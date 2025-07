Habla el propietario del caballo que falleció tras una carrera en Gran Canaria

La trágica muerte de un caballo durante una carrera celebrada el pasado 21 de junio en La Atalaya, en Santa María de Guía, en Gran Canaria, ha desatado una ola de críticas e indignación social. El animal, que participaba en una competición con motivo de las Fiestas de San Pedro, sufrió una fractura en plena carrera y tuvo que ser sacrificado poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

El incidente, captado en vídeo y difundido por el Partido Animalista PACMA, ha generado un gran impacto en redes sociales. Las imágenes muestran el momento de la aparatosa caída y han avivado el debate sobre la legalidad y la ética de estas competiciones, especialmente cuando se desarrollan en vías asfaltadas.

PACMA responsabiliza directamente a los organizadores del evento y denuncia las condiciones en las que se realizan este tipo de carreras, que califica de peligrosas e inadecuadas para los animales. La organización ha pedido una investigación y ha exigido el fin de lo que considera "maltrato institucionalizado".

El propietario rompe el silencio

En respuesta a la presión pública, el propietario del caballo, identificado como fundador del Club Deportivo La Montura, ha publicado un vídeo en el que rompe su silencio y responde a las acusaciones vertidas contra él y su entorno. El testimonio, recogido por el portal informativo Gran Canaria TV, ha tenido un gran eco en redes sociales, donde ha sido ampliamente compartido y comentado.

Visiblemente afectado, el dueño asegura que el caballo, llamado Galaxy, llevaba seis años con su familia. “Ha sido un buen caballo de carreras. Tuvo una lesión anterior y no lo vendimos. Se quedó en casa. Si no puede correr y tiene solución para llevar una vida sana, se queda en casa”, afirma con determinación.

En el vídeo, explica que el sacrificio fue la única opción viable, ya que la fractura de pata de un caballo representa un sufrimiento continuo. “Cuando a un caballo se le parte la pata, no hay solución. Su vida pasa a ser todo dolores. No pueden hacer vida normal”, explica. “Lo sacrificamos para evitarle sufrimiento, no por conveniencia”, puntualiza.

“No ganamos dinero con esto, trabajamos para ellos”

El propietario desmiente tajantemente que se obtengan beneficios económicos de las carreras. “No ganamos absolutamente nada. Al contrario, trabajamos para ellos. Les damos buena vida, buen pienso, veterinarios, herreros... Vamos a correr porque nos gusta este deporte. En algunos sitios te dan 50 o 100 euros, y eso no cubre ni lo que cuesta el herrero”, asegura.

También quiso dejar claro que no hay ánimo de lucro en las actividades del club que dirige. “Creamos un club deportivo para recuperar las carreras tradicionales en Canarias. No hay ningún negocio detrás de esto”, sentencia.

Veterinarios, controles y herraduras especializadas

El vídeo del propietario también responde a las críticas sobre las condiciones en las que se desarrollan las carreras, especialmente aquellas realizadas en asfalto. Asegura que todos los caballos están herrados adecuadamente, con puntas de vidrio y clavos especiales verificados por veterinarios.

“Todo caballo sin herrar sufre. El 90% lleva herraduras adaptadas al asfalto y pasan revisión antes de competir. Hacemos controles antidoping, comprobamos si camina bien, si las herraduras están en buen estado”, detalla.

Según su testimonio, varios veterinarios acuden habitualmente a su finca para verificar el estado de los animales, tanto antes como después de las carreras. “Cualquiera puede venir a ver nuestros caballos. Están bien atendidos y no sufren. Si un caballo sufriera, no estaría a nuestro lado ni se comportaría con esa confianza”.

Un hipódromo en desuso y carreras tradicionales

En su mensaje, también hace referencia a la existencia del Hipódromo de Gran Canaria, ubicado en Vecindario, el cual, según denuncia, no está operativo por “temas políticos”. Critica que se les impida correr allí cuando, a su juicio, se producen más lesiones en esos recintos que en las carreras tradicionales de asfalto organizadas en la isla.

“Los que verdaderamente sabemos de caballos sabemos que hay más lesiones en los hipódromos. Lo que queremos es seguir esta tradición con seguridad”, insiste.