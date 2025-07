Vecindario da vida al 'decrépito' Mercacentro

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó en su último pleno de junio una cuenta pendiente. El cambio de calificación jurídica del centro comercial Mercacentro, en Vecindario, que a pesar de estar en pleno epicentro de la vida comercial y sociocultural de la mayor urbe del Sureste, parecía un grano incómodo y olvidado. Pero no. Acaba de pasar de ser un bien de dominio público a bien patrimonial. Primera medida que actualiza la situación legal de un espacio que nació en 1983 como mercado de abasto, pero que nunca ha funcionado como tal. El siguiente paso es en septiembre próximo con la publicación de borrador de la l ordenanza municipal que" regulará la gestión del centro como apuesta de desarrollo económico y con condiciones seguras".

Hoy alberga 21 locales comerciales activos gestionados de forma comunitaria, pagan al vigente arrendatario por un local mediano 100 euros de comunidad. Pero algunos se quejan porque no ven resultados, como en unos baños en los que nadie entra. El ayuntamiento tranquiliza a los arrendatarios. En septiembre próximo saca el borrador de la nueva ordenanza que regulará la gestión del centro como apuesta de desarrollo económico, pero con condiciones seguras.

La concesión actual, otorgada por 50 años, expira en febrero de 2033. Hasta entonces, los 21 negocios que están activos en estos momentos seguirán funcionando, pero el consistorio trabaja ya en una nueva ordenanza municipal que se presentará en borrador en septiembre. "El objetivo es regular el modelo de gestión y preparar el camino hacia una nueva concesión adaptada a la legislación vigente", detalla el concejal de Hacienda del Ayuntamiento santaluceño, Roberto Ramírez. "Hasta ahora no podíamos regular con garantías, porque el modelo anterior no lo permitía”, explica el edil, que subraya que esta decisión marca un punto de inflexión". El Ayuntamiento asumirá la función de administrador de la finca tras todo el proceso y cada inquilino deberá abonar su parte correspondiente como en cualquier comunidad de propietarios".

De la incertidumbre a la regularización

Los actuales inquilinos muestran un poco de inquietud por el futuro, aunque saben que quedan años hasta que finalice la actual concesión, ocho años. Pagan una media de entre 100 euros mensuales por mantenimiento comunitario y entre 500 y 600 euros por el alquiler de un local pequeño. Aun así, se quejan por falta de transparencia: "Hasta ahora no nos han comunicado nada. Lo que sabemos es poco o nada. Solo se aprobó en pleno, pero no sabemos más", explica un joven al frente de uno de estos negocios. Y se hace eco de una deficiencia de la que se quejan habitualmente los clientes: "Los baños. Me da hasta vergüenza cómo están. No quieren ni entrar", detalla.

Y es que el deterioro de Mercacentro es visible: baños inutilizables, cubiertas deterioradas y una instalación eléctrica obsoleta. El responsable de Hacienda el señala que es prioritario abordar estas deficiencias del edificio "que limitan incluso instalaciones básicas como el aire acondicionado. Por eso, desde el Ayuntamiento se insiste en que es necesario acondicionar el inmueble para adaptarlo a las exigencias actuales".

La intención es asumir con urgencia distintos aspectos estructurales y regularizar la seguridad. Para este tipo de actuaciones trabajan los servicios municipales, que "analizan la viabilidad jurídica que nos permita ejecutar algunas de estas obras como los baños, impermeabilizar las cubiertas o actualizar las instalaciones eléctricas".

Prioridad a los actuales

Ramírez recalca que "no se pretende desalojar ni alarmar a los actuales comerciantes. Por el contrario, se barajan fórmulas de gestión que permitan a la comunidad de propietarios asumir el mantenimiento de forma ordenada, con respaldo legal y técnico". Es prioritario una vez finalizado este proceso de transición sacar a concurso la instalación cuando caduque la anterior.

Igualmente, avanza que se barajan muchas posibilidades y propuestas de futuro porque "no hay nada definido". Entre ellas, dar prioridad a quienes ya regentan locales a la hora de renovar o acceder a futuras concesiones, así como flexibilizar condiciones para atraer un comercio dinámico y de calidad.

“Buscamos un modelo funcional, que permita a los vecinos sacar el mayor beneficio posible, y que garantice una gestión moderna, transparente y eficaz”, añade el responsable de Hacienda. Apuesta por un modelo económico y comercial sostenible, con garantías jurídicas, que permita a Mercacentro dejar atrás décadas de ambigüedad legal.

La nueva ordenanza, cuyo borrador saldrá en septiembre, marcará las líneas para regular la prestación del servicio, adaptarlo a la actualidad y encauzar el futuro del centro como verdadero motor comercial de Vecindario.

La iniciativa estada falta de transparencia según algunos afectados aunque ven en este nuevo marco una oportunidad para recuperar el dinamismo de la zona y evitar el deterioro de un espacio con valor estratégico para el municipio.