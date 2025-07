Ni turístico ni secreto: este restaurante canario conquista a todos los que se atreven a entrar

A veces el viaje comienza en el plato. El aroma del alioli sobre pan recién hecho, el chisporroteo de una parrillada en su punto, el dulzor perfecto de una tarta de caramelo al final de una comida que no necesita fuegos artificiales. Solo sabor, tradición y una atención que te hace sentir en casa. Así describen su experiencia los creadores de contenido @viajandocontanda tras su parada gastronómica en San Bartolomé de Tirajana.

Porque hay lugares que no necesitan campañas ni grandes rótulos. Se recomiendan al oído, como un secreto que merece la pena ser compartido. Y el Bar de Calderín Los Tabaibales, en la avenida Doctor Calderín de Maspalomas, es uno de ellos. Un restaurante que respira identidad canaria por los cuatro costados y que ha convertido la sencillez en su mejor carta de presentación.

Una experiencia canaria de principio a fin

“Pan calentito con alioli, te toca el turno a ratoncito, esto es queso ahumado que nunca me puede faltar”, narran entre risas desde la cuenta de los tiktokers mientras descubren uno a uno los sabores que ofrece la carta. Entre los entrantes más pedidos: pimientos de padrón, pulpo, calamares, papas arrugadas y el infaltable queso frito. Todo servido con ese aire casero y generoso que convierte cualquier almuerzo en una celebración.

Pero el gran momento llega con la parrillada mixta, un festival de proteínas que incluye secreto ibérico, chorizo parrillero, panceta y entrecot. “Para mí es una de las parrilladas más ricas que me he comido”, confiesan sin rodeos. Cada bocado parece confirmar que la fama del local no es gratuita: carnes jugosas, al punto y con esa textura que solo da el fuego lento y el cuidado del producto.

El final dulce: polvito uruguayo y tarta de caramelo

En este restaurante no se cierra el almuerzo sin un broche de oro. “Es polvito uruguayo, esta es tarta de caramelo”, dicen mostrando los postres, servidos con generosidad. El primero, con ese contraste de nata, galleta y dulce de leche que conquista desde el primer bocado. El segundo, cremoso, delicado y con ese sabor profundo al caramelo auténtico, sin artificios.

Local acogedor y trato familiar

Los Tabaibales no presume de modernidad ni falta que le hace. Su ambiente cálido, su decoración sencilla y su trato cercano lo convierten en un lugar perfecto para ir con niños o en familia. “Cuando salgas de este restaurante querrás que todo el mundo lo conozca”, comentan en redes, y no es para menos.

Entre las reseñas en Google se repiten palabras como “auténtico”, “limpio”, “acogedor” o “excelente relación calidad-precio”. Un visitante apunta: “Fuimos por primera vez y nos sorprendió gratamente, comida de diez, personal muy bien organizado y espectacular la limpieza”. Otro añade: “Lugar que solo conoces si te lleva alguien de la zona. Auténtico canario con excelente comida y un precio muy bueno”.

¿Dónde se encuentra ubicado?

Los Tabaibales se encuentra en la avenida Doctor Calderín, en Maspalomas, y su popularidad no ha impedido que sigan ofreciendo comida para llevar, ideal para disfrutar en casa o en la playa. Se pueden hacer pedidos a los números 648 232 017 o 928 142 901.

Si estás de paso por San Bartolomé de Tirajana, no lo dudes, entra, siéntate y déjate llevar por el sabor canario más auténtico. No encontrarás espectáculo ni postureo, pero sí algo más difícil de lograr: honestidad culinaria, porciones generosas y una experiencia que como dicen los creadores “nunca decepciona”.