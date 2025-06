Gran Canaria se afianza como un referente internacional sobre climatoterapia

Son numerosas las aportaciones de diversos investigadores que han divulgado a través de varios siglos, las cualidades medicinales del clima de Canarias, en general, y de Gran Canaria, en particular. Unas aportaciones que colocan a la Isla como lugar de referencia para estudios sobre climatoterapia. Es decir, orientados a tratar enfermedades relacionadas con el clima. Así, por ejemplo, el aire puro y el viento fresco pueden ser beneficiosos para tratamientos de patologías de la piel como dermatitis atópica, caracterizada por intensa picazón y continuado rascado de una o varias zonas del cuerpo o en psoriasis considerada como una afección cutánea que provoca enrojecimiento e irritación de la piel con aparición de escamas plateadas.

Es conocido que el clima de montaña (entre 600 y 2.000 metros sobre el nivel mar) reduce la presencia de alérgenos y, por lo tanto, de utilidad en las alergias y eczemas alérgicos. Este clima puede aumentar el apetito, estimular la producción de glóbulos rojos y fortalecer los movimientos respiratorios y cardíacos. También es beneficioso en enfermedades que pueden ser de larga duración, como la presencia de agotamiento físico y mental. En asma, bronquitis crónica y tuberculosis ósea o pulmonar los climas secos y soleados de montaña pueden ser fructíferos.

En los desequilibrios psíquicos y trastornos nerviosos el ambiente de la montaña suele lograr un efecto sedante. Un clima de llanura con buen aire y ambiente agradable puede ser adecuado en patologías cardiocirculatorias. La combinación de talasoterapia y climatoterapia contribuyen al alivio del dolor y aumento de la movilidad en enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, artrosis, espondilitis anquilosante y la fibromialgia.

El clima marítimo está caracterizado por la constancia de temperatura, presión atmosférica y grado de humedad. En la costa, el aire marítimo mejora la respiración pulmonar e incrementa la amplitud respiratoria. La utilización de peloides (barros, lodos, fangos) obtenidos a partir de sedimentos marinos o de mezclas de lodos naturales y aguas minero-medicinales producen efecto analgésico local, puesto de manifiesto por la acción hipertérmica del peloide, transfiriendo calor a la piel y tejido subcutáneo con aumento de la circulación local y metabolismo.

Por lo tanto, la climatoterapia se puede aplicar en los centros de talasoterapia, conocidos coloquialmente como ‘talasos’.

En resumen, la climatoterapia es una terapia natural y efectiva para mejorar la salud en diversas condiciones, aprovechando las propiedades de los diferentes climas y entornos de la naturaleza.

Desde la antigüedad, Canarias ha sido conocida como Islas Afortunadas por su excelente clima y situación geográfica, cerca del trópico de Cáncer. Forman parte de la región de la Macaronesia, con un clima templado subtropical todo el año.

Dr. Eduardo Filiputti / La Provincia

En el siglo I Plinio el Viejo en su obra Historia Natural las describe por primera vez con el nombre de Islas Afortunadas. Citándolas como ‘Fortunatae Insulae’, expresión latina que significa Islas Afortunadas, referencia que se ha mantenido a través de los siglos, asociando a Canarias con un lugar de buena suerte y bienestar.

Posteriormente, historiadores de la talla de Leonardo Torriani (hacia 1590) o Fray Abreu Galindo (hacia 1632) mencionan a las Canarias como Islas Afortunadas.

El término ‘wellness’ significa «lugar de bienestar» y se viene utilizando hasta la actualidad para las Canarias. Dentro de estas islas del Atlántico, a Gran Canaria se le aplica, sin lugar a dudas, el calificativo de «lugar wellness». La gran cantidad de documentación que existe sobre la importancia del clima de Gran Canaria, da lugar a que se pueda resaltar este factor atmosférico relacionado con las propiedades salutíferas aportadas al organismo humano. A esta materia se le conoce con el nombre de climatoterapia y que aplicada a Gran Canaria tenga especial relevancia y merezca una somera, pero clara descripción para su conocimiento y divulgación.

Desde el siglo XVII se han descrito y estudiado las excelentes propiedades salutíferas del clima y de las aguas medicinales de Gran Canaria por numerosos historiadores e investigadores españoles y europeos. Unos nacidos en Gran Canaria y otros, que por diversos motivos han pasado largas temporadas en la isla, han obtenido un profundo conocimiento del clima, geografía y forma de vida de sus habitantes. Entre ellos se pueden citar a Cristóbal de la Cámara y Murga (Salamanca) en sus “Constituciones Sinodales de 1631” o Manuel Dávila y Cárdenas (Ávila) en sus “Constituciones Sinodales de 1735”. Siendo en 1779 cuando el gran polígrafo e investigador canario D. José de Viera y Clavijo (Tenerife) reseña los beneficios saludables del clima de Canarias y de las propiedades medicinales de sus aguas agrias o carbónicas en su obra “Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias”.

Con estos precedentes, en el siglo XIX, fueron muchos los investigadores nacionales e internacionales los que han tratado el tema. Entre los que se pueden citar Pascual Madoz (1806-1870), abogado y político español nacido en Pamplona quien refiere las bondades del clima de los diferentes pueblos de Canarias en su muy citado “Diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar (1845-1850)”. El Dr. Domingo Déniz Greck natural de Gran Canaria con “Estudios Climatológicos de Gran Canaria” en 1855. Otro investigador relevante es el Dr. Gregorio Chil y Naranjo nacido en Gran Canaria y fundador de “El Museo Canario”, institución científica de alto reconocimiento a nivel regional y nacional, con su obra “Estudios Históricos, Climatológicos Patológicos de las Islas Canarias” (1876), da a conocer las características del clima y los beneficios del mismo sobre diversas patologías, frecuentes en aquellos momentos. El Dr. Tomás Zerolo Herrera nacido en Tenerife con su estudio “Climatología de la tuberculosis pulmonar” (1889), profundiza sobre el conocimiento de esta patología en relación al clima durante esa época, etc.

Dr. Alejandro Carlos Gyorko-Gyorkos / La Provincia

Entre los internacionales son dignos de mención los trabajos de científicos como los del Dr. Douglas Mordey (Sunderland-Inglaterra) con Grand Canary as a health Resort (1887). El Dr. J. Cleasby Taylor (Escocia) con Grand Canary: its climate and springs (1889), The health Resort of the Canary Islands. Of their Climatological and Medical Aspects (1893). El Dr. A Samler Brown (Londres) con Madeira and Canary Islands. Practical and Complete Guide for the Use of Invalids and Tourist (1894). El Dr. Briand Melland (Manchester) con Climatic Treatment in Gran Canaria. Medical Chronicle (1897), Notes on Health Resorts and Sanitaria (1897), etc. En todos ellos se resalta las cualidades salutíferas del clima de Gran Canaria para el tratamiento de diversas patologías.

Ya en el siglo XX son cuantiosos los investigadores que insisten en destacar la importancia del clima de Gran Canaria y lo comparan con el de otras zonas de Europa y Norte de África, como el Dr. Herman Weber y su hermano Dr. F. Parker Weber (Londres) con su tratado sobre Climatotherapy and Balneotherapy. The Climates and Mineral water. Health Resorts (SPAS) of Europe and North Africa (1909). El Dr. Luis Millares Cubas nacido en Gran Canaria describe las excelentes características del clima en Canarias y sus aplicaciones curativas en el trabajo El Clima en Canarias como recurso terapéutico (1913), El Dr. Rosendo Castell Ballespí (Lérida), organiza en Madrid el IX Congreso Internacional de Hidrología, Climatología y Geología en 1913 y publica un libro con sus conclusiones en 1915. El Dr. Juan Bosch Millares (Gran Canaria) participa en las Iª Jornadas Médicas de Canarias organizadas por la Academia de Medicina de Canarias en 1932, presenta un amplio estudio sobre las características del clima de Gran Canaria y las propiedades salutíferas de sus aguas minero-medicinales, publicando posteriormente un excelente libro con el título Hidrología Médica en Gran Canaria (1934). El Dr. Manuel Paradas Farinós, jefe del Instituto Provincial de Higiene de las Canarias Orientales en las décadas de 1930-1940, gran conocedor del clima y calidad de las aguas minero-medicinales canarias, publica un sugestivo artículo titulado Notas sobre Climatoterapia general y Climatoterapia especial (1946).

Merece especial mención el Dr. Eduardo Filiputti, nacido en Trieste (Italia) que era un visionario y conocedor del potencial curativo del clima de Canarias. En 1961 crea el Centro Helioterapico Canario en Maspalomas, consiguiendo a través de varias décadas el reconocimiento internacional de Gran Canaria como lugar de referencia sobre tratamientos con helioterapia. O sea, la utilización de las radiaciones solares con fines terapéuticos. También adquirió gran prestigio la psamoterapia, terapia que utiliza arena marina con fines terapéuticos y la talasoterapia o tratamiento terapéutico basado en la utilización de agua de mar, lodos y clima marino.

Filiputti sirvió de anfitrión de los primeros astronautas que viajaron a la luna en el Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, cuando visitaron Gran Canaria en 1969. La tripulación se alojó en el Hotel Maspalomas Oasis, visitó el Centro Espacial de Maspalomas y el Centro Helioterápico Canario, quedando gratamente sorprendidos con las técnicas curativas que se aplicaban (helioterapia, psamoterapia (arenoterapia), talasoterapia p peloterapia. Este hecho tuvo tanta difusión periodística, que muchísimas personas de Europa y EEUU vinieron para recibir tratamientos. En 1970 los astronautas del Apolo 12, Charles Conrad, Aland L. Bean y Richard F. Gordon, también visitaron Gran Canaria. Al igual que sus compañeros del Apolo 11 fueron agasajados por el Dr. Filiputti en el Centro Helioterápico, del cual se llevaron una notable impresión por la calidad de los tratamientos aplicados. Con ello se consiguió que el sur de Gran Canaria se afianzase como lugar de referencia internacional para tratamientos de diversas patologías relacionadas con el clima y agua de mar.

En 1982 el Ministerio de Comercio y Turismo concede a Eduardo Filiputti la Medalla de Plata al Mérito Turístico por descubrir a Maspalomas como un genuino «Centro de Salud». De tal forma que de 1960 a 1990 son relevantes las investigaciones y tratamientos realizados en Maspalomas por médicos como el Dr. Juan de León Suarez (Gran Canaria), el Dr. Manuel Herrera Hernández (Gran Canaria) o el Dr. Alejandro Gyorko-Gyorkos (Hungría) sobre talasoterapia, bioclimatología y climatoterapia.

El Dr. Gyorko-Gyorkos, nacido en Hungría en 1911 y fallecido en Gran Canaria en 1993, fue un defensor a ultranza de las propiedades salutíferas de nuestro clima y agua mar. Residente en Gran Canaria desde la década de 1930 era especialista en Dermatología y profesor de Hidrología y Climatología Médica de la Universidad de La Laguna. En la década de 1970 fue el fundador del Instituto Bioclimatologico de Canarias.

Publicó con su equipo numerosos trabajos sobre talasoterapia y climatoterapia, organizando además congresos nacionales e internacionales sobre dichas materias. Así, por ejemplo, del 7 al 13 de diciembre de 1971 organiza el I Congreso Hispano-Germano de Perfeccionamiento de Climatología Médica. En 1981 organiza el XVIII Congreso Internacional de Talasoterapia en el Hotel Tamarindos (en la actualidad Hotel Paradisus by Meliá Gran Canaria) de de San Agustín. En dicho evento presenta una interesante ponencia sobre el aumento en Canarias de las meteoropatías o reacciones exageradas a los cambios de tiempo. En 1984 pertenece al Comité Científico del ‘10th International Congress of Biometeorology’, celebrado en Japón. Presenta la ponencia The present Situation of the Thalasso-Climato-Balneoterapy, dando a conocer a nivel mundial las excelencias del clima de Gran Canaria.

Siendo en la primera década del siglo XXI cuando, en mi caso, creo el Instituto Museo Canario del Agua (IMCA), que sirvfe para organizar eventos relacionados con las aguas minerales, jornadas, cursos, catas de agua, y realizar investigaciones sobre clima, aguas minero-medicinales y talasoterapia, entre otras materias. Se aporta y difunde una serie de trabajos sobre Hidrología y Climatología Médicas de Canarias como Climatología de la Cuenca del Barranco de la Virgen (Islas Canarias) (2007). Recientemente, del 7 al 9 de mayo de 2025, como director del Centro de Hidrología y Climatología Médicas de Canarias de la Universidad del Atlántico Medio (UNAM), he presentado una ponencia al IX Congreso Iberoamericano de Peloides, celebrado en el Balneario de Arnedillo, La Rioja, España. Resaltando en la misma el pasado, presente y futuro de la climatoterapia en Gran Canaria. Ponencia que ha despertado gran interés entre los grupos de investigación asistentes a dicho congreso. De tal forma que con varios de ellos se han entablado conversaciones para colaborar y presentar proyectos de investigación sobre los temas de interés común.

Es muy relevante resaltar que, desde principios del siglo XXI y hasta la actualidad, diversos grupos de científicos europeos continúan tomando como referencia el clima de Gran Canaria como idóneo para investigaciones sobre el tratamiento de múltiples patologías como tuberculosis pulmonar, psoriasis, dermatitis atópica, artritis reumatoide, asma, etc. Estos investigadores utilizando centros de talasoterapia del sur de Gran Canaria realizan estudios clínicos con pacientes provenientes de países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, etc. Publican sus resultados en revistas científicas de prestigio con alto Índice de Impacto como Acta Dermatology Venerology, Scandinavian Journal of Reumatology, Journal European Academy of Dermatology and Venerology, British Journal of Dermatology, Journal of Rehabilitation Medicine, Frontiers in Medicine, etc.

La última y reciente aportación pertenece al Dr. Albert Duvetorp (Hospital Malmo, Sweden), con el trabajo titulado Psychosocial impact of climatoteray in young patients with psoriasis: a 3-month cohort study. Publicado en octubre de 2024 en la prestigiosa revista Frontiers in Medicine. En el mismo trata de explorar el impacto psicológico de la climatoterapia con rayos ultravioleta (UV).

El estudio diseñado con 34 pacientes con psoriasis (edad media de 24 años) que se sometieron a tres semanas de tratamiento en el sur de Gran Canaria. Posteriormente respondieron a cuestionarios que evaluaban los aspectos psicológicos de la psoriasis. Se concluye que los resultados sugieren que la climatoterapia podría ser un tratamiento atractivo para personas jóvenes con psoriasis y con carga de enfermedad psicológica.

Las anteriores investigaciones citadas demuestran la importancia de nuestro clima y calidad de los centros de talasoterapia y resorts como referentes a nivel nacional e internacional para avances en diversos tratamientos médicos relacionados con el clima y el agua de mar.

Con la vinculación del Thallasso Lopesan Villa del Conde a la Universidad del Atlántico Medio (UNAM) se pretende potenciar estudios clínicos sobre talasoterapia, helioterapia, algoterapia, peloterapia, psamoterapia, masoterapia, etc. Se trata de unas técnicas terapéuticas que este centro viene aplicando desde hace tiempo y se deben seguir desarrollando.

Por otra parte, aproximadamente el 42% del territorio de Gran Canaria se encuentra adscrito a alguna de las categorías de protección de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, a los que se suman los que forman parte de la Red Natura 2000. Entre ellos el Parque Rural del Nublo, que incluye varios municipios como Tejeda, San Bartolomé de Tirajana o Artenara. A este parque pertenece el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas contemplados como espacio natural protegido y reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera en 2019. Estas consideraciones dan lugar a que Gran Canaria se la pueda valorar como un «auténtico laboratorio», donde poder realizar trabajos sobre ciencias climatológicas, hidrológico-médicas y medioambientales que permitan aportar investigaciones científicas pioneras y punteras en diversas ramas de las ciencias con el objeto de proteger la biodiversidad y el medio natural de la isla.