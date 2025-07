Rescatan de un contenedor de basura a un perro viejito y enfermo en Vecindario: "Lo oímos porque solo lloraba y lloraba"

"No ladraba. Solo lloraba y lloraba". Así fue como unos vecinos de la calle Felipe II de Vecindario detectaron el ruido que provenía desde dentro de uno de los contenedores de basura soterrados donde acababan de tirar sus bolsas. Lo que encontraron después desató rabia, impotencia y lágrimas. Un perro de avanzada edad, con cataratas y un tumor que los veterinarios detectarían después, había sido arrojado dentro del recipiente como un desecho más. A pelo, cayó dentro de lo que parecía iba a ser su tumba. Fue una odisea, pero operarios del centro de animales alertados por los vecinos lo sacaron de lo más profundo gracias a una joven se ofreció como voluntaria a descender al foso por la estrecha boca del recipiente donde alguien lo introdujo de forma "cruel y vil". Ocurrió este miércoles y ahora se debate entre la vida y la muerte en manos de veterinarios. Es cariñoso y ya lo han bautizado como Patuco.

"Solo tenía tristeza en los ojos, estaba débil pero encontró fuerzas para llorar", relató Braulio Rodríguez, responsable de la empresa municipal Mascotas World encargada de recogida y rescate de animales. "Es aterrador, cruel y vil. Me da vergüenza y asco esta gente que desgraciadamente, comete estas atrocidades a diario" dijo indignado. Patuco no lleva chip de identificación y sus rescatadores piden colaboración ciudadana para poder identificar a sus dueños, que pueden ser de cualquier municipio.

Un rescate complicado

Alertados por los vecinos la mañana del miércoles, el Centro de Acogida Animal de Santa Lucía activó de inmediato el protocolo de emergencia. Al llegar, los técnicos se encontraron con un obstáculo inesperado: el contenedor, de última generación, no se podía abrir desde fuera. Estaba anclado al suelo lo que hacía imposible cualquier maniobra de rescate.

Rescatan al perro 'Patuco' del fondo de un contenedor de basura soterrado en Vecindario / S. L. T.

En la alerta emitida por el personal de recogida de animales se incluyo al servicio de limpieza municipal, que al personarse de inmediato y tuvieron que desmontar parcialmente la estructura. "Tienen una boca relativamente estrecha y una chica voluntariamente se metió a sacarlo de dentro del contenedor", detalló Rodríguez. Alarmada e indignada como el resto de los presentes, consiguió acceder al interior con ayuda de los técnicos. Rodeado de desperdicios, allí estaba el perrito que lloraba asustado y aún vivo. Al emerger de aquel hueco cargado de basura maloliente y sucio respiró, como el animalito. Una vez fuera todo fueron muestras de cariño.

"Le dimos agua limpia, le hablamos con cariño y lo intentamos reanimar", destacó el técnico municipal que lo describió como un animal, dócil, mirada que conmovía y de asustado". No es posible que exista gente así, lo tiraron porque es mayor y porque tiene un tumor enorme". Pero Patuco se aferró a la vida con el calor humano que encontró fuera.

Rescatan al perro 'Patuco' del fondo de un contenedor de basura soterrado en Vecindario / S. L. T.

Los vecinos que alertaron de este hecho casi lloraban por la desesperación. No podían creer lo que estaban presenciando. “Esto no se le hace a nadie”, repetía una mujer entre sollozos. “¿Qué clase de persona tira así a un ser vivo?”.

Sin chip, con tumor y con nombre

El traslado a la clínica veterinaria confirmó lo que se temían: el perrito es de avanzada edad, tiene cataratas, un estado de salud delicado y un tumor de gran tamaño. Pero sigue luchando, confirmaron esta tarde jueves especialistas en su cuidado. Tanto cariño se ganó que incluso lo han bautizado como Patuco.

No tiene chip, así que no ha sido posible identificar a su dueño. Por eso, el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Centro de Acogida han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar a la persona que cometió este acto "y avise si vio o escuchó algo". Avisan que podría ser de Santa Lucía o de cualquier otro municipio cercano, "que simplemente haya venido a tirar al perro donde no lo vieran”, detalló el empleado.

Basta ya

El caso ha dejado indignación, tristeza y rabia, pero también una ola de solidaridad en la comunidad, que ahora espera que el perrito se recupere. No solo de sus dolencias físicas, sino del abandono brutal al que fue sometido.

Desde el centro de acogida de animales lo tienen claro: "Este tipo de actos no pueden quedar impunes. No es solo un perro viejo. Es un ser sintiente. Un amigo, quizás, para alguien en el pasado. ¿Y ahora qué? ¿Lo tiras como basura? Esto tiene que parar”.

Patuco lucha por sobrevivir ante las muestras de apoyo que seguramente desconoce, pero representa a muchos otros que sufren en silencio. "Porque no pueden hablar, no ladran, solo lloran", finalizó el responsable de recogidas.