Ni una fiesta masiva ni una portada: así comienza Anabel Pantoja sus 39 años

Anabel Pantoja ha cumplido 39 años. Lo ha hecho lejos del ruido de los focos, pero rodeada de algo que para ella pesa más que los titulares: el calor de los suyos, la certeza de estar viva, sana y en paz.

La creadora de contenidos, que en los últimos años ha dejado atrás la primera línea televisiva para centrarse en una vida más íntima desde Canarias, ha querido compartir con sus seguidores no solo su celebración, sino también un pensamiento que habla del momento vital en el que se encuentra.

Una mujer madura, madre, serena, y feliz de cumplir años: “No quiero separarme de ella nunca”, dice refiriéndose a su hija, Alma.

Un cumpleaños con sabor a familia y mar

La celebración no fue una macrofiesta, pero sí un homenaje a las pequeñas cosas que Anabel defiende desde hace tiempo: la calma, el vínculo con los suyos y el disfrute del presente. Hace unos días, confesaba en stories que aún no tenía planes cerrados, pero que solo deseaba “hacer algo especial y celebrar que está sana y que los suyos están bien”.

El cumpleaños comenzó con una celebración anticipada en El Perchel, en la zona sur de Gran Canaria. Allí, Anabel se reunió con su "familia elegida", como ella misma define al grupo de amigos que la acompaña en esta nueva etapa.

El almuerzo fue en uno de sus restaurantes favoritos en Arguineguín, al que no dudó en elogiar públicamente: “Por eso el papi me ha invitado”, escribió sobre su pareja, con quien se muestra más cómplice y unida que nunca.

En las imágenes, Anabel aparece radiante, en la cabecera de una mesa en la que la gamba de Menorca, los brindis y los abrazos hablan de una celebración que no necesita artificios.

“La vida es para vivirla”

Pero si algo ha calado entre sus seguidores, ha sido la reflexión que Anabel ha publicado esta misma mañana, poco después de medianoche. Acompañada por una fotografía desenfadada, ha escrito:

“Con un año más y con Alma en el mundo, me he dado cuenta de que la vida es para vivirla. YA, AYER. Ahora solo me importa que no le falte de nada y que sea la más feliz en esta vida. Me da miedo envejecer porque no quiero separarme de ella nunca, pero feliz de cumplir y estar sana y viva.”

Un mensaje que ha recibido miles de reacciones y comentarios de cariño, reflejo de la conexión real que mantiene con su comunidad digital. “Gracias a todos los que me escribieron para felicitarme”, concluía, dejando entrever que la prioridad ha cambiado, pero el agradecimiento permanece intacto.

Anabel Pantoja afronta esta nueva etapa con una visión clara: vivir para lo esencial. No hay postales artificiales ni titulares diseñados. Hay familia, amor, una hija, salud y el tiempo presente.