La justicia investiga si hubo malversación en la compra de mil cestas de Navidad en Santa Lucía de Tirajana

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha decidido retraer 35,33 euros en la nómina del mes de junio a sus empleados por las cestas de Navidad repartidas en diciembre, al dividir el importe de la factura presentada entre las mil unidades adquiridas. En un decreto emitido el pasado jueves, 26 de junio, el gobierno municipal reconoce que fue un "pago indebido" ya que "fue financiada con fondos públicos y no existe una previsión expresa en el convenio colectivo o norma aplicable y no responde a una finalidad pública".

"Por esta Intervención General se ha verificado que no están expresamente previstos en el convenio colectivo o acuerdo regulador del personal laboral y funcionario, respectivamente, la entrega de las cestas de navidad, por lo que son gastos que no encontrarían amparo legal expreso, y aunque esta Intervención General tiene establecido por ley que no debe cuestionar la oportunidad de los gastos que fiscaliza, lo cierto es que podría considerarse como una liberalidad del empresario y cuestionarse que pueda asumirse en una administración pública", concluye el informe de control financiero emitido por la corporación.