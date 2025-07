Las altas temperaturas abrasan la cumbre de Gran Canaria: "Esto no es calor, lo peor aún está por llegar"

«Esto no es calor, lo peor aún está por llegar», explica Nicanor Pérez, originario de Tejeda y experto en sobrellevar las altas temperaturas. Aunque el termómetro a media mañana rozaba los 32 grados en el pueblo y las calles estaban desérticas, para Pérez este tiempo no tiene «nada que ver» con otros años pasados. «Antiguamente si que existía el calor», continúa, «esto es «esto es una bobería». Aun así, asegura que los próximos días van a ser más fuertes y que, quizás, notará un poco más de sofoco.

La cumbre de la Isla se encuentra desde ayer en aviso amarilo por temperaturas máximas y, a su vez, en alerta por riesgo de incendio forestal. El tejedense, que ha vivido y sentido el dolor de ver arder en diversas ocasiones el lugar que le ha visto crecer, pide responsabilidad y compromiso por parte de los ciudadanos. «Es necesario que en esta situación no hagan asaderos», ruega. Para él y el resto de habitantes del lugar, los meses de verano son terroríficos. «El calor me da igual porque tomo agua y me refresco e, incluso, bebo alguna que otra cerveza», aclara Pérez. Sin embargo, la probabilidad de que haya un incendio le aterra.

«Las condiciones meteorológicas son muy favorables para que se produzca un gran incendio», advierte Javier Pardo, ingeniero forestal y miembro de la Brigada Helitransportada. Aunque la cumbre de la Isla ha sido testigo en varias ocasiones de sucesos similares, si ahora el fuego bombardeara las zonas afectadas anteriormente, las llamas se propagarían más rápido. «Pedimos toda la colaboración ciudadana», resalta. Durante estos días, en el helipuerto de Artenara hay un equipo destinado en la primera salida por si hay que actuar de forma urgente. «Mañana en la cuenca de Tejeda se espera que suban aún más las temperaturas y, acompañado de viento y de calima, puede ser una catástrofe», comenta con preocupación. Si la calima baja la humedad ambiental de la zona, toda la vegetación podría ser combustible para las llamas, por eso «preocupa tanto la situación».

Ángel Quintana y Alexis Rodríguez refrescándose tras una calurosa jornada laboral en Tejeda / José Pérez Curbelo

Alejandro Díaz es otro de los habitantes del pueblo que no le teme al calor. Conocía de antemano la alerta establecida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pero, incluso así, optó por pintar bajo los rayos del sol las macetas que adornan la entrada del establecimiento en el que trabaja. «Esto me pasa por no hacerlo esta mañana a primera hora», lamenta mientras se seca las gotas de sudor de la frente con su mano izquierda. Con la derecha, acelera la velocidad de los brochazos para terminar cuanto antes e irse al fresco de su casa. «Ahora mismo únicamente pienso en tomarme una cerveza bien fría», subraya. Cuando cae la noche, las dos aliadas que tiene para sobrellevar el calor son, por un lado las charlas con amigos y, por otro, las ventanas bien abiertas. No obstante, el mejor truco es «tener paciencia».

Actitud en horario laboral

Ángel Quintana y Alexis Rodríguez cogieron la nevera de playa y la llenaron de hielo y agua para poder soportar con éxito la jornada laboral. Aunque los albañiles son unos de los trabajadores más castigados por el calor, a ellos les sobra la energía y el buen rollo. Al son de la música que sale por las ranuras de unos pequeños altavoces de una radio de pilas, los compañeros afrontan las horas de trabajo que quedan por delante «con muchas ganas». De todos modos, la incertidumbre y el miedo se apoderan de ellos cuando escuchan y leen que la cumbre de la Isla está en alerta por incendio. «Aquí siempre ha habido, ya sea por un fallo humano o por un fenómeno natural y, tristemente habrá más», asume Quintana. De todos modos, él es de los que piensa que no hay que adelantarse a los acontecimientos y vivir el día a día, con calma y tranquilidad. «Ahora, cuando termine aquí me voy a mi casa en Artenara y ahí, en mi cueva, estoy de lujo y al fresco», remata.

«Esto está empezando, que se prepare la gente para los próximos días», continúa Rodríguez. Él es de los que no recuerda un verano fresco en Tejeda y, al final, se ha acostumbrado a estar a estas temperaturas. «El cuerpo a todo se hace», concluye entre carcajadas.

José Enrique Regalado, Guacimara Delgado y su hija tomando un helado a la sombra en Tejeda / José Pérez Curbelo / t

«Los ventiladores los vende el Leroy Merlin para la gente que vive en la parte baja de la Isla», bromea César Agut. Es de Castellón pero lleva toda su vida en Artenara y, tras muchos años de experiencia, considera que los artenarenses que viven en las casas cueva son los afortunados de Gran Canaria. «Mientras otros por la noche se mueren de calor, yo me tengo hasta que tapar», apunta.

«Sabíamos a lo que veníamos, pero no esperaba encontrarme con esto», desvela Guacimara Delgado, originaria de San Miguel de Abona, en Tenerife. Junto a su pareja y su hija, disfruta de un fresco helado bajo la sombra de un pequeño techo para reponer fuerzas tras una caminata por los calurosos y sofocantes callejones de Tejeda. «Queremos aprovechar hoy para conocer esta zona ya que hemos leído que mañana aún va a hacer peor tiempo», prosigue. Si eso sucede, el plan ‘b’ para la familia es, sin duda, desplazarse a un lugar con costa. «A lo mejor mañana, si nos quedamos aquí, acabamos asfixiados perdidos», exagera con un tono irónico. Aunque ellos también son canarios y conocen de primera mano las altas temperaturas que fustigan las cumbres isleñas, prometen que el calor del pueblo, aunque aún es llevadero, «no tiene punto de comparación con el de la zona alta de Tenerife».Sin embargo, la familia es una gran apasionada de las aventuras y, cuando terminen su ruta por la cumbre, van a ir «carretera abajo hasta llegar a Teror». De momento, no hay otra opción, el viaje sigue hacia adelante a pesar del tiempo.

El abanico, el agua y los helados son, en estos días, los mejores amigos de los habitantes de Tejeda y Artenara que, a falta de brisa, buscan el fresco de esta forma.