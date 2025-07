Morales defiende sus diez años de gestión con las miles de obras e inversiones millonarias

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera que las obras e inversiones impulsadas desde el gobierno insular son el mejor ejemplo para valorar la gestión de sus diez años al frente de la corporación insular, algo inédito en la etapa democrática, y explica el estado actual de los principales proyectos que, a su juicio, han transformado la isla con una visión política de izquierda progresista. Detalla las prioridades de sus tres mandatos -citó hasta 30 hitos al celebrar una década en el cargo- y sostiene que la mayoría de esos compromisos se cumplirán antes de mayo de 2027.

Salto de Chira. La central hidroeléctrica entre las presas de Chira y Soria, declara Morales, «es un proyecto estratégico para la soberanía energética e hídrica, con una propuesta técnica innovadora y una patente única hecha desde Canarias para el mundo, que se complementará con la eólica marina y la geotermia para alcanzar el 70% de la energía limpia en el año 2030». El cálculo es que las obras estén terminadas «a mitad del año 2027 y, si todo va bien y se cumplen los plazos, a final de este año o principios de 2026 empezará a entrar agua en esos embalses». Desde la desaladora de Santa Águeda se bombeará el equivalente a dos piscinas olímpicas por minuto para llenar las presas. Una parte de esa agua que destinará a la agricultura y ganadería si persiste la escasez de lluvias de los últimos años en las medianías y cumbres de la Isla. Para ello, apunta el presidente, «ya se están ejecutando las obras para elevar el agua a las cuencas de Tejeda, Artenara, Tunte y Mogán, además de luchar contra los incendios forestales, la repoblación de árboles y el servicio de agua de riego para el sector primario».

Obras en los municipios. «En los diez años se han invertido 4.500 millones en más de 1.500 obras repartidas por todo el territorio, algunas de singular significado como el Parque Tony Gallardo de Maspalomas, el Mercado Agrícola de Guía, el hotel rural de Gáldar o el Recinto Ferial de Agüimes, lo que habla del impulso económico que el Cabildo ha generado en la Isla a través de la obra pública para infraestructuras y equipamientos», afirma Morales, que resalta que «también ha servido para redistribuir los recursos en el conjunto del territorio insular».

Energías renovables. El presidente manifiesta que los datos objetivos señalan que Gran Canaria está ahora en el 26% de energía limpia, tras partir hace diez años de menos del 9%. «Lideramos la penetración de energías limpias, de consumo, de autoconsumo, del vehículo eléctrico y de los cargadores; ahora avanzamos en la geotermia y si todo sale bien también lideraremos en España la eólica marina, que apoyados en Salto de Chira va a suponer que seamos un territorio autónomo», comenta. Ve «muy difícil» romper el 100% de la dependencia de los combustibles fósiles porque no puede hacerse en el transporte aéreo o marítimo, pero está convencido de que en la generación de energía se van a cumplir «con creces» los objetivos del 50% que establece la Unión Europea, «hasta llegar al 70%, 80% o 90% en el año 2030. También considera que el Cabildo «ya ha ganado la batalla» contra los que pretendían la utilización del gas. «El tiempo nos ha dado la razón porque estamos viendo como el gas hace depender de lugares inseguros, como ha pasado con Rusia y Ucrania, o también de terceros países en crisis bélicas muy graves». A su juicio, romper la dependencia del gas y el fuel «es la solución para el planeta, sobre todo para un territorio aislado como Canarias, así como para avanzar en la descarbonización y la transición hacía energías limpias. Respecto a las reticencias vecinales y del Ayuntamiento de Telde a la planta de Disa en Salinetas, recuerda que es de propano y que solo entraría en funcionamiento de manera circunstancial, pero entiende que esas infraestructuras se deben realizar con el máximo consenso de la ciudadanía y alejados de zonas urbanas.

Obras hidráulicas. Gran Canaria, una de las islas donde menos llueve, y La Palma, la más húmeda, son las únicas que no han declarado la emergencia hídrica por los últimos años de sequía, lo que Morales atribuye «al trabajo que hay detrás, no solo de estos últimos diez años, sino mucho antes, para garantizar el suministro a la población a través de la desalación y del tratamiento de las aguas negras». En su mandato, añade, «se ha profundizado en eso, con más de 150 millones de inversión en 107 proyectos estratégicos que han permitido la seguridad hídrica, así como garantizar el consumo a precios fijados por el Consejo Insular de Aguas a través del coste real subvencionado para el sector primario». Aunque a veces hay que recurrir a restricciones, como ocurre estos días en Teror o San Mateo, el agua para consumo humano es obligatoria y competencia municipal, no así para el riego agrícola. «Está claro -subraya- que estamos en un momento crítico, esta isla y todo el Archipiélago, por el avance del calentamiento global; todos los datos apuntan a que Gran Canaria está sometida en un 90% a la desertización y se necesitan políticas activas y continuadas». Así, en próximas semanas se inaugurarán nuevas instalaciones de desalación en Arucas y también están en marcha obras en El Fondillo.

Declaración de Risco Caído como Patrimonio Mundial. Este ha sido, según Morales, «el primer gran hito de estos diez años», además conseguido en muy poco tiempo. «En menos que cuatro años logramos que la Unesco designara este paisaje cultural como Patrimonio de la Humanidad y desde entonces ha habido un cambio sustancial», explica. Además, apunta como otro hito de su mandato la creación del Instituto de Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Esta última, recuerda, «estaba abandonada», con solo una persona encargada de gestionar todo ese espacio. «Ahora hay 22 técnicos para ambas figuras de la Unesco, personal altamente cualificado que está desarrollando proyectos por un valor de 46 millones, una inversión que ha mejorado todo ese territorio y que ya se nota en un turismo de calidad, de naturaleza, astronómico, de arqueología, así como una mayor implicación con las instituciones y las personas que habitan allí», resalta. Preguntado sobre la nota agria de este logro, las acusaciones del descubridor de Risco Caído, Julio Cuenca, de haberle marginado y tener abandonadas las cuevas, Morales contesta que es «una decisión personal» de ese arqueólogo en la que no a va entrar, pero que «en nada condiciona el desarrollo de ese espacio».

Modelo turístico. El presidente reivindica como un logro de sus gobiernos la implantación de un modelo turístico que ha permitido un récord de facturación sin aumentar las plazas alojativas. «Veníamos de los coletazos de la gran recesión del 2008, con el susto de la desaparición de Thomas Cook, y nos tropezamos con un cero turístico por la pandemia de Covid, luego la guerra de Ucrania y una enorme inflación, pero a pesar de todas esas circunstancias estamos viviendo uno de los momentos más importantes para el turismo en Gran Canaria y defendiendo un modelo en el que siempre hemos creído, que no se trata de crecer infinitamente, sino que debemos apostar por una mayor estancia media para un mayor gasto», declara. En el año 2024 hubo un incremento de los ingresos turísticos hasta los 6.035 millones de euros, sin aumentar las plazas, incluso habiendo disminuido el número de camas. «A pesar de todas las adversidades, creo que el turismo está en un momento extraordinario; y además, en estas circunstancias se firmado un acuerdo entre los sindicatos y las empresas que mejoran las condiciones de trabajo del sector, lo que me parece que es importante para el sector y para que los recursos se distribuyan mejor entre la ciudadanía», resalta el jefe del gobierno insular, que agrega que «se han mejorado las infraestructuras privadas, con un esfuerzo importante del empresariado para mejorar las instalaciones, y también desde la parte pública por el Consorcio Turístico de Maspalomas».

Tren del Sur. El proyecto para crear una línea de ferrocarril es anterior a los mandatos de Morales y admite que las instituciones canarias «llevan muchos hablando del tren», pero afirma que «en base a actos concretos, es la vez que más cerca se está de poder empezar las obras». Incluso cree que se pueden dar por comenzadas si se tiene en cuenta que el Cabildo ya aprobó casi 17 millones para la expropiación del suelo. «Ya es una realidad, pues disponemos de los proyectos constructivos y antes de final de año firmaremos el convenio con el Ministerio, lo que es un aval para captar financiación de la Unión Europea y el propio Estado.

Obras en carreteras insulares. Entre las principales actuaciones cita la ampliación de la carretera de Teror, ya terminada, y de Valsequillo, en obras, pero «es menos conocido» que el Cabildo «ha duplicado» en esta etapa los recursos económicos destinados a mejorar la red viaria insulares, para reasfaltado, mantenimiento y mejora de la seguridad. Sobre la gran asignatura pendiente, la autovía GC-1 a su paso por el municipio de Telde, Morales aclara que el Cabildo «es precisamente el que tiene menos competencias para actuar ahí y ejecutar las obras necesarias, pero aún así decidió crear una mesa de trabajo con todas las instituciones implicadas, el Estado, el Gobierno autónomo y el Ayuntamiento teldense». A la espera de la nueva reunión mensual de ese comisión, sostiene que «se están dando pasos que están aliviando el tráfico», aunque «será difícil» que se solucionen todos los problemas por la alta densidad de tráfico en Gran Canaria, donde el número de vehículos por habitante es muy superior al de la media europea, casi un coche por residente. «En la GC-1 hay obras del Gobierno de Canarias ya previstas y el Estado está intentando poner en marcha procesos alternativos para despejar la vía lo más rápido posible después de un accidente», relata. La DGT está analizando la posibilidad de que uno de los carriles se pueda utilizar total o parcialmente como carril Bus-Vao.

Parque Nacional en Guguy. «Fue otra de las prioridades que nos propusimos y en este momento está el expediente vivo, participando también el Gobierno de Canarias y el central, por lo que me he dirigido a la ministra la semana pasada para un impulso», comenta. Morales opina que «se está armando una buena propuesta sobre la idea de que es el único tabaibal-brezal de España, ligado a un importante ámbito marino. «Si todo va bien, vamos a tener Parque Nacional en Gran Canaria», insiste. El mayor problema es que la aprobación definitiva tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y la tramitación puede demorarse si la situación política se complica aún más.

Viviendas. Aunque la construcción de vivienda pública es competencia del Gobierno de Canarias, Morales asegura que el Cabildo «está muy involucrado» en resolver la falta de casas a precios asequibles y es «el único» gobierno insular que tiene un Consorcio de Vivienda, participado con los ayuntamientos, que ha rehabilitado varios miles de viviendas en estos diez años. «Somos la primera institución canaria que ha puesto en marcha la construcción de viviendas públicas en este mandato de 2023-2027, las del Secadero, sin ser competencia nuestra; también en Valleseco y antes de fin de año se firmará un convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas para financiar otras 264 viviendas.

Sector Primario y gastronomía con ‘Gran Canaria Me Gusta’ . Son dos hitos ligados, según el presidente. «Cuando insistimos en apostar por el modelo de ecoisla, por la soberanía energética, la alimentaria y la seguridad hídrica es porque creemos que son tres elementos básicos para la supervivencia en un territorio aislado como este, pues producir alimentos en la mayor cantidad posible es proteger el medio ambiente, cuidar el paisaje, comer más sano y generar empleo endógeno», señala. Entre otras cifras, destaca que es la única isla que no pierde suelo agrícola, pues se han ganado 200 hectáreas en los últimos diez años. También es la única que no ha visto reducida la superficie vitivinícola, con 15 hectáreas más y sistemas de riego en el 80% de los terrenos dedicados a la vid. El sector primario produce el 62% de las papas que se consumen en Gran Canaria, el 72% de las hortalizas, el 80% de huevos y 50% de fruta.

Nuevo Estadio y Centro Insular de Deportes. El próximo sábado, 19 de julio, se cumple un año de la decisión de la FIFA por la que Gran Canaria será sede del Mundial de Fútbol de 2030, que conlleva la ampliación del Estadio de Siete Palmas y una inversión de 101 millones. Morales resalta que en solo un año se ha realizado un concurso de ideas a finales de agosto o principios de septiembre estará elaborado el proyecto para, de forma inmediata, iniciar la adjudicación de las obras. «Antes de final de año se empezará con el derribo de una de las torres que nunca se terminó y nos hemos propuesto que en 2027 tengamos el nuevo estadio, que será una referencia, un icono arquitectónico para la isla y para la ciudad, un espacio no solo deportivo, sino comercial y cultural», detalla. También se realizan obras de ampliación en el Centro Insular de Deportes por algo más de 18 millones de euros.

Sede de competiciones deportivas y actos culturales. El presidente cita entre los hitos de sus tres mandatos que la isla acoja también acontecimientos deportivos como los Mundiales de Rallies, de Windsurf, la Transgrancanaria o las Copas del Rey y la reina de varias modalidades. También, en el ámbito cultural, festivales internacionales como el GC Live Fest, encuentros de música y teatro o todo lo relacionado con la Orquesta Filarmónica y la ópera.

Nuevos centros sociosanitarios. Pese a las críticas de la oposición por los retrasos en la ejecución del II Plan Sociosanitario de Canarias, demoras que atribuye a la complejidad de las contrataciones en las administraciones públicas y que aún se pueden complicar más por las nuevas normas tras el caso Koldo, Ábalos y Cerdán -«me parece terrible que estemos castigando a los servicios públicos, a la obra pública, porque cuatro mangantes metan la mano»-, Morales sostiene «con rotundidad» que el Plan de Gran Canaria es «el más importante y ambicioso», el que más obras está realizado en el Archipiélago. La inversión prevista era de 70 millones y con las aportaciones del Cabildo se ha convertido en otro de 200 millones, lo que significa que el gobierno insular pone el 90% de la financiación total. «Estamos hablando de 2.000 plazas en seis nuevos centros, de las que 1.500 ya estarán en funcionamiento antes de final de año o principios de 2026; y lo que también es importante, pues no se trata solo de crear más camas sociosanitarias, es que el sistema del Cabildo ha pasado de atender a 4.000 personas hace diez años a casi 9.000 en la actualidad, con los servicios de autonomía personal, asistencia domiciliaria y teleasistencia, pues hay personas que no quieren ir a un centro», subraya.

Ampliación de Infecar. Una vez aprobado el Plan Parcial por el Ayuntamiento, el diseño del Cabildo prevé reordenar todo el espacio e integrarlo en el barrio de La Feria, con más zonas verdes y deportivas. En septiembre se presentará el proyecto y el proceso de adjudicación de las diferentes obras. «Será el mayor recinto ferial de Canarias y un espacio de referencia para el turismo de congresos y de feria; pensábamos en una inversión de 20 millones y solo la modernización costará cerca de 80 millones», puntualiza.

Museo de Bellas Artes y nuevo edificio del Museo Canario. Con una inversión que ronda los 10 millones de euros, el Mubea en el antiguo Hospital San Martín está en obras y la previsión es abrirlo a finales de 2026 o principios de 2027. Según Morales, será el mayor museo de Bellas Artes de las Islas y otro icono de la zona antigua de la ciudad. Respecto al Museo Canario, ha recibido una subvención de tres millones para culminar las obras de museo arqueológico de referencia, paralizadas durante hace décadas.