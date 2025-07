Calor en Gran Canaria: aviso rojo a la sombra del ficus de El Pajar

«Esta ola de calor está muy fuerte, es agotador, no me soporto ni yo misma». Las palabras de Soledad Santana describen casi a la perfección la sensación que muchos grancanarios tienen durante estos días de altas temperaturas, con valores que han superado los 40 grados en algunos puntos de la geografía insular, pero ella tiene un truco para combatir este clima tan agobiante: refugiarse a la sombra del ficus que preside el paseo marítimo de El Pajar. Como ella, decenas de personas aprovechan este árbol de gran porte ubicado junto a la playa para protegerse del sol, porque los pajareros, y los no tan pajareros, soportaron ayer el aviso rojo con agua, un baño en el mar, helados y con la sombra de este gran arbusto, en ocasiones hasta una veintena de canarios al mismo tiempo.

El litoral de El Pajar y Fataga alcanzaron una diferencia de temperatura de hasta 5 grados

Y no fue para menos porque el aviso rojo por altas temperaturas dejó ayer valores que en distintos puntos del municipio de San Bartolomé de Tirajana como Juan Grande, El Matorral y Lomos de PedroAfonso alcanzaron los 40,1 grados. En el litoral de El Pajar, en cambio, el termómetro registró temperaturas entre los 33 y los 35 grados y, con ayuda de la brisa marina, la jornada fue un poco más llevadera. De hecho, Soledad se aloja durante estos días en una autocaravana donde no tiene aire acondicionado pero tampoco lo necesita. «Dentro de la autocaravana no noto el calor y además puedo dejar la ventana abierta y corre aire», señala.

Jorge Santana no estaba bajo el ficus, pero toalla en mano bajó a la playa a darse un baño junto a su hijo Diego. «Aunque ya estamos acostumbrados y tenemos la playa aquí, estoy un poco agobiado», sostuvo, «lo noto en la cabeza, estoy medio atontado del calor». Este pajarero se queja del calor, pero reconoce que en esta zona ha habido épocas aún más cálidas. «Hemos estado peor cuando llega el embate de aire caliente desde el faro de Maspalomas; ahora no estamos así, pero hace mucho calor, así que nos daremos un baño y para casa». Su vecina María Victoria Marrero lo pasa aún peor. «Lo llevo fatal, hace demasiado calor, yo entro al agua y estoy un ratito y nada más salir tengo que volver a entrar porque enseguida me seco», relata mientras regresa a su casa a pasar las horas más fuertes de calor.

Si bien para muchos la mejor manera de soportar el calor y el aire caliente es mantenerse en casa con el aire acondicionado encendido, personas como las que conforman la familia Plaza prefieren acercarse hasta la orilla del mar a pasar el día bajo un campamento de sombrillas, cervezas, aguas y bocadillos. Y cuando se acaba, a reponer. Eso le tocó a Jennifer Santana, quien tuvo que dejar atrás la sombra del parasol para ir a recoger los bocadillos que había encargado y para comprar agua y una bolsa de hielo que sembró por la nevera para refrescar las bebidas. Porque el calor todo lo calentaba en cuestión de segundos.

Y como para gustos, colores, Agustín Serrano, un madrileño asentado en Telde, no sentía demasiado la subida del termómetro. «Si lo comparamos con Madrid, aquí tampoco hace tanto calor», apuntaba, minutos después de bajarse de la tabla de paddel surf tras una jornada deportiva.

Sofoco en Fataga

Y mientras la brisa marina aliviaba el calor en la costa, la situación era bien distinta en las áreas de medianías. El barrio de Fataga superaba los 37 grados al mediodía, una temperatura que dificultaba ver gente en la calle más allá de una veintena de turistas y de algunos trabajadores y vecinos de la zona a quienes las altas temperaturas afectaron también durante la noche.

«Aunque ya estamos acostumbrados y tenemos playa, este calor es un poco agobiante»

Uno de ellos es Toni Nordelos, quien nevera de playa a cuestas marchó a pasar el día en la piscina municipal de Tunte a pesar de la mala noche que había pasado. «No podía dormir del fuerte calor que hacía, así que puse un colchón en la terraza, le di un manguerazo y me acosté», revela. También se ducha en su terraza con agua que coge de una acequia con un cubo. «Meto agua en el congelador, la saco y recargo, y así estoy todo el día porque el calor es insoportable».

La misma sensación tiene Pamela Romero, propietaria del restaurante El Albaricoque, para quien poner el aire acondicionado no sirve de mucho porque su local tiene dos puertas de gran tamaño que siempre mantiene abiertas. Con el calor ha notado que sube menos turismo a las medianías y además ha optado por cerrar antes su negocio. «Los que vienen buscan sobre todo smothies, batidos helados y mucha limonada fría», cuenta.

A pocos metros, Begoña Ojeda trabaja en la cocina y como freganchina del Restaurante Grill Fataga. «A veces tengo que salir a tomar el aire porque me mareo, me dan fatigas, el calor es muy fuerte y a veces no lo aguanto», reconoce. Tan fuerte que para poder dormir en la madrugada de ayer tuvo que comprar un pequeño aparato de aire acondicionado . «Tenía que salir al porche a cada rato porque en casa no se podía estar, es un sinvivir».

«Este calor viene todos los años, te tienes que acostumbrar sí o sí; el secreto es aceptarlo»

Comerciantes de Fataga como Henriët Schoneville pasan mal estos días de calor pero están acostumbradas. «Como viene todos los años, te tienes que acostumbrar sí o sí. ¿El secreto para combatirlo? Aceptarlo», bromea junto a un ventilador que le refresca un negocio al que llegan turistas que no ingleses o nórdicos que no soportan estas temperaturas al no estar acostumbrados.

A unas calles, Conchi Batista regenta el único minimercado del pueblo en el que no tiene aire acondicionado. «Se pasa mal, una no llega a acostumbrarse, ¡y espérese a agosto!», cuenta casi temerosa de las futuras olas de calor. «Hace tanto calor que ni las neveras enfrían lo que una querría».

Quienes trabajan al aire libre son quienes peor lo pasan estos días. Sergio González, vendedor de la ONCE, notó un calor «muy apretado» desde las 07.00 que llegó a Fataga y Tunte. ¿Y cómo lo soporta? Con una nevera de playa en el coche cargada con botellas de agua, un litro de zumo de frutas natural «y bebiendo agua en todos los bares a los que entro». El calor de ayer era tan fuerte que, con el beneplácito de sus superiores, pudo marcharse antes a su casa.

Y mientras que Sergio no soportó el calor, la familia Soto, de Valladolid, agradecía estas temperaturas. «Apesar del calor aquí estamos muy bien en comparación con Valladolid, donde el calor es muy diferente al ser seco y más agobiante», señaló el padre, Carlos. Horas después de visitar Fataga volvían a su tierra. «Nos toca volver al infiernito», bromearon.