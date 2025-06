La nueva novela del agüimense Aday Ortega: ‘La guinda del pastel' llega a la Península y Latinoamérica

El escenario, la mansión ibicenca de Sa Ferradura, la más grande y exclusiva de Europa, propiedad de la familia Fischer, un matrimonio multimillonario alemán. La protagonista, Estela Mir, una joven de apenas 18 años que se infiltra en las fiestas secretas que se celebran en este caserón. De fondo, los acuerdos que rozan y muchas veces cruzan la línea de la ilegalidad sellados entre la alta sociedad, políticos, empresarios, deportistas y presentadores de televisión. Y un solo objetivo: destapar las prácticas corruptas, los delitos de prostitución de menores y el tráfico de drogas y de armas.

Esa es la línea argumental de La guinda del pastel, la quinta novela del escritor y policía agüimense Aday Ortega, que constituye la secuela de La sombra de la fruta, una obra que narra a modo de ficción la celebración de fiestas secretas en las que se desarrollan múltiples historias «turbias, oscuras y siniestras, siempre jugando con el límite de lo legal y lo ilegal». Es solo ficción, señala, aunque está basada en su experiencia como policía y en los sucesos que acontecen en el mundo. Y es su forma de denunciarlos.

Los libros 'La sombra de la fruta' y 'La guinda del pastel' de Aday Ortega. / LP/DLP

Esta novela supone además, tras desvincularse de la editorial con la que trabajaba y publicar ahora con Ediciones Ruser, el salto de Aday Ortega a la distribución directa de su obra en cualquier librería de la Península y los países de Latinoamérica, por lo que confía en que esa acción no solo se traduzca en un aumento de las ventas de este nuevo libro, sino también de su notoriedad como escritor. «Se me ha abierto una puerta para publicar más allá de Canarias que permitirá que los libros lleguen a personas que están fuera de las islas», señala el autor. Hasta ahora, tenía que enviar desde Gran Canaria los libros de la primera parte de la obra, sin posibilidad de ser editados directamente fuera de la isla.

En la primera parte de la obra, el escritor relata la historia de Niel Mir, un joven menorquín de 18 años que llegó a Ibiza para trabajar en la mansión más lujosa de Europa bajo un contrato de trabajo cuyo sueldo era una tarjeta sin fondos y que requería cumplir con tres requisitos: ver, oír y callar. Pero el joven se metió en problemas. Ahora, la segunda parte está ambientada un año después y el protagonismo lo tiene su hermana, Estela Mir, un personaje que pasa de menor de edad a adulta y que habiendo logrado huir de las situaciones dantescas que vivía en la mansión decide regresar para intentar destapar todo lo que ocurre en su interior. Para conseguirlo, transformará su físico y contará con la ayuda de Eduardo Cañadas, un periodista de Madrid que relata en las páginas del periódico para el que trabaja todo lo que sucede en el interior de la villa de lujo. A pesar de las amenazas de muerte.

El escritor desarrolla la segunda parte de la obra empujado por sus lectores, de quienes recoge ideas para el libro

La guinda del pastel supone también la primera vez que Aday Ortega otorga el protagonismo a un personaje femenino. «Para mi es más fácil escribir para un personaje masculino, pero quise retarme a ponerme en el pensamiento de una mujer y el desafío me encantó», señala.

Si bien el autor había desarrollado una primera parte dejando un final abierto pero sin la intención de tener una secuela, la escritura de la segunda parte tiene claros culpables: sus lectores. «En la primera parte quise dejar muchas puertas abiertas, pero me llovían las opiniones y notaba que los lectores lo habían pasado mal porque no querían un final así», cuenta Aday Ortega, «se sentían dolidos y me animaron a seguir escribiendo la historia; me vi presionado, en el buen sentido, así que lo hice por ellos». De hecho, cuenta que esta quinta novela recoge buena parte de las ideas que le iba aportando su público.

Pero ahora ya cierra la historia. «Me pueden pedir que continúe, pero no lo voy a hacer», apunta. Ahora, dice, quiere escribir historias de un solo libro y, aunque aún le da vueltas a la ubicación, no descarta que por fin sea la primera que sitúe en algún punto de Canarias. Aday Ortega publica esta quinta novela tras el éxito de la trilogía Calcetines mojados y de La sombra de la fruta.

Noticias relacionadas La trilogía que nació en un móvil

El autor presenta la obra este viernes a partir de las 20.00 horas en la Sala de Arte de la Casa de la Cultura de Agüimes.