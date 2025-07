Una resolución del Constitucional ya permite una censura en Valsequillo al alcalde Atta

Una resolución del Tribunal Constitucional del pasado 16 de junio ya permite una hipotética moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo contra el grupo de gobierno del alcalde Francisco Atta, de Asamblea de Barrios (Asba), que se encuentra en minoría desde que una de las concejalas de su propio partido, Lucía Melián, abandonó esa formación y se pasó al Grupo Mixto por discrepancias con la gestión municipal.

Los tres grupos de la oposición, Asamblea Valsequillera, PSOE y Mixto, disponen de siete concejales, frente a los seis de Asba y CC, pero hasta ahora no podían recurrir a un cambio de gobierno mediante una moción de censura porque la normativa electoral antitransfuguismo impedía contabilizar el voto de los concejales que han compartido gobierno con el alcalde.

Sin embargo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, al considerar que ese precepto «es lesivo» para el derecho de participación política de los concejales.

En verano

El conocimiento de esa resolución ha disparado las especulaciones sobre la presentación de la moción de censura, aunque las fuentes consultadas declararon que no sería inminente, sino a lo largo de este verano. «Las censuras no se anuncian, se presentan», apuntó un dirigente de uno de los partidos que puede firmarla. En cualquier caso, ya es conocido en Valsequillo que Asba ha iniciado una renovación del partido y Francisco Atta no repetirá como cabeza de lista en las elecciones de 2027.

El Constitucional ha explicado en una nota que el asunto que hizo surgir en su día la duda de constitucionalidad tenía que ver con la promoción de una moción de censura contra el alcalde de la localidad cántabra de Arredondo, uno de cuyos firmantes había formado parte, tiempo antes, del mismo grupo municipal al que pertenecía el primer edil. Esta circunstancia, en aplicación de la norma antitránsfugas cuestionada, modificaba la mayoría absoluta de integrantes del consistorio requerida para promover la moción, de manera que se necesitaba un concejal más para alcanzar el quorum. En Arredondo, esto suponía la imposibilidad práctica de promover la moción de censura.

Firma del acuerdo entre Asba-NC y CC en junio de 2023 / LP/DLP

Así, en aplicación de la doctrina y del canon interpretativo formulado por una sentencia de 2017 que ya declaró inconstitucional otro inciso del articulado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), el Pleno del Tribunal declara inconstitucional también el inciso segundo, referido solo a los y las concejales que hubieran compartido grupo municipal con el alcalde, al entender que resulta «desproporcionada» la restricción de las facultades de control político que forman parte del derecho al ejercicio del cargo público de los ediles.

«Incluso reconociendo la necesidad y la idoneidad constitucionales de las medidas legislativas de control del fenómeno del transfuguismo, el Tribunal considera que la limitación contenida en la Loreg respecto de la presentación de mociones de censura al alcalde, en los supuestos en que el proponente hubiera pertenecido o perteneciera al mismo grupo municipal que dicho alcalde, resulta desproporcionada por la indeterminación de la mayoría reforzada que se deriva de la regla; y porque el carácter relativo de la medida puede suponer, en algunos municipios como el de Arredondo, la imposibilidad total de planteamiento de la moción, en determinadas circunstancias y, por tanto, la desaparición absoluta del escenario municipal de esta fórmula de control político», sostiene esa resolución.