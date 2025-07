Mari Naty Saavedra, pregonera de las fiestas de Santiago de Gáldar: “Seguiré cantando hasta que el cuerpo aguante”

Mari Naty Saavedra, que este viernes pregonará las fiestas de Santiago en Gáldar, es una de las cantadoras más reconocidas del Archipiélago. Es una de las voces más destacadas del folclore canario y un símbolo de la integración femenina en la tradición musical de las islas. Nació en los años 40 en Gáldar, su “pueblo querido”, el mismo que le ha visto crecer, jugar y saltar a la soga en sus calles de adoquines.

La artista aún atesora los recuerdos de la infancia en su barrio de siempre, en el que jugaba “soltando la goma” con sus amigas. Aunque sigue mirándolo con los mismos ojos, a su alrededor todo ha cambiado: la ciudad se ha transformado hasta pasar de ser un escenario completamente rural, rodeado de plantaciones y de pocas casas, a ser un lugar “completamente diferente”.

“Gáldar ahora está precioso” cuenta Mary Naty desde su casa en el casco antiguo, la misma en la que se crió, que antes fue de una tía de su abuela. Es la cuna de una familia con interés por la música, como su hermano mayor Pancho, quien la introdujo en su grupo, Los Cebolleros, emblemático de Gáldar.

La primera en integrarse en una agrupación exclusivamente masculina

Este hito marcó su trayectoria, al ser la primera mujer en integrarse en una agrupación hasta entonces exclusivamente masculina. Es la solista más relevante de la historia del grupo cebollero y destacó en la interpretación de la trilogía tradicional de Gáldar: folías, isas y malagueñas.

Mari Naty también fundó la Asociación Folclórica Aires del Norte Agáldar, donde aún permanece. Formó parte, asimismo, de agrupaciones como Roque Nublo, La Albarada Guanche o La Parranda Lo Nuestro, y su huella está en diversos proyectos musicales centrados en la música latinoamericana junto a su hijo, el guitarrista David Álamo, con quien comparte el gusto por los sonidos del “otro lado de la orilla”, como ella misma dice. En su día a día, continúa acudiendo una vez en semana a cantar y espera seguir haciéndolo «hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo diga ‘hasta aquí he llegado’».

Por todo este camino, la cantadora, Medalla de Oro de la Real Ciudad de Gáldar, será la encargada de pregonar las Fiestas Mayores de Santiago, celebración a la que ha acudido desde pequeña. Reconoce que “aún no ha asimilado” presenciar desde el escenario del Teatro Consistorial el próximo viernes el arranque de las celebraciones en honor del apóstol y aunque no las tiene todas consigo para cambiar las melodías por la prosa -«A mí lo de hablar no se me da, sí se me da lo de cantar», confiesa- promete afinar algunas notas ante sus vecinos.