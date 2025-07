Samuel Rodríguez, veterinario de Santa Lucía de Tirajana: «Los asesinos en serie empiezan haciendo sus fechorías con animales»

¿Cómo nació su vocación de veterinario?

Me licencié en 2000. Vengo de una familia de la cumbre. Mi padre de Artenara y mi madre de Juncalillo. Crecí con historias de ganadería y siempre he pensado que ayudar a los animales rinde un homenaje a mis antepasados. Siempre me gusto hablar con mis abuelos y me he sentido un privilegiado. Ellos tuvieron una vida llena de trabajos y penurias ligada al mundo rural. Y el queso. Siempre el queso. De niño recuerdo tumbarme en la cueva de mi abuela Victoria y oler el suelo. El suelo olía a queso. Mi abuelo Leandro fue quesero toda su vida. Mi abuela daba la vuelta a los quesos con aquellas manos fuertes llenas de sabiduría.

¿Qué papel juega en su trabajo el mundo rural?

Cuando salí de la carrera me decante por el desarrollo rural. Ayudar a ganaderos y agricultores fue mi forma de rendir un homenaje a mis antepasados pastores de las cumbres de Gran Canaria. En 2001, el Cabildo convoco una subvención para contratar técnicos de desarrollo rural en distintos ayuntamientos y fui seleccionado para trabajar con 23 añitos en el Ayuntamiento de Aguimes. Aprendí mucho y, además, compatibilicé el trabajo de veterinario municipal con el de veterinario de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Caprino de Gran Canaria, asesorando a un grupo de más de 100 ganaderos del sur . Tras 10 años me presenté a unas oposiciones al Cabildo y, en 2014, me llamó el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Cómo combinó su cargo municipal con el de otros colectivos.

Nunca llueve a gusto de todos y trabajar de cara al público y con colectivos fue difícil. Tuve suerte de trabajar con gente que me enseñó mucho. Estirpes de ganaderos orgullosos de su oficio y que trataban a sus animales con respeto. Trabajo en uno de los ayuntamientos referentes de Gran Canaria, con otro enfoque. Al principio solo ligado a la salud pública. Pero, como decía mi abuelo Panchito, la cabrá siempre tira pal risco y terminé siendo el jefe de Servicios de Promoción de La Salud, Servicios Primarios y Bienestar Animal.

El Centro de Protección Animal (CPA) está sobre un antiguo vertedero de basura y es un referente. ¿Cómo surgió la idea?

En 2015, adelanté que había que actualizar lo que antes era la perrera. Fueron años de trabajo para una idea que teníamos en la cabeza. Años de pelear en despachos para buscar presupuestos, redactar proyectos, contratos, y salvar escollos burocráticos. Cogimos la idea de dos municipios: de Mogán, su modelo de contrato para que una empresa lo gestionara y, de Ingenio, contar con voluntarios. En 2019, se adjudicó a Arpiplan y pronto nos dimos cuenta de que el proyecto era complejo. Aun así, logramos que desde octubre de 2019 no se mande un animal a sacrificar.

¿Qué supuso transformar un espacio degradado en un lugar de cuidado y respeto a los animales?

Gracias al esfuerzo de todos hemos logrado que Gran Canaria sea menos cruel con los animales, aunque todavía queda mucho por hacer. Canarias es una de las regiones donde más perros y gatos se abandonan. Por eso hemos entendido que esto es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto educativo. Tenemos que cambiar la forma de pensar de la gente con respecto a los animales y no es fácil. Llevamos años dando charlas en colegios, creado una red de 16 parques de perros por el municipio. El CPA es referente en Canarias. El proyecto no es perfecto porque el mundo es un sitio muy oscuro, donde la gente abandona a seres sintientes en la calle como si se tratara de basura. Y el ayuntamiento tiene que hacerse cargo. Yo solo puedo dar gracias, por un lado, a los concejales que han trabajado conmigo por creer que es posible gestionar el abandono animal. Y también gracias a todos los voluntarios. Han sido muchísimos. Ellos son el reflejo de que la sociedad está cambiando. Cuando empecé en el 2000 la gente voluntaria en este tipo de proyectos eran casi todas extranjeras. Un reconocimiento para Andrea Hansen, que habría que hacerle un monumento. Ahora por fortuna hay mucha gente de aquí que se acerca por el centro. Evidentemente, cada uno con sus opiniones, formas o habilidades , pero todos tratando de sumar.

Esta semana conmovió el perro 'Patuco'. Lo tiraron en un contenedor de basura en Vecindario.

Ahora la gente ve el caso de Patuco, pero por desgracia es frecuente encontrar cajas con cachorros abandonados, perros atados en la puerta del centro o en las inmediaciones. Todos los centros están desbordados. Ojalá pudiéramos decir lo contrario, pero la realidad es que gran parte de la sociedad no ha entendido el mensaje. Un animal doméstico no es un artículo de consumo, es un miembro más de nuestra familia. No se puede comprar un miembro de la familia, pero sí se puede adoptar a un compañero de vida. Llevamos años tratando de inculcar a los más jóvenes ese mensaje. Hasta no hace mucho era muy frecuente ver cómo había modas según la raza que salía en la tele. Lo importante no es tener un perro de raza, lo importante es adoptar uno sin casa. Está demostrado en muchos estudios que los asesinos en serie empiezan normalmente haciendo sus fechorías con animales. Si una persona es capaz de hacer daño a un animal, no es muy improbable que acabe haciendo daño a una persona.

El centro cerró recientemente por conflictos entre un sector del voluntariado y empleados.

En 2023 , la empresa Arpiplan decidió no renovar el contrato. Ya me adelantaron que la presión de algunos voluntarios y sus formas no eran las más adecuadas.El Ayuntamiento de Santa Lucía tuvo que gestionar el centro directamente con sus recursos y tirando de empresas del sector mientras se redactaba un nuevo contrato. Doy las gracias a Mario Bordón y a Francisco García porque, cuando les presenté los números del nuevo contrato, no me cerraron las puertas. Al revés, buscaron recursos. Pasamos de 90.000 euros a 250.000 al año. En esta etapa hemos tratado de gestionarlo como mejor hemos sabido y podido. Basta ver los grandes avances. Hace unos meses, los trabajadores me trasladaron que una voluntaria estaba perdiendo las formas.

Esto era nuevo. Mi profesión me ha enseñado que siempre es más difícil tratar con las personas que con los animales. He recibido quejas de esa persona por parte de todos los trabajadores, de otros voluntarios, de adoptantes y visitantes.

He hablado con ella muchas veces. Lo importante no es solo el fondo, sino también las formas. Le he dicho muchas veces que, si gritas a alguien o si hostigas a los trabajadores, tenemos un problema. No es un problema con una asociación ni con un grupo de voluntarios. Es con una persona. Y me da mucha pena, porque llegó al centro hace unos pocos años con muchas ganas de hacer cosas y ha colaborado en la adopción. Ha hecho una labor bellísima, pero eso no le da derecho a que grite o que se salte las normas. Soy de naturaleza optimista y sé que todo se va a arreglar. Pronto habrá un nuevo contrato y ya tenemos un sistema de citas que básicamente se ha hecho para que todos tengan clarocuáless son las normas en el centro y, si alguien las incumple, sea expulsado. Hansen ya me advirtió hace años que algunos voluntarios cegados por sus creencias o formas ponen en riesgo este tipo de proyectos, pero seguimos avanzando gracias a todos los que se interesan por nuestro centro.