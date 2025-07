‘Patuco’, el perro que salió de la basura para romper el alma

Patuco casi no ve porque tiene cataratas y no se ha rendido tampoco a sus casi 14 años por el tumor que sufre, además de un edema pulmonar y el estómago paralizado por el dolor. Es el último diagnóstico veterinario del perrito rescatado hace tres días de la basura. Tras haber sido abandonado dentro de un contenedor en Vecindario, el animal sobrevive gracias a que alguien lo escuchó llorando continuamente. La atrocidad le ha hecho ganarse el cariño de un pueblo que no se explica cómo un ser humano pudo tirarlo como basura dentro de un contenedor.

El hallazgo de este perro anciano ha sacudido a Santa Lucía de Tirajana y a toda Gran Canaria. La historia de Patuco ha provocado una auténtica oleada de solidaridad, pero también de rabia e impotencia. «Basura», «monstruo», «rata sin alma». Son algunos de los apelativos menos graves que circulan en redes sociales dirigidos a quien lo abandonó. «Lloro desde que lo vi», dice una vecina. «¿Qué tipo de sociedad permite esto?», se pregunta otra.

Patuco permanecía ingresado, en estado crítico hasta ayer. Según informa el veterinario municipal desde el Centro de Protección Animal municipal, Samuel Rodríguez, en la clínica veterinaria se continúa con los cuidados. «Se ha repetido una radiografía en la que se aprecia un leve edema pulmonar. Seguimos regulando cuidadosamente la dosis de diurética, ya no presenta dolor abdominal, pero aún no quiere comer por sí solo. Se le está alimentando de forma forzada, poco a poco. Queremos hacerle una ecocardiografía para pautar la medicación adecuada», detalló.

La Policía Local de Santa Lucía mantiene abierta una investigación de este caso. El animal no tiene chip de registro, lo que dificulta la búsqueda del propietario. Además, la ausencia de cámaras en la calle donde fue encontrado, Felipe II, hace más difícil recabar datos. Aún así, el comisario José Luis Herrera ha solicitado la colaboración ciudadana para poder identificar al autor o autora de esta «atrocidad». Expone que, según la ley de protección animal 2023 , abandonar o maltratar a un animal no solo es un «acto despreciable», sino un delito. «Puede conllevar penas de cárcel y sanciones de hasta 600.000 euros en los casos más graves», puntualiza.

El caso de Patuco, según el veterinario municipal, no es una excepción, sino la punta de un iceberg. «Esto sucede cada día. Hemos recogido crías recién nacidas metidas en un saco cerrado que lanzaron a un estanque, perros atados a un poste para que murieran de inanición, probablemente», detalla. Samuel Rodríguez agrega que «hay personas que no quieren ni molestarse en buscar otra salida y los matan, así de simple. Este nivel de crueldad solo se frena con educación y empatía». «Mientras no entendamos que los animales son seres sintientes seguiremos repitiendo estas atrocidades», subraya.

Lo triste del asunto de Patuco es que si sobrevive, advierte el profesional, cargará también con secuelas psicológicas. «El daño no es solo físico. Verse abandonado entre basura, oscuro y maloliente, lleva al perro a desarrollar miedo, ansiedad, inseguridad. Los animales son como niños indefensos», apostilla.

La empresa de recogida de residuos municipal donde trabaja el operario que lo rescató, Braulio Rodríguez, también ha querido pronunciarse. Se han mostrado consternados por el hallazgo y han trasladado su «más firme repulsa» ante hechos como este y se reafirman en que les «duele profundamente que algo así ocurra. Nadie merece acabar así».

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana hace hincapié en que «los animales no son objetos. Son parte de nuestras familias, dependen de nosotros para comer, para salir a pasear, para socializar. No se cuidan solos» y, como ejemplo, el veterinario dice: «Como decía mi abuelo, los animales no tienen otro dios que su dueño».

Samuel Rodríguez quiere resaltar dos mensajes fundamentales: «Primero, adopten, no compren. Y segundo, antes de adoptar, reflexionen. Tener un animal es una decisión que debe tomarse en familia, con responsabilidad. No es un juguete, es una vida».