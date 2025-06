El calor extremo llega a Canarias: cerca de 40 grados este fin de semana

El verano arranca con fuerza en Canarias, y lo hace con temperaturas que rozarán los 37 grados en algunas zonas del Archipiélago. Aunque la Aemet no considera este episodio una ola de calor oficial en las Islas, la entrada de una masa de aire sahariano marcará un repunte térmico significativo, especialmente en Gran Canaria y Fuerteventura.

Desde este sábado 28 de junio, entre las 11:00 y las 19:00 horas, estará en vigor un aviso amarillo por calor en dos de las islas más expuestas. En la Península, la ola de calor ya es oficial y se prevé que dure varios días, pero en Canarias el calor será más localizado y puntual.

Según el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las zonas más afectadas serán las medianías y cumbres orientadas al sur de Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar los 37 grados. En Fuerteventura, aunque el impacto será algo menor, se esperan valores por encima de los 34ºC en la mitad sur de la isla.

¿Dónde y cuándo se notará más el calor?

El calor se dejará sentir sobre todo en Santa Lucía de Tirajana (36ºC) y Tejeda (34ºC). También están bajo aviso zonas del este, oeste y cumbres, con especial incidencia en áreas de altitud media.

En Fuerteventura, Antigua llegará a los 32 grados y Pájara superará los 30 grados. La mitad sur será la más afectada, aunque el aviso se extiende a toda la isla.

A este calor seco y persistente se suma otro fenómeno típico del verano canario: la calima. Las previsiones apuntan a que Lanzarote y Fuerteventura podrían verse afectadas por polvo en suspensión procedente del Sahara, aunque las concentraciones no serán especialmente intensas en superficie. Aun así, es recomendable tomar precauciones, sobre todo entre personas con problemas respiratorios.

26/06 10:36 Avisos activos pasado mañana en Canarias por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/z3SI1ZsRh6 — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) June 26, 2025

¿Es una ola de calor o no?

Técnicamente, no. La Aemet explica que aunque las temperaturas serán muy altas, no se cumplen los criterios para considerarlo una ola de calor en Canarias, que incluyen persistencia en el tiempo y afectación generalizada. Sin embargo, esto no resta gravedad al episodio térmico.

En el resto de España, en cambio, la situación sí se ha catalogado como una ola de calor, con máximas que superarán los 40 grados en el sur peninsular.

Aunque el episodio será breve, es importante tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otras complicaciones. Aquí algunas recomendaciones clave:

Evita salir entre las 12:00 y las 17:00 horas , cuando el sol incide con más fuerza.

, cuando el sol incide con más fuerza. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed .

. Usa ropa clara, ligera y transpirable.

Mantente en interiores frescos o en la sombra.

Atiende especialmente a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Noche calurosa: posibles mínimas por encima de los 25 grados

Uno de los aspectos más incómodos de este episodio será la subida de las temperaturas mínimas, que podrían mantenerse muy altas durante la noche, lo que dificultará el descanso y elevará el riesgo de estrés térmico. En algunas zonas se esperan mínimas tropicales, e incluso mínimas tórridas en puntos del sur de Gran Canaria.

Según la Aemet, el pico de calor se alcanzará este sábado, y a partir de las 19:00 horas se espera un descenso térmico progresivo. No obstante, recomiendan seguir atentos a nuevas actualizaciones, ya que el comportamiento de la masa de aire sahariano puede variar rápidamente.