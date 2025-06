José Armengol: «El desaguisado del ‘mamotrero’ ya ha costado al municipio más de 20 millones»

Ha presentado esta semana el concurso de arquitectura para eliminar de una vez el llamado mamotreto. ¿En qué consiste ese proceso y cuándo se espera que desaparezca ese esqueleto de hormigón del centro de Santa Brígida?

Nos encontramos en la primera etapa, que es la fase que se inició el pasado 18 de junio con la publicación de las bases del concurso. Ahora empieza su desarrollo. Hay un plazo 30 días para aquellos estudios de arquitectura que quieran ser candidatos a presentar sus propuestas. No tienen que aportar todavía su idea, pero sí acreditar que cumplen los criterios de solvencia técnica y económica. Una vez se haya comprobado que reúnen esas condiciones, tienen 30 días para presentar su propuesta. A partir de ahí, habrá un ganador entre los proyectos que respondan al plan funcional que contemplamos y se formalizará el contrato para la redacción final y dirección de obra. La previsión es que en octubre esté toda esta etapa culminada para luego realizar la licitación de la obra, también en dos fases. La primera es demoler todo aquello que no se considere útil, solo manteniendo las dos plantas de garaje subterráneo. La segunda fase es culminar el resto de la obra.

¿Por qué se ha optado por un concurso público de ideas, que supone un gasto adicional en premios a las empresas que se presenten?

El concurso en sí solo tiene un coste de unos 60.000 euros. El primer premio lleva incluido un porcentaje del gasto de la redacción del proyecto.

¿Por qué se ha tardado más de 20 años en resolver este error de inicio del mamotrero?

Primero, porque era un proyecto que no se ajustaba al planeamiento urbanísticos y hubo un montón de modificaciones. Luego, cuando se iniciaron las obras hubo cambios en el proyecto y se empantanó todo. Y se empantanó de tal manera que se judicializó todo el procedimiento, con unos costes por la reclamación de la UTE que superaba los 70 millones. Al final, en el mandato 2015-2019 logramos rescatar la concesión que estaba en manos de la UTE y que supuso cerca de 21 millones de euros al Ayuntamiento. Eso se concluyó en 2019 y en 2022 se demolió la parte superior, pero no se hizo nada más. En este mandato nosotros teníamos el compromiso de hacer un proceso de participación con la ciudadanía y lo iniciamos en marzo de 2024. Desde que tomamos posesión hemos estado trabajando en ello porque la licitación es compleja. Tuvimos muchos debates y muchas aclaraciones administrativas porque queremos evitar reclamaciones o recursos, como parece que ha ocurrido con el concurso del Guiniguada del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se han estudiado bastante todos los pormenores jurídicos y de transparencia.

José Armengol, en el despacho de la Alcaldía de Santa Brígida / LP/DLP

En todo este tiempo, ¿cuánto le ha costado al Ayuntamiento este desaguisado? ¿Alguien ha pagado por ello, aunque sea políticamente?

El Ayuntamiento ha tenido que pagar 21 o 22 millones para el rescate de la concesión, además de todas los trabas administrativas y jurídicas. Políticamente, la sociedad de Santa Brígida es consciente de quienes estaban en aquel momento en el gobierno municipal y lo que hicieron. El mayor coste lo ha sufrido la sociedad satauteña. Se habla de lucro cesante a lo que deja de percibir una empresa por un contrato fallido. Pero, ¿y el lucro social? Es decir, ¿cuánto hemos dejado de percibir los ciudadanos por no poder disfrutar de ese espacio público durante 22 años?

La obra requiere una inversión de 18 millones. ¿Se puede autofinanciar con los garajes u otras concesiones municipales?

Vamos a ver que modelo de gestión tendremos para las dos plantas de aparcamientos. No esperamos un retorno total de la inversión sino a largo plazo, pero hay que tener en cuenta la rentabilidad social que va a tener para todos los ciudadanos.

¿Teme que el concurso pueda tener rechazo por parte de alguien y suponga un nuevo retraso?

Para nosotros cumple todos los parámetros de la Ley de Contratos del Sector Público. Puede haber suspicacias, pero creemos que no.

Aparte del mamotreto, la otra asignatura pendiente de Santa Brígida en una carretera de circunvalación que evite que todo el tráfico hacia el centro de la Isla atraviese las zonas urbanas del municipio. ¿Qué planes tiene para mejorar la movilidad?

Hay que tener en cuenta que es la vía principal de acceso al centro de Gran Canaria. Las nuevas rotondas han mejorado el tráfico y tendremos otra reunión con el Cabildo para ver otros puntos negros para mejorar la movilidad a lo largo de esta vía, sobre todo el tránsito en el tramo del casco y también el otro nudo que tenemos en la travesía del Monte Lentiscal, con importantes deficiencias de aparcamiento y de seguridad. Y hay un tercer tramo, el del acceso a La Atalaya, que hay que intentar resolver.

¿Hay alguna alternativa a corto plazo?

Las alternativas de ampliación de la carretera son muy limitadas, pues tenemos viviendas en ambos lados. El estudio que va a encargar el Cabildo es para mejorar la fluidez en algunos puntos y ya se han hecho previsiones, pero no aseguramos nada hasta el próximo mandato. En la zona del Monte sí que podemos intervenir para buscar zonas de aparcamiento.

¿En qué ha quedado la propuesta de atravesar Santa Brígida con un túnel?

Esa propuesta está en el Plan Territorial Especial del Corredor de acceso transversal al interior y Mejora de la accesibilidad entre Tafira y San Mateo, el PTE- 19, y también en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, pero no se ha avanzado más. El PTE-19 astá aprobado desde eñ año 201o, pero no se ha desarrollado y no hay proyecto. En aquel momento era una de las soluciones que se daban, pero no lo tenemos en agenda.

Lleva seis meses al frente del gobierno municipal en el pacto sui generis de Alcaldía compartida con Unidos por Gran Canaria y el PSOE. En la primera etapa de José Miguel Bravo de Laguna no hubo aparentemente dificultades. ¿Sigue funcionando esa alianza?

Sí. Y ya estamos a mitad de mandato. Somos un equipo de 10 concejales y estamos trabajando bien. Hay cosas que son más fáciles de consensuar y otras menos, pero intentamos que todo pase por el máximo consenso posible. Eso no quita que hay intentos de intoxicación, pero incluso en algunas cosas colaboramos con los grupos políticos de la oposición.

En estos seis meses en la Alcaldía ya le ha saltado un conflicto por la denuncia de la oposición por una infracción urbanística por parte de una de las concejalas de UxGC, Purificación Amador.

Desde el mismo día que se produjo la denuncia se abrió expediente y se paralizó la obra. Se espera que a lo largo de estas semanas se dicte resolución para el restablecimiento de la situación de partida a la mayor brevedad posible.

¿Hay muchos casos de indisciplina urbanística en el municipio?

Hay muchas situaciones de obligado restablecimiento de la legalidad porque en el municipio tenemos dos figuras de espacio natural protegido. Ahora estamos con la revisión del Plan General en determinadas zonas para ir actualizándolo. Se ha incorporado nuevo personal a la oficina técnica para un mayor control y agilidad para evitar las infracciones urbanísticas.

Aunque la falta de vivienda no afecta a Santa Brígida como a otros municipios grancanarios, también hay una larga lista de demandantes de una casa social. ¿El fenómeno de la vivienda vacacional también está influyendo en la escasez y la subida de precios ?

Canarias tiene la mayor cantidad de viviendas vacacionales respecto a otras comunidades autónomas y en Santa Brígida estamos viendo que está creciendo el número de ellas. Las estadísticas apuntaban a 112 plazas alojativas reguladas y vamos a realizar un estudio para que ese fenómeno esté más controlado y no genere un efecto negativo. Hay un número importante de esas viviendas que no están dadas de alta ni pagan los impuestos, por lo que vamos a plantear una modificación fiscal para aquellos inmuebles que se dedican a ese tipo de actividad.

Su organización política, Ando Sataute, era uno de los socios electorales de Nueva Canarias (NC) hasta la división interna. Una vez consumada la ruptura en ese partido, con un bando liderado por Román Rodríguez y otro por Teodoro Sosa, da la impresión de que ustedes no se han decantado hasta ahora por ninguno de los dos. ¿Se unirá su grupo a alguna de esas dos facciones de cara a las elecciones de mayo de 2027?

En las últimas elecciones hicimos una alianza puntual, que así la llamamos, con Nueva Canarias. Sobre todo por el proyecto para Gran Canaria que abanderaba Antonio Morales desde el Cabildo. Hemos tenido reuniones con las dos partes y hemos conocido las propuestas y argumentos de unos y otros. En estos momentos, el planteamiento que tomó la comisión permanente es continuar en nuestra línea de fortalecimiento de Ando Sataute y ya veremos como se va vislumbrando la situación. Queda pendiente el congreso de NC y no sabemos lo que va a pasar. Y el partido nuevo está también está madurando. Nosotros estamos ahí, pero mantenemos nuestra singularidad.

Antonio Morales ha propuesto, pese a la ruptura y la existencia de dos partidos diferentes, ir juntos a las próximas elecciones para no dividir el voto progresista. ¿Estaría Ando Sataute en esa alianza electoral?

Aunque somos una organización de carácter local, también nos preocupa el escenario que hay más allá de la frontera municipal. Ante lo que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, la derechización de la sociedad, hay que hacer un esfuerzo por aglutinar lo máximo. Perder el proyecto que se ha ido consolidando en Gran Canaria en los tres mandatos de Antonio Morales supondría tirar mucho trabajo por la borda. Hay un programa y un proyecto para la Isla que está implantado, quizá con mucha dificultad, pero está ahí.