Risco Caído: seis años de Patrimonio Mundial y 14 de una idea

Risco Caído lo dio a conocer Julio Cuenca, junto a Pepe Montelongo y Pilar Ramos, entre otros. En el año 2011 se puso en marcha la primera actuación y poco después surge la ocurrencia: ¿Por qué no presentar Risco Caído a Patrimonio Mundial? Fue clave el apoyo del Cabildo, del Gobierno de Canarias, del Ministerio y de una persona, Cipriano Marín. Pero lo que consiguió el Patrimonio Mundial fue el esfuerzo de mucha gente y una fuerte convicción de que nuestra isla tiene méritos para ser un referente mundial de las culturas.

La primera tarea era sostener un patrimonio en ruina; y el primer milagro, adquirir la propiedad gracias a J. Cuenca, J. Cubas, P. Melián y otros vecinos, y la experiencia de G. Grimón en el Cabildo. Esta adquisición cortocircuitaba una herencia venida de lejos. Otro de los milagros fue dar con la gente adecuada. Pequeñas empresas locales, J. Ventura, Matías o P. Romero, trabajaron con un exquisito asesoramiento técnico: el arquitecto J. M. Márquez, el CSIC y P. Tuner, los geólogos Ismael Solaz, Francis Fernández, el ingeniero J. A. Solanilla y los físicos Vicente y Kevin Soler. Participaron la empresa Ring, Propac, el topógrafo C. Gil, las restauradoras S. Argano, I. Senén y la mula de Víctor. No podíamos meter maquinaria; no podíamos llevar helicópteros, porque la vibración afectaba a la visera. Una mula trasladó toneladas de material y equipos. Tuvo un papel muy importante el técnico de Patrimonio Histórico, G. Santana, y J. L. Moreno.

Incorporamos a dos asesores con experiencia internacional, Michel Cotte y Clive Ruggle, participando J. A. Belmonte y el arqueólogo José Guillén, que ha dirigido la investigación y conservación del Paisaje Cultural. Hay que destacar las Jornadas de Risco Caído. Por sus XI ediciones pasaron reconocidos científicos locales e internacionales. Apoyamos la celebración del Congreso Internacional de Arqueoastronomía. Para la difusión del paisaje cultural contamos con los mejores técnicos en fotografía, vídeos y recreaciones virtuales.

Para el desarrollo del proyecto se puso en marcha una estructura de gestión adaptada a múltiples necesidades, la Comisión de Seguimiento, a iniciativa del presidente del Cabildo, Antonio Morales, con una amplia participación de muchas áreas de la institución, y con una sorprendente periodicidad mensual. Eran reuniones no solo para decidir, sino para debatir problemas complejos, que servían para orientar la gestión diaria. Fue muy importante la autonomía del proyecto Patrimonio Mundial, con financiación propia y un equipo específico a través de un PET. El Servicio de Patrimonio Histórico tuvo un gran papel, su Jefa de Servicio, el área de difusión y el trabajo de administración. Un área que siempre nos apoyó fue Protocolo. Hay que destacar el trabajo de las empresas Adaya, Gaia Fastum Arte. La forma de gestionar el expediente ayudó a que existiera un amplio consenso social y, sobre todo, político, algo no siempre fácil en esta tierra. Hay que destacar la labor de los ayuntamientos. Sin ellos no tendría sentido gestionar ese territorio.

No podría existir un paisaje cultural Patrimonio Mundial sin su gente. Quiero recordar a quienes fueron aliento para este proyecto, como Miguel Medina, o Marquito, que nos dejó con 103 años. A quienes sostienen los valores que el mundo reconoció: Mary León, Jeny, Víctor, los pastores Ismael, Ruymán, Pepe el de Pavón, las hermanas Mayor, a Edarte, a J. A. Luján, Fina, al trabajo independiente o del Cabildo, por crear participación.

Uno de los elementos más importantes que puso en marcha la candidatura fue la red de centros de interpretación, gestionados por Tragsa. Se han creado puestos de trabajo locales, ha aumentado un poco la población y ha potenciado la economía de la cumbre.

Hubo que sortear pruebas muy difíciles, como la evaluación de París o la visita de la evaluadora.Y llegó el veredicto en Bakú. Ante cientos de países y culturas, vimos lo poco conscientes que éramos de la joya que poseíamos. La declaración, más que un título, es una responsabilidad. Risco Caído pertenece al mundo. Su gestión la evalúa la Unesco, que aceptó que fuera el Cabildo el órgano encargado. Ese compromiso nos obligó a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La ubicación del radiotelescopio, o el camino de Santiago por la cumbre, generó debates, pero no podíamos poner en riesgo los valores universales excepcionales. No vale un modelo de turismo insostenible y masificado o que pretenda desvirtuar los valores del Paisaje Cultural. Hay que apostar por modelos que generen beneficios y sean respetuosos, y apoyar el sector primario para generar economía y para que no desaparezca la base material e inmaterial del Patrimonio Mundial.

Son innumerables las iniciativas. Apostamos por la cultura amazige, con encuentros de jóvenes y con unas jornadas de expertos internacionales. Se hacen actividades en la cumbre, se crean los GR. Conseguimos la iniciativa Starlight. Impulsamos la esfera artística del Patrimonio Mundial con un concierto de la compositora Laura Vega, con performances, creaciones con la infancia de la cumbre. Apoyamos proyectos educativos como Cancionero Isleño o La Huella de los Canarii con la Fundación Lidia García.

Tuvimos que sobreponernos a retos inimaginables, como al tremendo incendio un mes después de que nos declararan Patrimonio Mundial. Se quemó más de la mitad del paisaje cultural. Y todo con la atenta mirada de la Unesco, quien en la declaración nos puso siete condicionantes. El centro de gestión en Tejeda está terminado, pero es necesaria una gestión activa en el territorio. Se ha potenciado la investigación y la conservación, creándose una comisión científica y firmándose convenios con las universidades canarias. Está en marcha el órgano de participación.

El requerimiento más complejo es el modelo de gestión. Con la idea de simplificar la gestión de la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial, se optó por una multidesignación. Es importante esa coordinación, pero no se puede perder la independencia de las partes. No es el Instituto lo que protege la Unesco. El Instituto es una buena fórmula para gestionar el territorio, los centros, para la difusión o el impulso económico, pero es necesaria una dirección técnica del Patrimonio Mundial centrada en la conservación e integridad de los bienes. Aunque las competencias de patrimonio cultural son del Cabildo, la normativa, la administración y el personal especializado lo tiene Patrimonio Histórico; habría que buscar competencias compartidas.

Es pronto para valorar el modelo de gestión. Hay que recuperar la coordinación y participación de las áreas del Cabildo, a nivel político y técnico. A veces no es importante el dinero, sino poder gestionarlo. El personal es un elemento fundamental para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. No es responsabilidad de nadie, sino de un marco jurídico y administrativo que ahoga lo público. Como dijimos cuando llegamos de Bakú: Hemos puesto nuestro pasado en lo más alto; pongamos ahora nuestro futuro.