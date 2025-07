20 años de amor y rimas a mamá

Pedro Rivero Torres es cocinero y le encanta su trabajo. Casado, con hijos e incluso nietos, no llega a los 50 años. Es un vecino más del barrio de la Orilla de Sardina, en Santa Lucía de Tirajana. Pero destaca por algo: se le rasga la voz cuando de memoria empieza a versear con pasión sus propias poesías sobre todo, dedicadas a su madre, a todas las madres y a la vida . Lo logró tras 20 años: recopilarlos en un libro. ‘A Corazón abierto’.

Nadie entendería que es «un alma blanca», un verseador escondido, hasta el momento que siente su sensibilidad al escucharlo recitar de memoria poemas que creó hace años. Ha recopilado hasta las emotivas poesías desde niño, cuando apenas empezaba a escribir en el cole. «Me salen solas, únicamente me impulsaba algo: escribirlas».

De chiquitillo ya tenía claro que debía sellar y esbozar todos sus recuerdos y sentimientos transformados en versos inspirados en sus seres queridos. Ante todo, su madre, Nieves Torres, a la que perdió hace años y se lo debía. Su nenacidad lo llevó a conseguiirlo ahora, 20 años después y lo hace bajo el título ‘A corazón abierto’. Promete que solo es el primero.

Tenía esta cuenta pendiente desde entonces: «Me ponía y me pongo siempre a escribir todo lo que me sale desde dentro, es algo como innato. Escribo todo lo que me viene a la cabeza que siempre rima, es solo poesía». Su ilusión era compartir al mundo su sentimiento en palabras a través de una publicación. Desde el comienzo están impregnados de agradecimiento y amor a su madre, a todas las madres». Pero también hay trazos de las experiencias de vida, las suyas y las de quiees lo rodean..

Han sido 20 años que para el autor «no significan hoy día mucho» porque ha visto hecho realidad lo que pensó «inalcanzable». Pero como él mismo confiesa, lo logra «sobre todo, gracias a mi madre, que siempre me apoyó y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Por eso este libro, como no podía ser de otra manera, está dedicado a ellas».

Está claro que las mamás de su familia han sido las que lo motivaron y alentaron: además de su progenitora, su abuela, María del Carmen Alemán Vega , su esposa y compañera de vida, Dolores Herrera y «mi suegra y madre del alma, María Dolores Medina Pérez», añade emocionado.

Su opera prima ha trascendido . Fue presentada en la feria del libro de Santa Lucía de este año en el estand de la Librería Vecindario, que lo apoyó para que su libro saliera a la luz, así como la copistería Cervantes , «y además sin conocerme de nada», comenta agradecido porque existan personas que apuestan a personas con ideas. Incluye «a cada persona que me animó a no rendirme, a creer en lo que escribo y en lo que soy. El amor y cariño que he recibido es el que tengo en mi corazón, siempre animando a a vivir, a seguir, a soñar, llorar, reír o luchar por la vida».

Destaca que « ‘A corazón abierto’ no es solo un libro de poesías. Es la manifestación de una pasión que llevo dentro desde que era niño. Cada verso ha sido escrito con el alma, con la intención de tocar corazones, despertar emociones y acompañar a quien lo lea en sus sentimientos y recuerdos», expresa el autor antes de ir a trabajar en un hotel de San Bartolomé de Tirajana, donde es cocinero.

Vive en su casa del barrio de La Orilla de Sardina y su rutina es «ir al «al trabajo y vuelta a casa», aunque también tiene otra aficición, como mísico percusionista. Cumplió 48 años el 19 de abril, está casado y tiene hijos y nietos, a los que incluye con sus nombres de pila en la dedicatoria de su libro, que se puede adquirir por 10 euros en la librería Vecindario.

Este sueño, «que por fin se ha hecho realidad, ha superado todas mis expectativas , detalla el santaluceño. Pero ahora hay algo más, la repercusión de quienes lo han leído. No cabe en sí, siempre con humildad, que le ha «emocionado» recibir mensajes de personas anónimas desde que salió publicado que le transmiten «que se han emocionado, que se han sentido identificadas o simplemente, acompañadas por mis palabras. Me llena el corazón».

Pone solo dos ejemplos de todos: «El de una niña de siete años, declaró que le gustaron tanto mis poesías que ahora se las lee a su hermana de cuatro, a la que también le encantan». Y luego «el de una señora, me dijo que es abuela y que tras leer un solo poema, confesó que no pudo dejar de leerlos hasta el final. Son historias reales que me emocionan y me impulsan a seguir escribiendo con más fuerza y amor que nunca».

Rivero Torres tiene el ‘corazón’ en su mente, sentimientos y su libro, que se presentó en el estand de la librería que lo editó, durante el día de la poesía de la feria del libro. Ahora ya no hay quien frene a Pedro, que asegury va a por su segunda publicación.