la Banda de Teror tocando el ‘Ay Teror’ por la calle Real, vamos los pelos se te ponían como tachas. Muy emocionante, y lo recordaré toda la vida. Porque era mi primer acto oficial, era subiendo con la Virgen a la Basílica de regreso. Además, hice toda la subida caminando, que al día siguiente tenía el gemelo izquierdo, vamos, tenso como una correa. Para abajo la acompañé hasta el Claret, y luego me reincorporé en Los Dolores, en Schamann. Pero para arriba hay que darle. Y luego la misa de pie... El domingo cuando llegué a mi casa estaba deseando coger la cama.

Fiestas

¿Aprovechó para pedirle algún deseo?

Por supuesto. Le pedía que me ayudara en estos años que voy a estar al frente de la Alcaldía. Y que todo lo que tenemos pensado en el bien común salga adelante.

Y ahora que está ultimando el programa de las Fiestas, ¿habrá muchas novedades?

Ya se presentó el cartel y la pregonera, Raquel del Rosario, que arranca el 29 de agosto. Estamos todavía cerrando los actos. Todavía tenemos por delante la Fiesta del Agua y el Festival Latino, para meternos después con El Pino.

¿Recuerda alguna frase de algún vecino o familiar que se le quedó grabado tras tomar posesión?

Algunas de «mucha suerte». Pero, sobre todo, una que me dijo un amigo: «No dejes de ser tú mismo, José Agustín».

¿Qué le haría estar satisfecho al final de mandato?

Dos años no dan para mucho. Pero sería ver la residencia de mayores en marcha, y el proyecto del centro cultural y de arte avanzado o a punto de inaugurarse, serían, sin contar el día a día, como que todas las calles estén en condiciones y todo limpio. Sería fantástico. Ahora tenemos precisamente un cambio de contrato en septiembre de limpieza de residuos, que por eso he querido que la concejala Irene Ortega siguiera con ese contrato aunque coja ahora Servicios Sociales. Me gustaría que se notara un cambio en el servicio de recogida de basura, de residuos, de los trastos. Eso sí lo vamos a conseguir.

"Aguas de Teror tendrá un nuevo centro logístico" José Agustín Arencibia

Aunque han sido dos años sin mucha complicación, ¿cuál ha sido el momento que le dejó sin dormir bien alguna noche?

En estos dos años lo más que me sigue preocupado es el tema del agua. Desde que falta unas horas, los vecinos ya están llamando al ayuntamiento para decir que no hay agua. Y el año pasado, que hubo una ola de calor por octubre, fueron momentos preocupantes. Estamos en vías de solución, porque queremos traer el agua desalada. Estamos ultimando el proyecto con el Consejo Insular de Aguas para subirla de La Goleta (Arucas) a Los Castillos, para conectarla con nuestro anillo hidráulico en El Palmar. Y otro es el manantial de Los Granadillos para sacar agua. Hemos probado la bomba para sacar agua, porque llevaba años sin estar en marcha, para hacer analíticas. Allí había una bolsa de agua importante.

¿Cómo se explica que haya una empresa embotelladora pública y falte el agua en ocasiones?

Hay que diferenciarlo. Envasamos agua mineral y el abasto no tiene nada que ver. Aguas de Teror es una empresa que aporta muchísimo. Más de cuatro millones al presupuesto del Ayuntamiento.

Aguas de Teror

¿Habrá algún cambio en la empresa municipal Aguas de Teror?

No. Seguiré siendo el consejero delegado. Se acordó desde el principio. Sergio Nuez coge la presidencia, pero por la salida de Mónica Nuez (se fue como alto cargo al Gobierno de Canarias).

¿Hay prevista alguna inversión en Aguas de Teror?

Acabamos de invertir en una nueva nave en Arinaga, porque necesitamos sobre todo en esta época acopiar mercancía para atender la demanda que tenemos en el sur, y en Fuerteventura y Lanzarote, donde somos líderes en la venta del agua. Ya lo compramos, estamos paletizándola y en poco tiempo la tendremos en marcha, como un centro logístico. Tenemos una, pero ahora tenemos una segunda.