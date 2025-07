El hotel Maritim Playa de Playa del Inglés instala la mayor planta solar híbrida de la provincia de Las Palmas

Una sola instalación con doble fomento a las energías verdes. El hotel Maritim Playa de Playa del Inglés está colocando en su cubierta la primera planta solar híbrida que se desarrolla en la provincia de Las Palmas y que permitirá por un lado calentar buena parte del agua caliente que se consume en el complejo y por otro generar una parte de la electricidad, según ha informado la familia Christ, propietaria del establecimiento. Esta nueva tecnología, instalada por Disa, duplica el rendimiento respecto a los sistemas tradicionales. «Estamos orgullosos porque volvemos a ser pioneros y esperamos que esto sea un impulso para que los compañeros del sector se animen a instalar renovables de este tipo cada vez más», señalan Roland y Björn Christ, padre e hijo y dueños del establecimiento.

La planta estará en la cubierta y está formada por 120 paneles solares con un panel térmico en su interior

La instalación está conformada por 120 paneles solares que por una de sus caras son fotovoltaicos, al igual que los tradicionales que solo producen electricidad, pero además en su interior dispone de un panel térmico para calentar el agua. Este modelo, explican fuentes de Disa, permitirá cubrir alrededor del 30% de la demanda eléctrica de este complejo de 115 habitaciones y aproximadamente el 82% de su demanda térmica, y además se consigue en la mitad de superficie que con una instalación tradicional. Esa producción permitirá reducir las emisiones de 109 toneladas de dióxido de carbono al año, un equivalente a las emisiones generadas por unas 1.800 personas, una cifra similar a la población de un municipio como Tejeda.

Un momento de la elevación del material para instalar la planta solar híbrida en la cubierta del hotel Maritim Playa. / LP/DLP

Esta instalación solar híbrida permitirá al hotel disponer de una capacidad de cerca de 20.000 litros de agua caliente cada día distribuidas en seis depósitos al mismo tiempo que genera luz. En realidad, serán tres instalaciones individuales conectables entre sí que permitirán realizar el mantenimiento de cada una cerrando solo un tercio de la planta mientras el resto sigue produciendo. Sobre el número de kilovatios que producirá esta planta, dependerá del consumo de la instalación, señalan desde Disa, por lo que no dispone de datos exactos y una vez puesta en marcha se irá monitorizando para establecer cuánta energía produce.

«Es verdad que no cubre toda la demanda, pero sí una buena parte de ella y eso supondrá un ahorro económico de unos cuantos miles de euros al mes», señalan los propietarios, quienes han realizado una inversión cercana al medio millón de euros para disponer de una instalación que calculan que podrán tener amortizada en unos tres o cuatro años.

Pioneros

No es la primera vez que la familia propietaria del establecimiento impulsa las energías renovables en el complejo, sino la tercera. La primera fue en 1980, año de apertura del hotel, cuando instaló energía solar para calentar el agua. «Todo el mundo en la zona nos dijo que esto no funcionaría y que tardaríamos 20 años en amortizarlo, pero mi padre lo hizo y fue el primer hotel de Canarias en contar con energía solar para calentar agua», señala Roland Christ, «y lo amortizamos en un año». La segunda vez fue en 2005, cuando renovó esa instalación y ahora en 2025 la tercera para incluir al calentamiento de agua la producción de energía eléctrica. «Por desgracia, todavía no hay mucha de esta tecnología en el sur de Gran Canaria, así que esperamos que cuando esta planta solar híbrida esté en marcha seamos un espejo para todos los demás compañeros y que piensen en instalarla en las cubiertas y azoteas libres porque así el sector turístico será menos contaminante», añade.

Esta empresa familiar está a punto de cumplir el medio siglo de historia desde que el padre de Roland Christ llegase desde Alemania en 1976 y comprase el restaurante en ruinas que se encontraba en un edificio a medio construir. A los 15 días de comprarlo, la inmobiliaria propietaria quebró, pero ellos terminaron y abrieron el restaurante y un año después, en subasta y con ayuda de amigos y familiares, compraron el esqueleto del hotel y lo terminaron de construir con ayuda de albañiles, electricistas, fontaneros y de las manos de la madre de Roland, quien cosió a máquina las toallas, sábanas y cortinas de las 115 habitaciones para que el edificio abriese sus puertas el 1 de noviembre de 1980.