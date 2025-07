El presidente Morales ve en riesgo su «década de progreso» por la ruptura de NC y los alcaldes

Antonio Morales admite que los logros económicos y sociales conseguidos en los diez años de gobiernos progresistas en el Cabildo de Gran Canaria «corren un enorme riesgo» por la ruptura de Nueva Canarias (NC) y el previsible enfrentamiento en las elecciones de 2027 entre el partido que aún lidera Román Rodríguez y la nueva organización que han creado los grupos municipales escindidos que encabezan Teodoro Sosa y Óscar Hernández.

«Por eso hago siempre un llamamiento a la responsabilidad, pues entiendo que ante el aumento de los totalitarismos, de la antidemocracia, me parece que la responsabilidad de la izquierda es mucho mayor», declara el presidente del Cabildo, quien subraya que debilitar al gobierno progresista «supone un riesgo enorme para que las fuerzas conservadoras ocupen este lugar».

En un escenario en el que NC y Primero Canarias, el nuevo partido de los alcaldes, vayan por separado a las urnas y se disputen el voto en los municipios donde hasta ahora son hegemónicos, los cálculos actuales auguran que ambos serían superados por el PP y el PSOE en las elecciones al Cabildo, lo que supondría perder la Presidencia e incluso la formación del gobierno progresista de los tres últimos mandatos si el PP, CC y Vox suman más consejeros que la actual mayoría de NC y PSOE.

«Ya sabemos -afirma Morales- que las fuerzas conservadoras no tienen ningún escrúpulo en pactar con la ultraderecha, sería dar entrada a la extrema derecha con lo que eso significa; ya lo estamos comprobando allí donde gobierna, donde se pierden los derechos sociales alcanzados durante las últimas décadas, por eso el riesgo es enorme».

Ante los dos años que le quedan al actual gobierno del Cabildo, que se perciben complicados por la ruptura de su grupo en dos partidos enfrentados y ambos presentes en su gabinete (NC con Carmelo Ramírez, Pedro Justo e Inés Miranda y Primero Canarias con Teodoro Sosa, Minerva Alonso y Raúl García Brink), Morales sostiene que «no serán dos años especialmente complicados porque tampoco lo están siendo ahora».

Llamamiento

«Yo estoy jugando un papel de moderador que está dando resultados y espero que continúe dándolos, pero sí hago un llamamiento a la responsabilidad y a la unidad de la izquierda porque nos jugamos muchísimo en la Isla; quedan dos años, mucho tiempo para reflexionar, trabajar y acercar posiciones , pero no podemos rendirnos ante esa realidad», apunta.

Preguntado por la posibilidad de que vuelva a presentarse a la Presidencia del Cabildo en una alianza de izquierdas para intentar repetir un gobierno progresista, elude responder si realmente lo dice en serio o solo es una advertencia para evitar que los alcaldes independientes que han abandonado NC acaben pactando con Coalición Canaria.

«Yo lo que he dicho es que no he tomado ninguna decisión, quedan dos años y en estos dos años puede pasar muchísimas cosas; lo que digo es que no renuncio a comprometerme y vamos a ver qué sucede», asegura sobre la opción de repetir en los comicios de 2027 pese a que al inicio de este mandato en 2023 auguró que este sería el último para dar un paso a un lado y dedicarse a la familia tras 40 años dedicado a la actividad política.

Las declaraciones en las que ha insinuado que no descartaría repetir como candidato en un intento de que no se pierda el gobierno progresista no han caído en saco roto y fuentes de NC aseguran que apoyarían una alianza de izquierdas, a la que también intentarían incorporar a grupos que se quedaron sin representación en 2023, como Podemos, Izquierda Unida o Sumar.

Morales también se muestra reacio a responder a esas posibles alternativas: «Es que no sabemos qué va a pasar en los próximos dos años, no sabemos si se van a convocar elecciones anticipadas o no, o si dentro de seis meses tenemos gobernando en España al PP, con Vox o no. Elucubrar ahora sobre lo que pueda ocurrir en seis meses, un año o dos, no lleva a nada, pero lo que sí está claro es que las fuerzas progresistas y de izquierda estamos obligados a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, vencer los personalismos, los egos individuales y generar un espacio de entendimiento y de búsqueda de alternativas frente a la involución; la ultraderecha es una realidad y cada vez mayor aunque hasta hace poco decíamos que lo que pasa en Europa no llegaría a España y Portugal, pero ya llegó y de qué manera».

Morales, no obstante, considera que los principales hitos de su mandato, como Salto de Chira, el tren, el nuevo Estadio, los centros sociosanitarios o los museos, no corren peligro de ser frenados o revocados, pero sí actuaciones de carácter social como las ayudas a las ONG o la solidaridad.