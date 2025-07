Un oasis en el paraíso de Santa Lucía frente a la ola de calor

En medio de la ola de calor que abrasa el Sureste grancanario, con aviso amarillo, la piscina del casco histórico de Santa Lucía de Tirajana se convierte en el refugio favorito sobre todo, de familias con niños. En un entorno de postal, con la sombra de olivos centenarios y vistas al impresionante macizo de las Tirajanas, el recinto ofrece más que agua fresca, seguridad y limpieza: paz, huida de aglomeraciones y sensación de respiro ante un verano extremo, al menos en temperaturas.

Abre solo en verano desde mediados de junio hasta septiembre. Las redes sociales lo han viralizado, un ‘pero’ que ponen algunos vecinos del casco porque llegan de todos los municipios y aunque contentos, alegan que no caben si se llena el aforo. Disfrutan y se refrescan todos, pero los que más, y a lo loco, los chiquillos, saltando en bomba al agua o margullando para hacer el pino.

De muchos municipios

La piscina se ha hecho famosa por el boca a boca y la difusión dada por sus visitantes. Recibe a diario visitantes no solo de Santa Lucía, sino también de los municipios de la comarca, Agüimes e Ingenio, pero también de Arucas o Guía. Algunos incluso desde Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que las carreteras desde la zona baja de la isla hasta el casco son sinuosas, con curvas cerradas, tramos estrechos y hasta peligrosas, muchos prefieren este trayecto a enfrentarse a las playas abarrotadas, o extremadamente ventosas como Arinaga o El Burrero, aguimense e ingeniense, respectivamente. Ni contar los que se desplazan de núcleos urbanos que no tienen costa, como los santaluceños de la zona media como Vecindario y El Doctoral.

Son precisamente estas localizaciones de donde llegaban ayer a pasar el día los siete u ocho grupos, todos familiares, que se encontraban disfrutando pasado el mediodía de esta piscina, una para adultos y otra infantil, ambas en un recinto impecable, accesible, con césped en zonas comunes , olivos y todo al aire libre, con vistas al macizo de Las Tirajanas.

Piscina en Santa Lucía de Tirajana / José Carlos Guerra

Cada familia se agrupaba bajo la gran sombra proporcionada por frondosos y espectaculares olivos, centenarios. Toallas, neveras y fresco.

«Esto es la gloria y no lo cambio por nada», declaraba Conchi Rodríguez, con el agua hasta el cuello, en remojo en la piscina. Estaba con su amiga Pepa González, que acudía por primera vez a esta piscina. Son del casco de Ingenio y las dos sonreían cerca del borde de la piscina con alegría pensando en repetir. Pepa lo aseguró: «Claro que vuelvo, esto es una maravilla». A Conchi se le vino de repente a la cabeza algo: «Si yo sé esta me traigo a mi madre también. La próxima vez venimos las tres». Tan segura como cuando argumentó que «yo a Ingenio no voy hasta que se acabe el viento», ante las risas de su amiga que apostillo, «entonces no vuelves nunca». Además del viento, la tierra de unas obras junto a sus viviendas también las ha ‘obligado’ a escaparse a más de 50 minutos en coche desde sus residencias por una carretera en la que «no se acaban las curvas nunca», señaló Pepa. . Ambas coincidieron en que la playa del Burrero «es una maravilla, pero en verano es casi imposible por el viento y la arena».

Mejor que el viento

El viento, más bien «vendaval» es el de Arinaga. Lo comenta una vecina del casco santaluceño, la única del grupo de cuatro familiares que la acompañaban. Cathaisa, Nisamar, Gisela y Gema, cada una con sus hijos, uno de ellos en carrito, Chloe, de ocho meses. Llegaban del cruce y playa de Arinaga. Los críos disfrutaban en la piscina infantil mientras ellas tenían una especie de campamento a la sombra de uno de los centenarios olivos, reyes de estas instalaciones. , El mejor elemento natural para dar sombra y fresco fue estrella en un día en el que Santa Lucía era uno de los focos del aviso amarillo de la Aemet previsto para este miércoles , por registro de altas temperaturas. Llegó a los 35 grados poco antes de las 14.00 horas aunque algunos esperaban los 40 grados, como el pasado domingo.

Piscina en Santa Lucía de Tirajana / José Carlos Guerra / LPR

«Prefiero las curvas de la carretera a las colas para encontrar un sitio donde poner la toalla en la playa», dijo una de las residentes en playa de Arinaga, que ha descubierto el lugar este verano gracias a sus primas. Como apuntó la anfitriona «en a agosto solo entre familiares somos 30 o 40, en un día». Para ellas «esto es un lujo escondido. Tranquilo, limpio, seguro. Y con estas vistas, no se puede pedir más».

Aforo

El aforo de esta instalación está limitado a 180 personas los fines de semana suele completarse antes del mediodía. El precio es de tres euros para residentes del municipio y seis para quienes vienen de fuera. Hay bonos disponibles, lo que ha hecho más atractiva la opción para las familias numerosas.

Sin embargo, no todos están del todo contentos con la popularidad del lugar. Algunos vecinos del casco histórico sienten que se están quedando fuera. «Nosotros vivimos aquí todo el año, pasamos el calor aquí, pero cuando llega el verano no podemos entrar porque está lleno desde temprano», lamenta una de las afectadas aunque se siente alegre de compartir su entorno.

Prioridad, vecinos

Una joven llegaba con su hija por la acera que lleva a la entrada de la piscina, delante de la carretera general que llega de Temisas. Entiende «que venga gente de otros sitios, pero debería haber un sistema para dar prioridad a los del casco», se lamentó.

«Entre semana bien, pero el fin de semana se llena y hacen hasta colas», destacó por su parte el socorrista Yabed Mederos, oriundo del casco, que vela por a seguridad y cumplimiento de normas como no fumar o no tomar bebidas alcohólicas ni usar recipientes de cristal, entre otras. Es de la opinión de que este recinto está en un entorno para los residentes solo estos meses durante el año. Invita a los vecinos del casco a que hagan uso de estas instalaciones y a punta que los fines de semana «llega tanta gente que deben esperar fuera hasta que salga alguien para poder entrar». En el casco histórico de Santa Lucía no hay tanta gente como para llenar el aforo.

A pesar de la afluencia, el servicio se mantiene impecable. Hay vigilancia constante y baños limpios durante toda la jornada. «Aquí uno se siente seguro. Yo dejo a mis niños en el agua y me puedo relajar porque sé que están vigilados y a la vista», comentó otro residente del casco, con su mujer y otras dos personas, también de otro municipio.