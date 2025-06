Tradición, fe y familias llenan la plaza de San Juan de Telde en su día grande

La ciudad de Telde vivió este martes el día grande de sus fiestas patronales de San Juan, una jornada repleta de actividades que unió devoción religiosa con tradiciones populares con la participación de toda la comunidad. Feria y desfile de ganado ante el santo, muestra de garrote canario, juegos infantiles tradicionales, artesanía y premios fotográficos dieron color a una cita que convirtió la plaza del casco en epicentro de cultura, identidad y transmisión intergeneracional de valores y emociones. No se registraron aglomeraciones y el tiempo acompañó. Predominó una convivencia que no olvidarán niños como Marian, Libertad o Jorge, que soltaban el garrote para no perder su turno en la colas para jugar al boliche, tirar el trompo o hablar por el teléfono de latas. El rincón más fotografiado y viralizado en redes estuvo en la plaza Plácido Fleitas donde colgaba la obra de artesanía mandala de Tejedores de Telde. Se hicieron selfies hasta los turistas que también aparecieron por la fiesta. La plaza se convirtió en un colorido circuito lúdico donde convivían las prácticas de antaño con otras más contemporáneas, en una mezcla entre lo tradicional y lo actual.

Una clave del éxito: que muchos padres y madres acudieran a ver disfrutar a sus hijos y observarlos. Acabaron divirtiéndose y aprendiendo como ellos, ejerciendo como monitores voluntarios. «Se trata de una transmisión intergeneracional. No es solo entretenimiento, es formación en valores culturales, en historia y en tradición canaria», explicó Rafael Luchoro, doctor en Educación Física y promotor del enfoque educativo de la jornada lúdica de juegos tradicionales canarios en medio del bullicio de la chiquillería.

Componentes de la escuela Paquito Santana en la muestra del juego del garrote. / Andrés Cruz

Hacían cola, nerviosos, delante de las mesas donde se encontraban juegos como la rana, el boliche «o la tiraera. No tiradera. Tiraera, porque tiraban a la era, a ver si daban a los pajarillos», explicaba el experto entre gritos de los chiquillos que jugaban, «metí una, atiné», cuando entraba una de las piedras dentro de las ranuras del juego en la misma boca de la rana. La algarabía llegaba del fondo también. Pancho, un menor teldense, muy alto para su edad, era al que más se le escuchaba cuando atinaba a darle a una de las latas con un garbanzo que lanzaba con una tiraera. La cuestión era introducirla dentro de las tres pequeñas latas de alguna conserva reciclada para la ocasión. «Pero con darle y que suene ya es suficiente, atinó al menos », contaba su padre, que lo instruyó poco antes de cómo se jugaba. No porque lo supiera, sino porque también recibió una lección rápida de los monitores que se encargan de la promoción y rescate de estos tradicionales juegos. Al padre del chico se le iban los ojos para probar, pero no lo dejaron. Era para los chiquillos.

Un niño juega a la tiradera. / Andrés Cruz

Junto a las mesas de juego tradicional pasaban otros pequeños subidos a especie de botes atados a cada pie, que sujetaban con sogas para ir caminando sin caerse. «Una proeza», comentó su madre que confesó «yo no me subo ahí ni loca», a pesar de que medían unos diez centímetros de alto.

En la zona de juego no cabía el aburrimiento. Tan pronto pasaba este pequeño ‘zancudo’ como otro lanzaba el trompo, pasaba un ‘loco’ a toda carrera sentado sobre una carretilla.

Una fiesta que no olvidarán los niños y «en eso consiste», argumentó Luchoro. «En este tipo de muestras se trabaja también la parte emocional porque el recuerdo del niño será el de sus padres enseñándoles el juego y disfrutando con ellos».

Acto de entrega de premios del certamen fotográfico. / Andrés Cruz

A pocos metros, la explanada de la plaza de San Juan era de los amantes de otro juego tradicional. Fue de la mano de la Escuela de Garrote tradicional Familia Maestro Paquito Santana.

La representaron ocho sabios del garrote, entre ellos uno de sus hijos, Juan Santana, aunque el legado se extiende también a otros hermanos, como Ana, o nietos y bisnietos de la saga. También jugó papel importante en la creación de la escuela y en la muestra Paco Negrín, el hombre que aprendió del maestro Paquito y fue rescatador de este juego ancestral. «Solo quedaba él. Fue mi maestro y no se podía perder esta memoria histórica de los grancanarios. Paquito era el único que lo recordaba y casi se pierde cuando Franco lo prohibió».

Esta muestra del garrote se llenó de curiosos y de niñas sobre todo que querían participar y aprender. «Es un espectáculo verlos», puntualizó un monitor de la misma escuela. Detalla que a diferencia del salto del palo, que mide de media 3,80 centímetros, el del juego del garrote «debe medir 20 centímetros más que la estatura del que juega». Están hechos de madera de acebuche o laurel, contaba Negrín añadiendo datos mientras llegaba otra niña. Quería aprender algo de defensa. Se fue al centro de la plaza con su garrote a medida para practicar movimientos como la revoliá o el enganche. Estos requieren trabajo «pero con insistencia y trabajo se puede aprender. Ayuda a fortalecer los músculos», puntualizaba el experto del garrote desde hace 44 años. En ese momento Negrín recordó una anécdota, también con un chiquillo lo marcó y le enseñó que nunca se deja de aprender: «La única vez que me tocaron ¿Sabes quién fue? Un niño de ocho años. Me descuidé, le iba enseñar uno de los toques y vio que tenía la cara desprotegida, y ahí fue a darme y lo logró».

A lo largo de la mañana, el encuentro del garrote fue taller y casi una máster class de la historia de una práctica recuperada por tres agrupaciones en la isla, que imparten sus conocimientos en centros educativos, eventos como este de Telde y talleres incluso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, la muestra de ganadería dio mucho de sí. Se expusieron 90 cabezas y se exhibieron los mejores ejemplares con demostraciones de trilla y arrastre, que llamaron la atención tanto de mayores como de pequeños. Entre los animales más fotografiados estuvieron las dos ovejas blancas impolutas del vecino teldense Luis González, que las pasea habitualmente por diferentes fiestas del municipio para fomentar el contacto de los niños con el mundo rural. «Los chiquillos no solo miran, interactúan, preguntan, aprenden», comentaba con orgullo.

El ganado realizó al final de la mañana un desfile que concluyó en la plaza de San Juan, donde fue recibido por la imagen del patrono entre aplausos del público.

La artesanía también tuvo un papel destacado en esta jornada de tradiciones. Tejedores de Telde, grupo de mujeres y hombres dio vida al rincón más visitado de la fiesta, la plaza Plácido Fleitas, con su mandala tejida a mano, imagen que se ha hecho viral en redes y que promete no ser la última que adorne la ciudad. Además, 12 casetas mostraron a lo largo de la calle principal una muestra de su trabajo hecho a mano desde productos de cestería, alfarería, bordados y calados, hasta jabones naturales, objetos de decoración, arte popular y joyería artesanal,

Las Casas Consistoriales se llenaron para conv erlas 20 imágenes más votadas en el I Concurso de Fotografía de San Juan, que premió a Jesús Hernández, Gabriela Alemán y Elian García, con el primer, segundo y tercer puesto respectivamente.