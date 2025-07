Sin carta y con pasión: así nació Casa Perdomo, el alma de Aldea Blanca

Arrancaron sin siquiera tener una carta disponible más allá de tres o cuatro platos que los camareros trasmitían a viva voz a los primeros comensales, pero en poco tiempo y gracias a una larga trayectoria profesional previa de sus fundadores lograron situar su pequeño negocio en la ruta de los amantes de la carne. «Mi padre decidió montar el restaurante porque siempre había tenido esa ilusión y decidió jugársela», explica Domingo Perdomo. Y la apuesta salió bien porque cada fin de semana el restaurante Casa Perdomo lleva hasta Aldea Blanca a decenas de personas a las que no les importa guardar cola para sentarse en una de las 14 mesas de este negocio familiar, hoy el único restaurante del pueblo. Y toca esperar. La recompensa: platos abundantes.

Fue el matrimonio formado por Julio Perdomo y Ángela Carreño el que puso en marcha esta pequeña empresa familiar hace 22 años en la planta baja de su vivienda. La habían construido tiempo atrás dejando libre el piso inferior con toda la intención de «algún día montar su negocio», relata su hijo Domingo. Ese momento llegaría, no sin antes adquirir una amplia experiencia en el sector de la hostelería. Y es que Julio comenzó a trabajar desde los 13 años en restaurantes en el sur, primero como freganchín y luego como cocinero, y Ángela trabajaba como camarera. De hecho, la pareja se conoció trabajando e incluso durante una etapa, hace ya más de 40 años, llegó a tener un primer negocio juntos en el centro comercial Anexo II, un establecimiento que luego traspasó.

Por la izquierda, Ángela Carreño, Julio Perdomo, Yanira Méndez y Domingo Perdomo, en el restaurante familiar. / José Carlos Guerra

Pero en 2003 dejaron sus trabajos y se lanzaron a aquella idea que durante un tiempo había rondado por su cabeza: poner en marcha el negocio familiar debajo de su casa. Y se pusieron manos a la obra para abrir un restaurante en el que ofrecer comida casera. «Mi padre siempre ha dicho que ofrece lo que a él le gustaría comer cuando visita un restaurante», apunta Domingo, mientras su padre se afana en la cocina cortando verduras apenas una hora antes de abrir el negocio en un día cualquiera.

El establecimiento levantó la persiana con Julio controlando la cocina y Ángela la sala, acompañada por sus hijos Julio y Domingo, por entonces con 16 y 14 años respectivamente y quienes echaban una mano en el negocio familiar, el último cuando salía del instituto. Fueron precisamente ellos quienes cantaban la pequeña carta de tapas a los comensales. «Mi padre lo montó pensando en un bar de copas y cuatro tapitas, empezamos con carne de cochino, de cabra y algo de queso, pero luego empezó a venir gente y más gente y ampliamos la carta», señala el hijo.

Al restaurante empezaron a llegar clientes que Julio y Ángela arrastraban desde sus anteriores trabajos y más de uno casi perdidos. Y desdeentonces el boca a boca ya hizo su trabajo y eso obligó a aumentar la plantilla. «El comienzo fue duro porque el primer año que estuvimos abiertos no cerramos ningún día ni cogimos vacaciones, solo cerrábamos el domingo por la tarde y nos íbamos en familia a cenar», recuerda Domingo, una situación que cambió cuando el negocio despegó.

Julio y Ángela se desempeñan en la cocina, Yanira en la repostería y Domingo en sala

Hace unos años, Julio se desvinculó del negocio, pero Domingo se mantuvo al frente del restaurante junto a sus padres y además tiempo después incorporó a Yanira Méndez, su pareja, una azafata de una naviera que dejó aquella labor y entró en la cocina por amor. Amor a Domingo pero también al dulce porque ella es la que se encarga de la repostería y la responsable de que muchos clientes pidan reservar el postre incluso antes de empezar a comer.

Futuro

«Yo me quedé porque me gusta, incluso cuando no me tocaba venir, venía», rememora Domingo, «esto era el sueño de mi padre y se me pegó, y quizá esa sea la clave para aguantar tantos años en un trabajo tan duro, que me gusta lo que hago aunque eso conlleve sacrificar un poco m vida social».

Veintidós años después de la apertura del negocio, los fundadores Ángela y Julio siguen al frente, ella con 71 años y él con 64 y, aunque la intención de jubilarse está sobre la mesa, la decisión todavía no llega. Siguen siendo el alma de la cocina y la llegada de ese momento da un poco de vértigo a Domingo. «Nunca he tenido miedo, pero es verdad que ahora cierro los ojos y tengo la confianza plena en que todo seguirá rodando porque ellos son los dos pilares», reconoce. Pero antes o después eso dejará de ocurrir y la previsión es que Yanira asuma el rol principal frente a los fogones y Domingo coordine la sala.

Mientras tanto, los cuatro siguen ofreciendo una carta especializada en carnes que incluye propuestas como la carne de cabra en salsa, garbanzada, carne de cochino, conejo frito y una larga parrilla que asa chuletones, lomo alto, entrecot o solomillos. Uno de los platos más vendidos es la chuleta con la costilla de cerdo. A todo esto suma los calamares saharianos y pulpo, una selección de vinos nacionales y referencias canarias y postres como la tarta de queso lotus, quesillo o tarta de manzana.

Casa Perdomo está en un barrio residencial lejos de la zona turística pero con una gran clientela que casi ha conocido el pueblo después de llegar al restaurante. Y el secreto, cuenta Domingo, es «hacer las cosas bien, poner buena comida, mantener la calidad y ofrecer comida abundante a precios razonables».