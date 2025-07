Fábrica de cuentos y teatro en Arinaga

Camino Viejo Producciones se rearma con nave propia en el polígono, donde fabrica escenarios, decorados y atrezo, que transportará en su nuevo camión al auditorio el 12 y 13 para el estreno de ‘El Zapatero Real’

Camino Viejo Producciones se lanza porque no espera a que lleguen ayudas. Ahora las fabrica. La histórica compañía teatral grancanaria da un golpe de mesa decisivo en su trayectoria con la compra de una nueva planta de producción e el polígono industrial de Arinaga maquinaria, taller de costura y de un camión propio para el transporte de sus escenarios, decorados y vestuario. Esta apuesta de su gerente Natividad (Nati) Santana, supone un hito para la compañía y para una mujer que lleva 36 años en el sector, en los que ha visto cómo las condiciones para hacer teatro en Canarias no han sido favorables.

«Es una familia» dice Nati, que va de la mano en el proyecto de su inseparable director creativo y actor Víctor Formoso, del escenógrafo Hamid Blell y sus 15 empleados en plantilla, que han hecho realidad su cuento, añadiendo un libro más a su Cuentópolis, lema creativo en toda sus producciones teatrales. Abre nuevo capítulo en el estreno de su manufactura made in Camino Viejo el 12 y 13 en el auditorio de Agüimes con El zapatero Real.

El trabajo manual está en la planta baja de la nave. En la entrada, el taller de costura y en el centro, amplias mesas de trabajo con maquinaria, taladros, atornilladoras o sierras donde dan forma por piezas a los elementos de la estructura del escenario. Ultiman retoques, por ejemplo, de la mágica puerta giratoria para duendes. Todo bajo las instrucciones de Blell, para calcar al mínimo detalle en tamaño real el diseño de su maqueta.

La planta alta es en parte el hervidero creativo en la sala de reuniones, un espacio de ‘cafetería’ en medio de la larga plataforma desde donde se otea toda la nave que también sirve al almacén de elementos usados en obras teatrales o pasacalles.

Los empleados hacen a escala real la maqueta de Blell y Pimpina cose el vestuario

La compañía teatral, con sede en Telde y ahora también en Arinaga, ha dado un paso decisivo en su trayectoria con la apertura de la planta de producción y la compra de un camión para el transporte. Santana y Formoso están en la oficina detallando el proceso que les ha llevado a esta fase que consideran fundamental porque cierra los problemas acarreados carencias del sector en toda materia. La gerente dice que supone un hito tras casi una vida en un sector «que no ha contado con la apuesta rigurosa de las instituciones por el teatro y que carece de un tejido industrial que asegure las producciones», comenta.

Ahora, «nosotros cerramos el círculo. Producimos, fabricamos los decorados, hacemos el vestuario en el taller de costura y lo transportamos . No podíamos seguir dependiendo de empresas externas o esperando ayudas que no llegan», sentencia Santana. Aclara que «en Canarias hay talento, pero no hay empresas que fabriquen para teatro, y cuando dependes del exterior, te encuentras con colas, sobrecostes y problemas para cumplir los plazos», lamenta Natividad . Ha optado por responder a estos agujeros con autogestión, apuesta de una compañía a la que considera «mi tercer hijo». Los dos que tiene son sus «amores» Circe, y Aarón.

Camino Viejo da continuidad y refuerza así su apuesta por un teatro artesanal ideado para las familias a través de cuentos infantiles clásicos, bien de los hermanos Grimm o Christian Anderssen, reversionados con guiones originales de Formoso, que buscan captar la atención y crear complicidad entre padres e hijos. Aho ra toca dar el paso y estrenar por primera vez todo el montaje, escenografía y el vestuario, del que se encarga Pimpina , que «cose desde los 6 años». El Zapatero Real subirá a escena los días 12 y 13 de julio en el teatro Auditorio de Agüimes.