Hasta internet se derrite por el calor en Gran Canaria: "El Wi-Fi ha dejado de funcionar"

“Hasta el Wi-Fi ha dejado de funcionar del calor tan horroroso que hace”, bromea Zoila García, una hostelera de Santa Lucía de Tirajana que asegura que ya no aguanta más el sofoco que hace en el pueblo. “El año pasado una bolsa de golosinas se me derritió y se me hizo agua y, este mes de julio, parece que va por el mismo camino”, continúa. El verano se ha hecho esperar en la Isla pero, los tirajaneros, ya desean que vuelva el fresco. García, además, extraña ver a los vecinos andando por la calle y haciendo las actividades cotidianas del día a día. “Es que no se ve ni a un alma por aquí, nadie sale de sus casas, están todos encerrados”, explica. Aún así, las pocas personas que se acercan a refrescarse al bar “piden siempre lo mismo”. Se ha inaugurado oficialmente la temporada de cervecita y hielo.

“Uf, ¡qué sofoco hace!”, se escucha en una de las mesas del establecimiento. Ahí, junto a sus amigos, Raquel Zorros disfruta de una copa de vino blanco al compás de una interesante conversación. “Yo no tengo aire acondicionado en casa y me toca vivir, dormir y comer con las puertas abiertas, por eso estoy toda llena de picadas”, argumenta mientras muestra las ronchas y picaduras que adornan sus piernas. Ella es de las que apuesta por hacer vida nocturna y, durante el día, no ver la luz del sol. “Yo me levanto muy temprano por los animales, sobre las cinco de la mañana y, como muy tarde, a las once me recojo y no vuelvo a salir más hasta que caiga la tarde”, prosigue. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones y de muchos de los agricultores y ganaderos de la zona es, por un lado, la salud y el bienestar de los animales que están expuestos a las altas temperaturas y, por otro, que la cosecha plantada no se eche a perder. “Con este calor es muy probable que las verduras y frutas se quemen y, además, que se produzca un incendio”, lamenta. Por este motivo, desde que las temperaturas superan los 30 grados, los granjeros se ponen manos a la obra e intentan limpiar todos los hierbajos de sus terrenos.

Nemesio Almeida y su compañero tocando el timple en Tunte / José Pérez Curbelo / t

José Luis Pérez, uno de los panaderos del casco de Santa Lucía de Tirajana, en cambio, no sufre el calor de la misma forma. Trabaja con hornos que alcanzan altas temperaturas y desprenden bochorno pero, la hora a la que pone a funcionar estos aparatos es clave. “Los hornos se encienden por la noche y, desde luego, no se siente tanto el calor”, aclara. Para él, el interior de su panadería es un lugar idóneo para refugiarse de los 37 grados que sacuden este miércoles al lugar. “Ahora aquí se está bien porque aún no ha entrado tanto el calor pero, seguramente, en unas semanas tampoco se podrá estar”, asimila. Hasta entonces, disfrutará de este pequeño placer.

El ventilador, el mejor amigo durante estos días

Juana María Artiles tiene durante estos días un nuevo compañero de trabajo: su ventilador. Está encendido toda la mañana y, gracias a él, puede refrescarse un pizco. Trabaja en una pequeña tienda situada en el interior de la parroquia de San Sebastián, en Agüimes y, a pesar de que ahí hace más fresco que en el exterior, sin la compañía del aparato no podría vivir. “Aquí hace o mucho calor o mucho frío y yo, personalmente, no puedo más con este sofoco”, reitera. El pueblo, este miércoles, experimentó el pico de calor más alto registrado en lo que va de semana y, a medio día, el mercurio ascendió hasta los 38 grados. Artiles, ya está “harta de tanto fuego”. De todos modos, ella se siente una afortunada y una “suertuda” porque, aunque originariamente es de Agüimes, también tiene una casa en la playa de Arinaga y, es ahí, donde pasa los días de más calor. Cuando escucha que el bochorno va a apretar, prepara todas sus cosas y “tira para la playa”. “El problema lo tienen personas como mis hijos, que trabajan expuestos al sol”, recalca, “ellos corren mucho peligro”.

Al otro lado de la plaza, María Ruíz y Amanecer Jiménez se abanican con una gorra y se hidratan para continuar su paseo por las calles del lugar. Están acostumbradas al calor porque son de Córdoba pero, aun así, no esperaban este clima en la Isla. “Pensábamos que las temperaturas iban a estar más bajas”, confiesan sorprendidas. El día anterior visitaron el norte y, al estar junto al mar, sintieron algo de frío. “Nos llama la atención el contraste de un pueblo a otro”, subrayan. No obstante 38 grados, para ellas, son pan comido.

“Aquí o vas a la playita, o te pones el aire acondicionado si tienes, no hay más”, aclara Iván Melían, un joven agüimense que disfruta de un refrescante vaso de agua fría y de la compañía de unos amigos junto a la plaza de Nuestra Señora del Rosario. Él ya está acostumbrado a este tiempo porque, en mayor o menor intensidad, es el pan de cada verano en el pueblo. “Yo lo paso algo mejor que otras personas gracias a mi aire acondicionado y, por la noche, es indispensable”, puntualiza. Melían no suele abrir nunca ni las ventanas ni las puertas de su casa porque, como el calor entre, ya no vuelve a salir y “eso si que es un problema”. Si eso pasa, siempre queda la opción de desplazarse hacia Arinaga y darse un buen chapuzón en el mar.

Tunte, otro horno

En Tunte el calor tampoco da tregua. Nemesio Almeida y sus amigos no le temen ni a las altas temperaturas ni a la calima y, no dudaron ni un segundo en poner rumbo desde Agaete hasta Santa Lucía de Tirajana para pasar un día diferente. En el coche solo metieron un timple, una guitarra y las ganas de pasarlo en grande. “Desde que salimos de casa sabíamos que iba a hacer mucho calor porque, en Agaete, ya pegaba fuerte”, reconoce. No obstante, esto no les iba a chafar la ruta que tenían planeada y, tras un paseo por Tunte, ya era hora de tocar y cantar. “Aquí estamos, tocando las cuerdas y pasando el rato”, continúa Almeida. Con unos refrescos en la mesa para hidratar un poco la garganta entre canción y canción y un par de risas con sus colegas, el agaetero pretende quedarse ahí “hasta que el cuerpo aguante”. “A este clima yo le llamo ‘siroco’, que es una mezcla de aire caliente y calima, algo parecido al clima de Andalucía”, compara. La diferencia para Almeida entre un lugar y otro es que en Andalucía este tiempo dura tres meses y aquí “tres días”.

Clara Mejías o ‘Cuqui’, como la conocen en el pueblo, se asoma al balcón de su casa para “golisnear” lo que ocurre en la calle principal de Tunte. En una de sus manos reposa su cabeza y, con la otra, se abanica mientras ve pasear a los turistas por el lugar. “Ya yo estoy acostumbrada a este tiempo, no me asusta el calor”, se sincera. Ella es una de las pocas valientes que no tiene aire acondicionado en su vivienda y que tampoco lo necesita. Con su abanico es “más que suficiente”. Hasta poco lo uso”, resalta. Tampoco teme por las flores que decoran la fachada de su casa ni por las hortalizas que tiene plantadas en su terreno. “Si las riegas como tiene que ser y les das amor, las flores y las plantas soportan el calor y todo lo que les venga”, concluye.

Cervezas, zumos y refrescos recorren el ancho que hay entre los bares y las terrazas. En las bandejas que portan los camareros no se aprecia ningún plato caliente. Tampoco un café. David González y Roberto Perdomo han optado por pedir dos jarras de cervezas bien frías y pasar un rato a la sombra después de una larga y complicada ruta de senderismo. “Estamos haciendo el Camino de Santiago que va hacia Tejeda y, sinceramente, lo estoy pasando algo mal”, afirma González. Han viajado desde Lanzarote hasta la Isla para cumplir este propósito y, ahora mismo, el calor es una de las barreras que les está impidiendo conseguirlo. “Además, creo que me he traído una mochila demasiado grande y su peso me está dificultando andar”, continúa. Iban a pasar la noche en Tunte para, al día siguiente, retomar la caminata. “Nos han dicho que las rutas de senderismo de la Isla están precintadas por las alerta que hay y nosotros no sabíamos nada”, exclama Perdomo. De incumplir la normativa impuesta por el Cabildo de Gran Canaria, la multa para los conejeros podría ascender “hasta los cinco mil euros”. “No nos queremos arriesgar y, a partir de ahora, caminaremos por el asfalto, aunque sean ocho kilómetros más de distancia hasta la meta”, asimila González.

