La familia de un preso fallecido en Juan Grande pide justicia

Moisés Santana murió el nueve de noviembre de 2023 por un infarto agudo de miocardio en una celda del centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), donde estaba internado desde hacía casi tres años. Llevaba días con fuertes dolores en el pecho, desvanecimientos y un dolor que le impedía pegar ojo. Desesperado, fue al médico para contarle lo que le estaba pasando, pero este solo vio síntomas de una contractura cervical y, bajo la creencia de que estaba fingiendo un empeoramiento, lo envió a un régimen de aislamiento. En cuestión de dos horas, había fallecido.

Tenía 41 años de edad y dejó tras de sí a una viuda, tres hijos menores, una madre y tres hermanas destrozados por la pérdida. Los últimos dos años los han pasado con el corazón en un puño, mientras veían cómo avanzaba paso a paso una investigación dirigida a dirimir responsabilidades. Ahora, el juez ha visto suficientes indicios para dar por concluida la instrucción y procesar por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave al doctor que lo atendió en la prisión, identificado con las iniciales J. J. C. O., una decisión que deja el caso a las puertas de juicio.

La familia, representada por el abogado Tommaso Garzia, ya ha presentado su escrito de acusación. Piden para el único investigado una pena de cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para que no pueda ejercer la profesión médica durante seis años, al haberse cometido la supuesta imprudencia durante su ejercicio como profesional sanitario. También exigen indemnizaciones para paliar los daños que han sufrido, las cuales cifran en 990.963 euros, y plantean como responsable civil subsidiario a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El fallecido, Moisés Santana, acudió dos veces a la enfermería y solo vieron signos de una contractura

Moisés cumplía condena por haberse visto involucrado en un apuñalamiento en el barrio Schamann (Las Palmas de Gran Canaria) y, tras pasar una parte del tiempo previsto en la cárcel de Salto del Negro, decidió cambiar de centro al de Juan Grande porque creía que iba a estar en mejores condiciones y conseguiría antes los permisos.

Todo iba relativamente bien y no había experimentado problemas de salud hasta el día siete de noviembre, cuando empezó a manifestar que sufría intensos dolores torácicos que se habían extendido hasta su brazo izquierdo, así como una sensación de adormecimiento en las extremidades superiores, los cuales son algunos de los síntomas característicos del síndrome coronario agudo.

"A pesar de ello, los funcionarios del módulo no tomaron en consideración sus quejas, limitándose a administrarle paracetamol en varias ocasiones", refiere la acusación particular en su escrito. Durante la noche del ocho al nueve los dolores fueron tan intensos que no podía dormir y sus gritos tampoco dejaron pegar ojo a su compañero de celda. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a pedir ayuda a través del interfono, ya que, según un testigo, el personal de la prisión siempre les advertía de que ese medio solo debía emplearse en casos de vida o muerte.

Primera consulta

Esperó por tanto a la mañana siguiente y, sobre las 09.33 horas, fue trasladado por una funcionaria a la enfermería del centro. Tras sufrir un desvanecimiento, fue atendido por el encausado, al que le contó sus síntomas. El doctor le practicó un electrocardiograma que reveló hallazgos sugestivos de isquemia miocárdica, pero concluyó que se trataba de una contractura dorsal-cervical. Durante el reconocimiento no se empleó el estetoscopio, no se le comprobó el pulso ni se le midió la presión arterial. Es decir, se omitieron "maniobras diagnósticas básicas exigibles ante un cuadro clínico potencialmente grave", conforme al relato de la familia.

El médico acordó devolverlo a su módulo sin un tratamiento y sin dejarlo en observación. Pero, apenas una hora después, volvió a la enfermería en brazos de tres internos, semiinconsciente, tras haber sufrido reiterados episodios de síncope. Explicó que seguía con un dolor insoportable en el pecho, aunque en esta ocasión no se le volvió a repetir la exploración clínica.

"Un conjunto de actuaciones negligentes determinaron el fallecimiento evitable", sostiene la acusación

"El doctor manifestó que Moisés ya había sido evaluado y que fingía. Literalmente, lo tumbó boca abajo en la camilla, le dio un golpe en la espalda y dijo: este tío no tiene nada, llamen al jefe de servicio", es la versión de la acusación particular. A las 11:02, tras haber pasado apenas siete minutos, terminó la consulta y el encausado autorizó su traslado a una celda de aislamiento por "alterar el funcionamiento del centro".

En torno a las 13:00 horas, fue hallado muerto. Su familia siempre tuvo la sospecha, reforzada por un segundo informe médico, de que como estaba solo y no contaba con vigilancia médica, no fue posible intervenir a tiempo para auxiliarlo. El fallecimiento, según los forenses que examinaron el cuerpo, fue por una trombosis oclusiva de la arteria coronaria, consecuencia de un infarto agudo de miocardio no tratado.

"La deficiente atención médica, el diagnóstico desacertado sin descartar patologías graves, la falta de tratamiento, la omisión de observación clínica y la decisión de autorizar el aislamiento de un paciente con síntomas de emergencia médica constituyen un conjunto de actuaciones negligentes que determinaron el fallecimiento evitable del interno", concluye la acusación particular.

Sin opción de otros auxilios

Esta parte sostiene que el investigado "incurrió en una actuación profesional objetivamente contraria a los estándares mínimos de diligencia médica" y señala que su posición en una institución penitenciaria "implicaba un deber específico de garantía reforzada respecto a la vida e integridad física del interno, máxime cuando este se encontraba en un entorno de restricción de libertad, sin posibilidad de acudir a medios externos de auxilio".

El escrito apunta a las guías clínicas europeas y americanas, que establecen que cuando llega un paciente con síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo, hay que tomar medidas inmediatas como el traslado urgente a un centro hospitalario, la monitorización continua, el acceso venoso y la repetición del electrocardiograma ante la recurrencia de las dolencias. "No se trató de un error diagnóstico disculpable: el doctor tenía a su disposición medios diagnósticos básicos y suficientes, y omitió deliberadamente utilizarlos", infiere la acusación.