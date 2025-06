El Jardín Canario enriquece la zona de laurisilva y las palmeras exóticas

El Jardín Botánico Viera y Clavijo continúa la mejora de sus instalaciones para enriquecer algunas de las zonas más apreciadas por los visitantes: el área de la laurisilva, el jardín de costa, el jardín de islas, el Palmetum de especies exóticas y el palmeral canario. Con personal propio y con un encargo a la empresa pública Gesplan, los trabajos se realizan a lo largo de este año con el objetivo de aumentar la representación de flora endémica en las colecciones vivas, mejorar las condiciones de vida de las ya existentes, ampliar la biodiversidad y embellecer el entorno.

Para potenciar la zona dedicada a la laurisilva, una amplia extensión de terreno sombreado entre la Fuente de los Sabios, la tumba de Eric Sventenius y el cauce del barranco de Guiniguada, el equipo de planta viva del Jardín Canario está reforzando la exposición con especies endémicas que aún no figuraban en el catálogo o estaban poco representadas, algunas de ellas muy amenazadas y en serio peligro de extinción, según explicó a este periódico Juli Caujapé, director del Botánico de Tafira.

Entre esas nuevas plantaciones de laurisilva figuran especies como la estrelladera (Gesnouinia arborea), varios ejemplares de til (Ocotea foetens), tajinaste azul de Gran Canaria (Echium callithyrsum), cresta de gallo de Doramas (Isoplexis chalcantha), palomera o alamillo de Doramas (Pericallis appendiculata), conejera (sileni vulgaris) y acebiño (Ilex canariensis).

De la misma forma, el personal del Jardín Botánico ha aumentado sustancialmente la diversidad de especies en la zona de costa y en el jardín de islas, y está luchando para eliminar la mayor parte de especies exóticas e invasoras que hay en las zonas visitables, además de las labores de riego, poda, desbroce o eliminación de flora intrusa que son habituales en un botánico.

Prevención de plagas en uno de los senderos que atraviesan el centro / Jardín Botánico Viera y Clavijo/Gesplan

«Estamos transformando los espacios públicos dedicados a la flora para que el público visitante pueda entrar en contacto con la realidad biológica de las especies canarias endémicas, tan diferentes y tan peculiares en comparación con sus congéneres de otros sitios de Europa y África», resaltó el director.

Tras las plantaciones, en pocas semanas comenzará la segunda fase, en concreto con un reforzamiento del riego y del suelo. «La laurisilva -comentó Caujapé- será una de las zonas donde trabajaremos más intensamente durante este verano y principios de otoño, donde más esmero debemos tener porque las plantas que allí viven tienen necesidades nutricionales e hídricas mucho más altas que las palmeras u otras especies del termófilo».

Juli Caujapé: «Al disponer de un suelo vivo y rico en microorganismos e insectos esperamos la presencia de más aves»

Respecto al suelo donde se ubica la laurisilva, explicó que está muy empobrecido y compactado, por lo que necesita una roturación y un enriquecimiento con tierra que aporte nutrientes y microorganismos. Entre otras consecuencias, subrayó, estas actuaciones fomentarán la presencia de pequeños insectos y gusanos «que son elementos de la biodiversidad muy importantes para ayudar a los micoroorganismos del suelo a reciclar la materia orgánica y posibilitar así que las especies de laurisilva puedan tener un mayor aporte de nutrientes que hasta ahora».

«Al disponer de un suelo vivo y rico en microorganismos e insectos esperamos fomentar también la presencia de más aves, que previsiblemente acudirán atraídas por la disponibilidad de comida que representará la mayor abundancia de invertebrados en la zona», apuntó Caujapé, quien comentó que los esfuerzos para ampliar el espacio de la laurisilva se iniciaron cuando los representantes de la Cruz Roja decidieron plantar un par de árboles en esa zona para conmemorar el 150 aniversario de su presencia en el Archipiélago canario. «Desde entonces hemos continuado con esa tarea de mejora, y actualmente la zona ampliada ya tiene otro aspecto», agregó.

Palmerales

En el Palmetum, donde se encuentran varias especies de palmeras exóticas, originarias de diferentes lugares del planeta, ya se ha realizado esa labor de mejora de las propias plantas, sistema de riego y enriquecimiento del suelo.

La primera fase, que se inició a finales de 2024 y concluyó a finales de marzo, fue realizada por un equipo especializado de Gesplan consistió en un saneamiento de todo el Palmetum. «Necesitaba un mantenimiento a fondo tras varias décadas sin tareas básicas y también un cambio del sistema de riego para satisfacer las necesidades hídricas de las palmeras exóticas que cultivamos en nuestro centro», indicó el director.

Vista aérea de una de las entradas al Jardín Canario tras las labores de embellecimiento. / Jardín Botánico Viera y Clavijo/Gesplan

El enriquecimiento del suelo incluye el volcado de una capa de mulching, en este caso un triturado de las hojas de las propias palmeras que junto con otras materias orgánicas facilita que la temperatura al nivel del suelo sea más elevada.

Esa técnica, muy utilizada en silvicultura, favorece el crecimiento de las palmeras y también evita la rápida y excesiva evaporación del riego, por lo que el agua permanece más tiempo en el suelo y facilita que los organismos microscópicos puedan realizar su labor de descomposición bioorgánica y de suministro a las raíces.

Saneamiento

Todo ello, acompasado con podas de hojas viejas que necesitaban saneamiento, una mejora del riego para asegurar que todas esas plantas exóticas reciban sus necesidades hídricas y un embellecimiento del suelo y del asentamiento mediante una serie de islas donde se reúnen las palmeras de una misma especie para que el visitante las perciba mejor.

Como ejemplo de la importancia de esta colección de palmeras exóticas, Caujapé relató que hay «algunos pequeños tesoros», como la Pritchardia munroi, una especie endémica de Hawaii que en el medio natural tiene como mucho un par de ejemplares.

Tareas de poda y saneamiento de uno de los ejemplares del palmeral canario. / Jardín Botánico Viera y Clavijo/Gesplan

«Aquí tenemos un pequeño bosquete de esas palmeras y hace unos años desde Hawaii nos solicitaron semillas para reforzar la única población natural que hay en aquellas islas, lo que refleja que la investigación del centro y nuestras colecciones de planta viva no solo participan en la conservación de la biodiversidad de Canarias, sino de otros sitios del mundo», sostuvo.

Otra actuación, también con Gesplan, se realiza en el palmeral canario, situado en la antigua entrada. Aunque no se trata de un palmeral natural, es una de las zonas vegetacionales más emblemáticas del centro. Algunas de esas palmeras, señaló, «estaban afectadas por el picudo, no muchas, porque afortunadamente en el Jardín Canario no ha tenido hasta ahora demasiada incidencia el picudo, pero sí otras pequeñas plagas y enfermedades».

Además de mejorar el riego, se han retirado lajas para ampliar la superficie de suelo desnudo alrededor de la copa de las palmeras, de forma que las raíces puedan expandirse y captar más nutrientes. Se ha podado la mayoría de los ejemplares para que luzcan un aspecto más saneado y por seguridad de los visitantes, así como tratamientos preventivos frente a plagas.

Trabajos para enriquecer el suelo con nutrientes / Jardín Botánico Viera y Clavijo/Gesplan

Otra de las tareas importantes que está asumiendo el equipo colaborador de Gesplan es la puesta a punto de un sistema de producción de compost para que el Jardín Botánico se autoabastezca de materia orgánica que ayude a mejorar el estado de las colecciones vivas. Caujapé apunta que “de este modo reciclamos los residuos orgánicos y algunos restos de poda que producimos en el Jardín y contribuimos, a través de nuestras funciones hortícolas, al reciclaje y la economía circular”.

Al igual que en Palmetum, se aportarán tierras más ricas en nutrientes, ya que el suelo donde se asienta el palmeral canario , que no es muy propicio para el desarrollo de las palmeras canarias porque debajo existe un malpaís y hay poca profundidad de materia orgánica. Así mismo, se culminará la actuación con una capa de mulching para la retención de agua.