¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Rama del Valle, San Pedro en Ingenio y moteros LGTBIQ+ en Vecindario

Gran Canaria celebra el último fin de semana de junio con una variada agenda cultural y festiva repartida por toda la isla. Música, teatro, deporte, tradición, diversidad y naturaleza se dan cita en numerosos municipios, ofreciendo propuestas para todos los gustos y edades. Desde veladas artísticas en enclaves históricos como la Cueva Pintada de Gáldar, hasta fiestas patronales, ferias artesanales, actividades al aire libre y eventos conmemorativos, la programación refleja la riqueza cultural y la vitalidad de la isla en estas fechas.

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada alberga, ‘Huidas del mundo’. / Ayuntamiento de Gáldar

Gáldar

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada alberga hoy viernes 27 de junio, a las 20:00 horas, ‘Huidas del mundo’, una velada en torno a la música, la danza y la narración oral. La exhibición tiene como fin compartir un mensaje vital que es expresado con sutileza y sentido del humor: la humanidad, a pesar de todo, merece la pena. Este mensaje cobra un especial significado debido a la coexistencia de culturas que se ha dado históricamente en el archipiélago. La actividad es gratuita.

La plaza de los Algodoneros acoge VI Semana LGTBIQ+ Colour Rainweek. / Ayuntamiento de Santa Lucía.

La plaza de los Algodoneros de la avenida de Canarias en Vecindario acoge mañana sábado 28 de junio la feria y desfile de moteros LGTBIQ+ , enmarcado en la VI Semana LGTBIQ+ Colour Rainweek, de 17:00 a 23:00 horas. Habrá cuentacuentos, escape room y diferentes talleres. El desfile de Moteros Club LGTBI por la Avenida de Canarias . A 21 horas, Gala de entrega de reconocimientos y a continuación, actuación musical.

Las Rosas se prepara para sus fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Fátima. / Ayuntamiento de Agüimes.

El barrio de Las Rosas prosigue con sus tradicionales fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Fátima. Este domingo 29 la programación incluye un partido de fútbol de solteros contra casados, una masterclass de zumba en la plaza de Las Rosas y la ‘Verbena del Solajero’, con música en vivo a cargo de Leyenda Joven; además de una fiesta del agua y actividades infantiles con colchonetas. Por otra parte, la programación diseñada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes despedirá el mes de junio con la puesta en escena, mañana sábado 28, a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Auditorio Agüimes, del montaje teatral de Unahoramenos Producciones, «Las bodas del Fígaro». Las entradas, al precio de 12 euros, se pueden adquirir en www.tickentradas.com y en las casas de la cultura de Agüimes, Cruce de Arinaga y Arinaga, y el mismo día de la función, desde una hora antes, en la taquilla del Teatro Auditorio Agüimes. Por su parte, la murga Los Lagartos, que el próximo año celebra su 50 aniversario en el Carnaval de Agüimes, celebra mañana sábado 28, a partir de las 12.00 horas, en el local de en la calle Sol nº 8, será un Carnaval de Verano con temática hawaiana.

En la Plaza de La Candelaria, se instalará un Punto Violeta. / Ayuntamiento de Ingenio

Ingenio celebra este fin de semana su día grande las fiestas patronales en honor a San Pedro y San Pablo. Hoy viernes, celebración de la ‘Noche Joven’ de 22.00 a 2:00 horas en la Plaza de La Candelaria, donde se instalará un Punto Violeta. El Mañana sábado hay espectáculo pirotécnico y música y el domingo 29, además de mercadillo artesanal y agroalimentario, se celebra la feria-exposición de ganado y el tradicional brindis popular con paella. En el ámbito religioso, las celebraciones del domingo comienzan con el Corpus Christi. Le seguirán misas en La Candelaria en honor a San Juan, oraciones, el triduo a San Pedro y San Pablo y momentos simbólicos como las entregas de la Llave de San Pedro. A las 11:30 horas la eucaristía solemne acompañada por los cantos de la AFC Guayadeque, así como la procesión con la Sociedad Musical Villa de Ingenio y una última misa vespertina. Por otra parte, más de un centenar de personas de todas las edades, integrantes de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, ofrece mañana sábado 28, a las 19.oo horas, en el teatro Federico García Lorca, «Matilda el musical», una representación músico-teatral basada en el entrañable libro de Roald Dahl.

‘La noche más corta 2025’ / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

El Centro Cultural de Maspalomas acoge este sábado a partir de las 19.30 horas la muestra cinematográfica ‘La noche más corta 2025’ con la que recibe el verano. Se proyectarán los cortos ‘893 kilómetros’, ‘Cuando llega el frío’, ‘La mort’, ‘Insalvable’, ‘All you need is Love’ y ‘Sexo a los 70’. Por otro lado, Fataga inicia este fin de semana las Fiestas del Albaricoque, que se prolongan hasta el 29 de junio. El sábado a las 12.00 horas se engalanan las calles del pueblo y el domingo a partir de las 18.00 horas celebración de la Art & Wine y a partir de las 20.00 horas el pregón. Por último, el auditorio del ParqueSur acoge este sábado a partir de las 19.00 horas el Encuentro de Bandas con la Banda Maspalomas Sol y Arena y la Banda Municipal de Mogán.

Las fiestas de Bentorey en el barrio de El Horno. / Ayuntamiento de Mogán

Mogán

Las fiestas de Bentorey en el barrio de El Horno, en el Barranco de Arguineguín celebra hoy un bingo solidario a las 18:00 horas y verbena popular a las 21:30 horas con el Dúo Purpurina. Mañana, a las 10:00 horas, Torneo de Fútbol 3x3 Infantil y a las 15:30 horas la plaza de El Horno se llenará de hinchables acuáticos. Alas 22:00 horas música y baile. Las fiestas culminan el domingo 29 de junio con brindis a las 13:00 horas, verbena de la Solajera con Los Peques y Tataband. A las 19:00 horas, entrega de trofeos .

El Valle de Agaete se engalana para celebrar este fin de semana San Pedro Apóstol. / Ayuntamiento de Agaete.

El Valle de Agaete se engalana para celebrar este fin de semana los principales actos en honor a San Pedro Apóstol. Mañana viernes 28 tendrá lugar el acto más esperados , como la búsqueda de La Rama a las 10.00 horas desde la Plaza de San Pedro con la Banda Guiniguada y la Bajada de La Rama a partir de las 10.30 horas desde la Era del Molino a la Plaza de San Pedro con Papahuevos y las Bandas de Guayedra y Agaete. A las 22.00 horas se celebra la retreta con la Banda de Agaete, que dará lugar a la exhibición pirotécnica y gran verbena del Romero. Mañan sábado 29 , eucaristía en honor a San Pedro y procesión del Santo por las calles del Valle. Ese día grande comenzará con la diana floreada a las 06.00 horas en El Valle. A las 20.00 horas el acto de Reconocimientos y Homenajes a los romeros Carmen Sosa González y Horacio Dámaso Sosa y un homenaje póstumo a las personas fallecidas. A las 22.00 horas se vuelve a celebrar la retreta con la Banda de Guayedra, a las 00.00, fuegos artificiales y después, verbena. El humor será el protagonista de la jornada del domingo en la Plaza de San Pedro a partir de las 20.30 horas.

La Banda Sinfónica Ciudad de Arucas celebra el XXXIII Memorial Juan Falcón Santana dentro de las Fiestas de San Juan, con el innovador espectáculo ‘Bandatrónica’, en colaboración con DJ Pere Vicalet. Será hoy viernes en Plaza de San Juan a las 21.30 horas. A su vez, tanto mañana sábado como el domingo tendrá lugar la Feria de Artesanía, Oficios y Tradiciones . Será en el Parque de las Flores, de 10 a 21 horas. Y el Recinto Ferial de Barreto acoge este d0mingo de 10 a 13 horas la Feria de Ganado. El domingo 22 será el día de las alfombras en las calles del casco. Participarán cerca de 40 grupos.

Las alfombras del Corpus llenarán las calles de Artenara. / Ayuntamiento de Artenara

Las alfombras del Corpus llenarán las calles del pueblo desde las 18 horas de este sábado. Desde las 19 horas habrá partidos de fútbol de solteros contra casados. El domingo será la misa a las 11 horas, con la posterior procesión. El domingo, dentro de los actos del 20 Aniversario de la Reserva de la Biosfera, se ha programado una doble sesión de senderismo y escalada en el Pinar de Tamadaba.

La conferencia titulada Daniel Van Dama y Santa Brígida / Ayuntamiento de Santa Brígida

La Biblioteca Municipal de Santa Brígida acoge esta tarde a partir de las 19.00 horas la conferencia titulada Daniel Van Dama y Santa Brígida a través de su testamento, a cargo del abogado e historiador Tomás Ruano Espino, responsable de la transcripción del testamento. Ruano abordará la figura de Daniel Van Dama a partir del análisis de su testamento, la de un niño huérfano que llega a Santa Brígida en el siglo XVI, bajo la tutela de su abuelo.

Procesión de San Antonio de Padua en Moya / La Provincia

Dentro de las fiestas de San Antonio de Padua, este domingo será a las 18 horas la misa y posterior procesión.

El municipio celebra este fin de semana los 20 años de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. / Ayuntamiento de La Aldea

El municipio celebra este fin de semana los 20 años de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Este viernes se inaugura el mural colaborativo en el Centro de Interpretación de Caserones, que permanecerá activo hasta el domingo. El sábado habrá un taller de joyería en el Centro de Interpretación de Caserones, Cancionero Isleño en Plaza de La Alameda y un concierto de Alba Pérez en Caserones. Para el domingo está prevista una ruta guiada por La Marciega y la proyección de documentales en el Centro Municipal de Cultura.

Con motivo del 20 Aniversario de la Reserva de la Biosfera, este viernes está prevista una Ruta Interpretada por el entorno del Centro de Interpretación Degollada de Becerra y una Velada astronómica con pernocta. Para mañana sábado está programada una jornada de senderismo de La Goleta al Roque Nublo.

Día de la Actividad Física y el Deporte. / Ayuntamiento de Telde.

El Parque Urbano San Juan de la ciudad de Telde se convierte mañana sábado 28 de junio, de 10.00 a 15.00 horas, en el escenario del Día de la Actividad Física y el Deporte, una jornada diseñada para fomentar hábitos de vida saludables y promover la práctica deportiva en todos los sectores de la población. Contará con la participación de clubes deportivos, deportistas y empresas del sector, que se darán cita en una programación abierta a toda la ciudadanía. incluye exhibiciones, talleres, exposiciones y encuentros deportivos, con actividades adaptadas a todas las edades y niveles. Se ofrecerá más de una veintena de disciplinas, entre baloncesto, balonmano, voleibol, full body, danzas multidisciplinares, tenis de mesa, skate, bola canaria, petanca, juego del palo, juegos tradicionales, lucha canaria, ajedrez, ciclismo, patinaje, kick boxing, Krav Magá y exhibiciones de Crawler R.C. Además, habrá futbolín humano, porterías hinchables, juegos electrónicos como simulador de rallyes, realidad virtual y FIFA Zona, así como, exposiciones de vehículos de rallye, clásicos y de aeromodelismo. n