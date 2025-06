Ni está en la capital ni es lo que esperas: este es el brunch que está conquistando el sur de Gran Canaria

Cuando el cielo se cubre con la clásica panza de burro, el cuerpo empieza a pedir mar, algo rico y una buena excusa para salir del norte. Y en Arinaga, esa excusa ahora tiene nombre: La Barca. El local acaba de estrenar carta, reforma y concepto. Y lo ha hecho por todo lo alto, apostando por recetas vanguardistas y tradicionales, en un entorno privilegiado porque a escasos metros se encuentra el Atlántico.

El brunch ya no es solo cosa de capitalinos. Así lo demuestra Víctor G (@vrglez_), creador de contenido gastronómico, que ha puesto el foco en esta joyita sureña. Con platos como sándwiches de brioche con pesto, tostas de aguacate, bocadillos con chorizo de Teror y postres que combinan helado de mascarpone y natillas de pistacho, este restaurantese cuela entre las mejores opciones de desayuno en toda Gran Canaria.

Nueva carta, nuevo espacio y una terraza con alma salada

La Barca está ubicada en la avenida Los Pescadores, justo al borde del mar, en la calle La Barca de Arinaga. El local, completamente reformado, combina funcionalidad y modernidad sin perder su esencia marinera. Su interior diáfano, luminoso y cálido se extiende hasta una terraza ideal para desayunar con el rumor de las olas de fondo. Cuenta con capacidad para unos cien comensales, lo que lo convierte en un lugar perfecto tanto para encuentros íntimos como para celebraciones espontáneas.

Según su carta renovada, el objetivo es “llenar tu mesa de contraste y sabores únicos”. Las opciones se adaptan a todos los gustos, desde propuestas saludables hasta los clásicos de toda la vida con un giro contemporáneo. Ensaladas de aguacate, ensaladillas de langostino, croquetas de sancocho canario, huevos rotos con chorizo de Teror o una potente selección de platos veganos y vegetarianos.

Brioches, bocadillos y un mixto que es pura fantasía

El creador no escatimó en entusiasmo al recorrer cada sección del menú. Comenzó su visita con los sándwiches de pan brioche: uno con mortadela, stracciatella y pesto, y otro de bacon, queso ahumado y una sorprendente crema de dátiles. “Este sándwich mixto me tiene alucinando. No solo lleva bechamel, sino que su queso cheddar es madurado”, comenta entre mordisco y mordisco.

Pero lo más rompedor del apartado salado es, sin duda, el bocadillo “canario de puño crujiente”. Con chorizo de Teror, cebolla caramelizada y migas del mismo embutido, se ha ganado el aplauso de quienes buscan sabor auténtico con un punto gourmet.

El dulce también tiene protagonismo

Aunque el nivel salado ya roza lo épico, el postre no se queda atrás. Uno de los grandes reclamos del brunch en La Barca son sus pancakes con natillas de pistacho y helado de queso mascarpone. Una combinación cremosa, fresca y perfecta para esos días grises en los que el cuerpo pide un chute dulce o "cuando el hambre te dé ganas de mar".

Con la panza de burro en el cielo, lo que apetece es esto. Un brunch, la playa y un postre que parece diseñado para Instagram que destaca también el equilibrio entre tradición canaria y presentación moderna.

Lo que debes saber antes de ir

La Barca abre de lunes a sábado de 9:00 a 23:00 horas, y los domingos de 9:00 a 18:00 horas. Los desayunos se sirven todos los días de 9:00 a 12:30, por lo que conviene madrugar si no quieres quedarte sin probar sus especialidades.

Ya sea para una escapada exprés o para una ruta dominguera con amigos, este brunch promete convertirse en un punto clave del verano. Porque no hay panza de burro que se resista a unas croquetas de sancocho, un buen brioche relleno o un postre que te transporte.