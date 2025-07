Piso Firme festeja su cosecha con cebollas de 1,7 kilos y reclama más atención a los agricultores

La Fiesta de la Cebolla de Piso Firme de Gáldar ha homenajeado este domingo a tres productores del municipio, Nicasio Mendoza, Victoria Pérez y Nicolás Flores, quienes reivindicaron mas atención a los pocos agricultores jóvenes que aún se dedican a este cultivo para que esta zona del norte de Gran Canaria se mantenga como punto referencia de esta hortaliza por la calidad de las cuatro variedades que se plantan en sus fincas, Roja, Blanca, Embarque y Chata de Sardina.

Como desde hace 26 años, en coincidencia con la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de estos barrios galdenses, también se celebró el concurso de las mayores cebollas de la cosecha de 2025, que ganaron Isidro Manuel Moreno Pérez en la categoría de individual roja, con un peso de 1,74 kilogramos, y Evelio Moreno en la de blanca, con 1,72 kilos en la balanza. En la competición por manojo de diez piezas, Evelio Moreno ganó en roja, con 13,5 kilos, y Carlos Idelfonso Moreno en blanca, con 15, 85 kilos. También se entregaron los premios del concurso a la mejor tortilla de papas con cebolla de Gáldar, celebrado el sábado, en el que ganó María Josefa Suárez.

Durante toda la mañana del domingo, la cebolla unió en Piso Firme la celebración de la buena cosecha agrícola de este año, el reconocimiento al esfuerzo de los agricultores, la venta del producto a un euro el kilo, el folclore canario y una procesión de la imagen de Santa Rosa de Lima desde su ermita hasta el pabellón de deportes, todo ello finalizado con una degustación de productos elaborados a base de cebollas a la que asistieron medio millar de vecinos y visitantes.

La jornada, según detallaron los organizadores, arrancó a las diez de la mañana con la bajada de la patrona desde su santuario en Las Rosas hasta la Asociación de Vecinos de El Juncal donde hasta mediodía se sucedieron las actuaciones musicales del dúo de timple y guitarra de Aarón González y Noelia Perera, la Asociación Cultural Arraigo de Tenerife, la Asociación Cultural y Folclórica Surco y Arado y la Parranda El Puntal.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de trofeos a las cebollas blancas y rojas de mayor peso. Todos los galardonados decidieron donar la cuantía de los premios económicos a la Asociación de Productores de Cebolla Tradicional de Gáldar (Aprocegal), creada hace un año para modernizar los métodos de cultivo e impulsar las ventas.

Premiados

En el concurso, el segundo premio a la cebolla roja de mayor peso fue para Jorge Ramos, con 1,3 kilogramos, y el de cebolla blanca recayó en el mismo productor, con una pieza de 1,69 kilos. En cuanto a los lotes de diez, el segundo premio en roja fue para Isidro Manuel Moreno Pérez, con 12,45 kilos, y el de blancas para Francisco José del Rosario Expósito, con 14,85 kilos. En el concurso de tortilla de papas con cebolla de Gáldar, el segundo premio fue para María González Santana y tercero para Jonay Alonso Alvarado.

«Detrás de la cebolla», apuntó el concejal de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, Tine Martín, «están esas manos de mujeres y hombres como los que homenajeamos, gracias a los cuales tenemos este producto de semilla tradicional; un trabajo a lo largo de los años por el que han podido comer muchas familias».

Lamentando que «sólo nos acordamos de la agricultura en los momentos malos», Martín abogaba por «esos productos cercanos a nuestras casas, donde vemos qué se cultiva, cómo se cultiva y quiénes son los que cultivan».

Uno de las actuaciones de música y baile en el pabellón de Piso Firme / LP/DLP

En el capítulo de reconocimientos, el veterano agricultor Nicolás Flores Betancor, cuya imagen ilustra el gran mural que existe en la entrada de Piso Firme, fue nombrado presidente de honor de Aprocegal, mientras que dos de los cosecheros más queridos de la zona, Nicasio Mendoza Moreno y Victoria Pérez Jiménez, recibían además un sentido homenaje.

Nicasio Mendoza Moreno es natural de Caideros de Gáldar, de las casitas que hay nada más llegar, que les dicen Los Picachillos«» y vecino de Piso Firme. De 74 años, padre de cuatro hijos, abuelo, bisabuelo y sobre todo agricultor. Nicasio rememoró su infancia y los primeros años de su familia sin poder evitar las lágrimas. El sexto de nueve hermanos recuerda que trabajó mucho, salía de niño con unas ovejillas por los caminos, con unas vacas, y trabajaba con su padre en lo que salía.

Tras vivir unos años en La Aldea y en Cardonal terminó comprando una casa en Piso Firme, donde aún hoy vive junto a su mujer y donde jamás se ha desligado de la agricultura y el campo, que compaginó muchos años con la construcción. Hoy conserva unas tierras, algunos animales y no deja de plantar porque, dice, es su vida.

Hoy por hoy es prácticamente el único agricultor de la zona que sigue conservando semillas de cebolla de la variedad de embarque, heredadas de la familia de Carmen, su mujer, y cuidadas con mimo en sus manos. «Yo no cultivo para vender, cultivo para mi casa, para mi familia»., resaltó. Y así, con la sabiduría que pasa de generación en generación y la paciencia de las cosas hechas despacio, Nicasio es el ejemplo vivo de la tradición y de las costumbres de antaño, de esas generaciones de cebolleros.

Victoria Pérez Jiménez, de 56 años, nació en Cañada Honda y actualmente reside en Marmolejo, casada y con dos hijos. Victoria ha trabajado desde muy jovencita «Mayormente en la agricultura, primero ayudando a mi madre, que era aparcera de los tomateros y luego casada con un cebollero, hijo de cebolleros, Adolfo Moreno, ya me dediqué al cultivo de la cebolla», recordó.

Agricultura

Tanto para la cocina, «que la cocina sin cebolla no es cocina», como sus propiedades curativas de catarros y otros males, para esta agricultura la cebolla juega un papel muy especial, le gusta que la gente sea capaz de identificar cuándo está consumiendo cebolla de Gáldar y asegura que «es una pena que toda nuestra producción no se quede en la isla, que consumamos kilómetro cero, que no traigan cebolla de fuera».

Tras casi un cuarto de siglo dedicada al cultivo de este producto, su hijo ha tomado el relevo, aunque mantiene un huertito al lado de casa y allí pasa el día. Reconoce que es uno de los oficios más sacrificados, desde que amanece, «sin horarios ni festivos», pero le apasiona. «Yo no sé si es porque lo llevamos en los genes o porque simplemente nos gusta, pero si yo volviera a nacer volvería a hacer lo mismo, porque yo he sido feliz con mi trabajo», subrayó.

Se cumple un año de la fundación de la Asociación de Productores de Cebolla Tradicional de Gáldar (Aprocegal), que nacía en la pasada edición y que en este tiempo ha trabajado codo con codo junto con la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar y la Agencia de Extensión Agraria en la búsqueda de recursos para la conservación de su cultivo.

En estos momentos el producto se encuentra un poco más cerca de la creación de la Marca de Garantía Cebolla de Gáldar, paso previo a la obtención de la Denominación de Origen Protegida, después de que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias diera vía libre a esta marca de garantía, que tiene el objetivo de asegurar la procedencia de este producto singular de la zona.

La XXVI Fiesta de la Cebolla forma parte del programa de las 543ª Fiestas Mayores de Santiago, organizadas por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar que dirige el primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo.