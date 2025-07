Jaime Hernández: «El acuerdo de los 60.000 euros en Firgas es un caso claro de corrupción ética y moral»

El líder de la oposición en Firgas declara en esta entrevista que aún espera al pronunciamiento de PSOE, PP y UxGC antes de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el extraño acuerdo del grupo de gobierno.

El pasado viernes anunció que llevaría a la Fiscalía Anticorrupción el documento firmado ante notario por los siete concejales del gobierno municipal de Firgas en el que acuerdan penalizar con 60.000 euros la posibilidad de que alguno de ellos rompa el pacto entre PSOE, UxGC, CC y PP. ¿Ha acudido ya a la Fiscalía?

No. Como dijimos en la rueda de prensa, vamos a darnos un margen de tiempo y esperar por el pronunciamiento de la dirección de los partidos implicados en el documento. En eso estamos, pero desde que tengamos claro el pronunciamiento de cada uno, lo remitiremos a la Fiscalía.

¿Qué presuntos delitos ven en esa actuación?

Eso le corresponderá a la justicia, ver los posibles delitos que se puedan dirimir de esa actuación. Para nosotros, lo que sí hay es una corrupción moral y ética, pero también asimilamos esto con la intención de una compra de votos y de voluntades. Pero será la justicia quien determine si hay hechos punibles.

Alegan los firmantes que, en cualquier caso, ese acuerdo no se va a ejecutar porque ninguno va a romper el pacto, por lo que solo existe sobre el papel. ¿Le convence ese argumento?

Para nada, ese argumento no se sostiene. Ese documento es fruto de lo que nosotros denunciamos en su momento, de la deslealtad y la desconfianza que existían entre los cuatro grupos políticos y los concejales que lo firman. No se fiaban unos de otros. Es de todos conocidos que las relaciones entre ellos eran muy malas, y como no se fiaban unos de otros lo firmaron para garantizar que nadie se iba a ir fuera. Aunque ahora digan que no lo van a materializar, lo cierto es que es fruto de la desconfianza y de anteponer sus bolsillos al interés general y al interés de los firguenses. Ese documento lo que viene a ratificar que por mal que le vaya a Firgas están anteponiendo su interés económico. Le han puesto el precio de 60.000 euros, no se sabe de dónde habrán sacado esa cifra, pero es vergonzosa. En ningún caso se trata de un acuerdo privado. No están haciendo un contrato sobre un bien privado, como si estuvieran realizando una transacción de un vehículo de segunda mano, la compra de un terreno o vendiendo limones. Este no es tema particular, es una cuestión política que incumbe al gobierno y a la estabilidad del municipio. Lo firman como concejales y el acuerdo condiciona al Ayuntamiento porque solo lo puede condicionar quien es concejal. Y para mas inri han incorporado los logotipos de sus partidos. Además, ahora se instalan en el ataque personal y en el victimismo para crear cortinas de humo y desviar la atención del execrable acuerdo económico por el que han comprometido vergonzosamente su voto y su libertad de conciencia.

¿Sigue pensado que los dirigentes de esos partidos conocían ese documento y lo respaldaron, en concreto los socialistas y el propio ministro Ángel Víctor Torres?

Nosotros siempre hemos manifestado que las direcciones de esos partidos eran desconocedores de ese documento. Eso es así y lo han ido ratificando. Coalición Canaria ya ha emprendido acciones disciplinarias. He oído a la secretaria de Organización del PSOE que el partido no tenía conocimiento y que no es ético, y aunque lo ha dicho con la boca chica, ha dejado abierta la posibilidad de acciones contra los concejales que lo han firmado. Estoy convencido de que se hizo sin su conocimiento, pero eso no quita para que ahora digan que van a actuar con contundencia y con prontitud para enviar un mensaje de honestidad y transparencia a los ciudadanos.

"Citamos al ministro Ángel Víctor Torres porque el PSOE en el principal beneficiario de ese documento y hay responsabilidades políticas"

El PSOE está muy molesto con usted porque, en pleno caso Cerdán, convocó una rueda de prensa para, textualmente, «denunciar un nuevo caso de presunta corrupción política que apunta a las responsabilidades políticas del alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, pero también del Partido Socialista en Canarias y de su secretario general y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres». ¿Por qué implicaron de esa forma al ministro Torres?

Hay una explicación para citar al señor Ángel Víctor Torres, pues el principal beneficiario de ese acuerdo ha sido el PSOE y hay responsabilidades políticas, que es lo que estamos pidiendo. No pueden ponerse de perfil porque es al PSOE a quien más beneficia ese acuerdo espurio.

Solo CC ha reaccionado con un expediente disciplinario a sus dos concejales, pero ambos ediles han defendido su decisión y acusan a Comfir de presionarlos desde hace tiempo para presentar una moción de censura contra el alcalde socialista Alexis Henríquez. ¿Es cierto?

Nosotros no hemos presionado a nadie. Yo no puedo ir por Firgas a tomarme un café sin que alguien me comente que los propios concejales del grupo de gobierno se han estado criticando entre ellos en los bares y en las calles. El propio Marcos Marrero, portavoz de CC, ha manifestado lo mal que estaba en ese grupo. Hablan de hacer una nueva política, pero si esto es lo que entienden por nueva política, mejor que no la hagan.

"Nuestro futuro se llama Municipalistas Primero Canarias y ahora no es momento de hablar de pactos"

Comfir ha abandonado Nueva Canarias para integrarse en el nuevo partido de grupos municipales liderado por Teodoro Sosa y sus adversarios aseguran que usted y CC están usando este documento de los 60.000 euros para justificar una alianza en las próximas elecciones. ¿Se ve de nuevo junto a la coalición nacionalista, donde inició su carrera política?

No. Y es curioso que el alcalde nos haya señalado como tránsfugas, demostrando una ignorancia e incultura política abrumadora. Hay que recordar que Alexis Henríquez fue concejal del PP y ahora está en el PSOE. Marcos Marrero, ahora en CC, estuvo en otro partido. Javier Perdomo, ahora en el PP, llegó a estar en CC y anteriormente en otro partido independiente. Y Manuel Báez ha tenido un gran recorrido, en CC , en UxGC y anteriormente en otros. Comfir es un grupo independiente, que tanto en NC como ahora en Primero Canarias siempre hemos mantenido nuestra independencia a nivel local. Nuestro proyecto y nuestro objetivo para el futuro se llama Municipalistas Primero Canarias y los pactos y alianzas se irán definiendo en el futuro. Lo tendrá que hacer la propia dirección del partido de acuerdo con el mandato de sus órganos competentes. No es el momento ahora de hablar de pactos. Nosotros estamos empeñados en un proyecto ilusionante que ha tenido un respaldo masivo, liderado por Teodoro Sosa y Óscar Hernández. Nosotros desde Firgas hemos jugado un papel destacado en este proyecto y ahora mismo estamos centrados en él.

Jaíme Hernández, líder de Comfir / José Carlos Guerra

Los siete concejales de Firgas han afirmado que estas críticas suyas solo han conseguido fortalecer al grupo de gobierno, lo que casi obliga a Comfir a obtener mayoría absoluta si quiere volver a gobernar el municipio.

Está claro que seguramente se van a crear dos bandos en el futuro, los de la indecencia y los de la decencia, los que se venden y los que estamos en la honestidad. Nosotros siempre hemos estado abiertos a entendernos con las fuerzas que creen en la honestidad, el interés general y en Firgas. Los que quieran hablar de indecencia y de compra de voluntades, con nosotros que no hablen.

Se comenta que cualquiera de los cuatro partidos involucrados puede acudir a los tribunales y solicitar que se invalide ese documento por utilizar su logotipo sin conocimiento o autorización. ¿Se lo va a reclamar a alguno de ellos?

Ya le hemos reclamado lo que entendemos que tenemos que reclamar. De todas formas, me cuesta creer que ese documento se pueda llevar a término. Nadie con criterio se puede imaginar que estos señores están haciendo transacciones económicas entre cuentas corrientes pagando ese dinero por una cuestión de voluntad política. Eso sí sería un delito. CC ha mostrado el camino, además en un momento especialmente convulso en la política nacional y que alimenta los discursos radicales, populistas y ultraderechistas cuando les ofrecen esos malos ejemplos. Exigimos a los partidos que actúen con contundencia para no dar pie a los discursos extremistas.

¿Si desaparece esa penalización de 60.000 euros ve posible que alguno de los siete concejales rompa el pacto?

Sinceramente, insisto en que ese acuerdo no es válido y no se puede materializar porque sería un delito. Recibir dinero a cambio de un intento de compra de voluntades, de extorsión del voto o de un cohecho. Creo que ese documento nunca ha tenido valor, lo que sí deja bien a las claras es la altura moral y ética de quienes lo han firmado, de quienes han entendido que había que ponerle precio con condiciones a la libertad de voto. Los ciudadanos nos han elegido para representarlos con libertad y con conciencia. Ellos han reconocido la existencia del documento y lejos de pedir disculpas lo que pretenden es convencer a la gente, de manera torticera, que un acuerdo indecente, espurio e inmoral está bien hecho.