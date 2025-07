La feria tira del ganado en Gáldar

Gáldar celebró este domingo su Feria de Ganado en el marco de sus 543 Fiestas Mayores de Santiago. Bajo una panza de burro veraniega, más de 200 ejemplares de ganado, entre vacas, cabras, ovejas, burros y mulas, y centenares de personas se juntaron para revivir tradiciones rurales con la competición de arrastre y el desfile de los animales más vistosos desde el recinto habilitado en Huertas del Rey hasta la Iglesia.

Poco después de que abriera las puertas al público a las 09.00 horas, en la entrada, ya había quien anunciaba a los más pequeños lo que se encontraría: "¿Caballos? Caballos hay. ¡Y toros! Toros también hay". Y no le faltaba razón. En la zona dispuesta bajo un toldo verde se agrupaban en hileras los animales, identificados con carteles: Ternera del país; Cabra mejor presentada; Novilla del país... Los nombres agrupaban a un total de 24 categorías para distinguir a los "mejores ejemplares" y los primeros premios recibían las distinciones de manos del propio alcalde, Teodoro Sosa, y otras autoridades civiles en el frontis del Templo Santuario de Gáldar.

"Esta feria se hace para incentivar, motivar y valorar el sector primario, y esa parte importante que es la ganadería. Participa gente de la isla entera. Gáldar es eminentemente agrícola y también la ganadería está implícito en ello. Tenemos muy buenas razas. Los quesos, las cebollas y la ganadería suponen un porcentaje alto del rendimiento económico que tiene el municipio. No es solamente plataneras. Tenemos de todo prácticamente" explicó el concejal de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, Tine Martín.

Feria de Ganado de Gáldar / José Carlos Guerra

El arrastre

Con camisetas verdes, se distinguían a los participantes en la competición de arrastre de ganado, un deporte con una regla simple: dos vacas o toros unidos por una yunta recorren un terreno en el menor tiempo posible tirando de un peso; gana quien lo haga lo más rápido posible. Con orígenes ganaderos, hoy los animales viven por y para estas competiciones que sus acompañantes humanos viven, en su mayoría, como un hobbie.

"Se mantiene por gente joven, enamorá del tema, que quieren que no se pierda el patrimonio. Porque si no hay este tipo de actividades, el ganao se pierde. Porque este ganao no es nada productivo", detalla Manuel, vigilante en la finca de Osorio ya retirado que atesora 30 años de experiencia en estas competiciones, en las que "unas veces toca ganar y otras perder", como en todo deporte.

Feria de Ganado de Gáldar / José Carlos Guerra

Las ferias ganaderas como la de Gáldar resultan esenciales para los propios participantes. "Sin el apoyo de los ayuntamientos, no podríamos mantenerlo. La federación tiene una subvención para el ganado autóctono y con esto se prima dar una pequeña ayuda económica para el transporte", explica Luisa García, presidenta del Club de Arrastre La Caldera, y encargada también de las narraciones como organizadora de la competición en el municipio.

16 yuntas

En esta ocasión participan 16 yuntas en cinco categorías, que se dividen según la cantidad de sacos (cada uno de 100 kilos) que arrastran: desde 600 a 1.100 kilos. En la jornada galdense, la mayoría prefiere participar en la de menor peso para los animales, a los que no es aconsable castigar para que avance. Uno de los primeros participantes no dudó en dar media vuelta cuando vio que su yunta apenas avanzaba a pesar de sus gritos e intentos en que las bestias corrieran.

El ganado que participa es veterano en estas lides y suele pasar de unos a otros. Apoyado en la valla, impertérrito ante la lluvia que mitiga con sus sombrero de paja, Lucas González señala un toro negro. "Ese se lo vendí yo". Se llama Nazareno y forma pareja con Brillante; la pareja logra un tiempo de 21 segundos con la guía de un joven de 21 años, natural de Agüimes.

Feria de Ganado de Gáldar / José Carlos Guerra

Es su segunda participación en la feria de Gáldar, de la que destaca su organización, la música y que pongan desayuno; aunque con esta yunta es la primera vez, "más que nada, por el hobbie". Carnicero de profesión, su jornada comenzó a las 5 de la mañana, "les eché de comer, los bañé y los traje", porque "con que te guste, ya con esto tienes pa vení".

Paciencia

González, también de Agüimes, le ayudó también a transportar a los animales hasta la feria y mira con nostalgia la competición. Chófer jubilado de Global, era ganadero por hobbie. Se levantaba a las 3 de la mañana, para luego ir a trabajar; después regresaba, se echaba una siesta y seguía con los animales. "Era un loco", se define, en lugar de como ganadero, una profesión que ve como un sacrificio muy grande. De hecho, indica que apenas haya ganaderos de profesión entre los participantes. "Al menos, están las ferias", añade.

Feria de Ganado de Gáldar / José Carlos Guerra

Ángel Carrasco lograba un tiempo de 16 segundos ante las risas nerviosas del resto de participantes. "Eso no vale, hombre, eso es trampa”. Se le había caído uno de los sacos, pero "eso no es culpa suya, hombre". Competía en tercera categoría, con seis sacos. Trabajador social de profesión, hace tres años que le entró la venada del arrastre. "Empecé con uno y ya voy por tres. Lo tengo como un hobbie por las tardes, como el que tiene un perro". Tampoco le viene de su familia, en la que tan solo su abuelo tuvo animales y al que "curiosamente" nunca conoció.

"Esto es mucha paciencia. A los animales no se les puede castigar, porque si los castigas, no vas a conseguir nada con ellos", explica sobre la manera en la que hay que trabajar con las yuntas para las competiciones, pero su atención se desvía. "¿Eh? ¿En serio?", pregunta, mirando a uno de los organizadores que le dice por señas que debe repetir la prueba. Su segunda intentona no tiene tanto éxito, pero aún tiene tiempo de seguir preparándose hasta el concurso anual que organiza la Federación en Gran Canaria, Tenerife y La Palma.