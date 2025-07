Del huerto a la mesa: el restaurante que triunfa en Gran Canaria con auténtica cocina tailandesa

Durante un tiempo cultivaron en un trozo de terreno alquilado cilantro, berenjenas, habichuelas, pak bung, pak choi o papaya salada, frutas y hortalizas tailandesas que vendían a restaurantes tailandeses en Gran Canaria. Era un cultivo a pequeña escala pero que les permitía ingresar un extra a sus sueldos, hasta que se les encendió la bombilla: montar un establecimiento propio. Y así entre ahorros, un pequeño préstamo, empeño y la maña del terorense Aniceto Santana con la construcción y de la tailandesa Rattikarn Phuangmalai con la cocina nació Kruua Thai, un restaurante de gastronomía casera del país del sudeste asiático que lleva el sello y el sabor que le imprimen las manos de su cocinera. «Somos muy humildes, esto solo sale trabajando», señala Aniceto. Y la idea ha salido tan bien que en menos de dos años abrieron un segundo negocio, ambos en Playa del Inglés.

Rattikarn, que además de una de las dueñas del local es también la artífice de la cocina, llegó a los fogones casi por necesidad. En su Tailandia natal era una mujer arraigada al campo, pues su familia cultivaba arroz, pero algunos cambios en su vida la llevaron hasta Bangkok, donde cuidó niños, vendió ropa y montó una tienda de camisetas hasta que abrió el primero de varios restaurantes. Allí conoció a un policía español destinado en la capital tailandesa con el que voló a Madrid en 2012 por su retorno al país. Dos años después, un nuevo destino de su pareja condujo a Rattikarn hasta Gran Canaria, donde decidió quedarse tras su fallecimiento, y fue entonces cuando comenzó a trabajar como empleada en la cocina de un restaurante tailandés en San Bartolomé de Tirajana.

Platos de Massaman, sate kai y pad thai elaborados por Rattikarn en su cocina del Kruua Thai. / José Pérez Curbelo

Un día cualquiera, un mensaje a través de redes sociales la conectó con Aniceto Santana, un terorense «trotamundos», dice, que durante años se ganó la vida en la venta ambulante con su familia, como comercial de productos alimentarios, como empresario de un restaurante y en la construcción; hoy, además de socio del local, es vendedor de la ONCE. Quedaron y se conocieron, pero como ni él domina el inglés ni ella el español la conversación fue prácticamente a través de un traductor instalado en el teléfono móvil. «De entrada eso era una bendición porque hablábamos poco», bromea Aniceto. Se casaron y cuatro años después reconocen que todavía continúan usando esa aplicación para traducir algunos mensajes.

Apertura del negocio

Juntos, cansados de sus empleos y con un huerto en marcha, deciden emprender en su negocio y abren el primer local en los bajos de los apartamentos Las Arenas. Y no fue tarea fácil porque lo que antaño fue una cafetería la reconvirtieron poco a poco en restaurante después de salir de trabajar. Aniceto, con ayuda de un hijo diseñador, montó todos los muebles y la barra, y Rattikarn empezó a despuntar en la elaboración de las futuras recetas. «Abrimos un local muy humilde, con mesas y sillas con publicidad de marcas de bebidas», recuerda la pareja, que gracias a las ganancias ya ha podido ir cambiando el mobiliario para mejorar el negocio

«Abrimos con mucha ilusión y el primer día entre familia y amigos el local se nos desbordó», rememoran, «y eso fue buena señal». «Despegamos desde cero con algunas dificultades, pero gracias a Dios ahora estamos en crecimiento». Tanto, que la primera apertura fue en julio de 2023 y el pasado mes de febrero abrieron un segundo local, que está ubicado en la Avenida de Tirajana. Y aspiran a más porque su intención es dar el salto y abrir un Kruua Thai en Las Palmas de Gran Canaria. «Allí ya hay más hoteles y turismo gastronómico, no gente que solo se queda en el hotel», destacan.

Rattikarn prepara una de las recetas tailandesas que ofrece en su establecimiento. / José Pérez Curbelo

Las cocineras de sus dos restaurantes son tailandesas y todas siguen las directrices de Rattikarn, que decide las cantidades exactas de cada producto que lleva cada plato. «Todas cocinan como a mi me gusta, bajo una misma norma porque no me gusta que cambien los sabores», apunta sobre la carta de un restaurante que intenta trasladar a Gran Canaria los sabores de los platos tradicionales y callejeros de Tailandia, sin fusionarlos con la cocina europea.

Así, la propuesta de Rattikarn incluye el tradicional pad thai, unos tallarines de arroz con verduras, huevo, pollo, cerdo, ternera, gambas o tofu y frutos secos; el Som Tam Thai, una ensalada de papaya salada; Lab, una ensalada de carne molida; sopas como la Tom Kha, con una base de leche de coco champiñones y pollo o gambas; el Kai Thai, pollo marinado rebozado con salsa agridulce y cilantro; el Ped Krob, pato rebozado servido con una ensalada estilo thai. A todo esto se suman las bebidas como los tés thai rojo y verde o cervezas tailandesas.

La propuesta gastronómica de Rattikarn y Aniceto está atrayendo a cada vez más personas, y si bien en sus inicios recibían clientes extranjeros que estaban de visita en la isla, ahora reciben cada vez más a un público español que descubre unas recetas basadas en las verduras y hortalizas -que ahora cultivan en un pequeño terreno cercano al restaurante-, el picante y los sabores intensos.