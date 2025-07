¿No sabes cómo combatir el calor? Así es la piscina con mejores vistas de Gran Canaria

«Las vistas de la piscina municipal de Tejeda no tienen precio », asegura Dayana Gómez. Es la primera vez que se desplaza desde la capital hasta la cumbre de la Isla para disfrutar de un día de verano en familia y, aunque aún está en cola para entrar al recinto, ya tiene claro que va a volver. «Esto es un doble disfrute », continúa mientras observa con detenimiento la naturaleza que bordea el lugar. Para Gómez es tan importante darse un buen chapuzón para sobrellevar el calor que azota al municipio durante estos meses como, a su vez, gozar de un paisaje inmejorable. «Es este uno de los motivos por lo que hemos recorrido tanta distancia », explica. Aproximadamente 40 kilómetros separan a la capital del pueblo y, para ella, «eso no es nada ». Gómez es una de las que no se arriesga a que en Las Palmas de Gran Canaria reine, como de costumbre, la conocida panza de burro. «Aquí siempre hace buen clima », afirma.

El buen tiempo no es lo único necesario para pasar un día de piscina. Para ella también es indispensable la compañía. «Aquí estamos con los niños, que seguro que lo van a pasar genial», confía la palmense. A su derecha Jared, uno de ellos, ya está preparado para lanzarse al agua desde que abran el acceso. «Me gusta más la piscina que la playa y ya no aguanto las ganas de tirarme al agua », exclama con ansias. Su look veraniego está cuidado al detalle y, es que, trae hasta un patito de goma. La guinda del pastel la pone sus zuecos a juego con su sombrero.

Laura Sanz es la integrante de la familia que porta todo lo necesario para sobrevivir al sofocante calor que aprieta con fuerza en Tejeda. Algunos de sus indispensables son, por un lado, una tienda de campaña iglú y, por otro, una nevera repleta de alimentos y bebidas frescas para aguantar en la piscina todo el día. «Es muy importante protegernos del sol y el iglú, para eso, es mejor que una simple sombrilla », desvela Sanz. «Eso y comer mucha, mucha, mucha fruta », aconseja Gómez.

Piscina Municipal de Tejeda, la que tiene las mejores vistas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo / LPR

De la capital a Tejeda para disfrutar

Rosaura, María del Carmen y el resto de la familia tampoco son de Tejeda. Originarios de Arucas y cansados del cielo encapotado que predomina en el norte de la Isla, buscaron rápidamente un remedio eficaz para poner fin a sus inmensas ganas de playa y piscina. «Hoy venimos con la patrulla », bromea una de ellas refiriéndose a los cuatro hijos y sobrinos que le acompañan durante la jornada de diversión y tranquilidad. Desde hace mucho tiempo han escuchado hablar muy bien de esta piscina municipal y, ahora, han querido corroborar en primera persona si merece la fama que tiene. «Sinceramente a primera vista tiene muy buena pinta », admite María del Carmen. No obstante, confía en que dispongan de sombrillas porque ella no ha traído ninguna. Eso sí, «la crema solar no puede faltar nunca en el bolso ».

«Me gustan mucho las olas pero no el agua salada », subraya Rubén, uno de los primos de la familia. Por ello, cada vez que su madre le pregunta si le apetece pasar un día en la piscina, él responde con euforia que sí. Pasa tanto tiempo en remojo que muchas veces no se acuerda ni de salir para comer algo. «Por eso siempre le digo a mi madre que me da bastante igual lo que me prepare », recalca. Lo que no le pueden cambiar es el sabor del helado porque, si una cosa tiene clara, es que su favorito es el de vainilla. «Espero poder tomarme uno cuando termine el día », concluye con una sonrisa.

Fabiola, Adriana y Pablo en el interior de la piscina / José Pérez Curbelo

Diego, otro de los niños de la familia, no se ha traído ningún juguete porque su mayor preocupación es, sin duda alguna, pasarlo en grande con el resto de sus primos. Desde que llegó no ha salido del agua ni una sola vez y, si lo hace, es para coger carrerilla y volver a saltar. «A la de una, dos y tres saltamos cogidos de la mano, ¿vale? », le advierte a Daniela, su prima. Tres segundos más tarde estaban los dos magullando y rozando el suelo de la piscina con la punta de sus dedos.

«A Pablo ya le pusimos la crema antes de llegar porque sabíamos que iba a querer meterse en el agua con la misma », argumenta Fabiola Cabrera, su madrina. Ella es de Mogán y, a pesar del calor que hace, no dudó ni un segundo en preparar el bañador y el bolso y poner rumbo hacia Tejeda para disfrutar de «los nenes » y del calorcito. «Yo vengo sobre todo por pasar tiempo con ellos, que es lo que me gusta », insiste. Pablo, que es el más pequeño, tiene el flotador puesto desde prácticamente antes de llegar al pueblo y, también, porta una mochila llena de juguetes y pistolas de agua para jugar con su hermana. «Él es el que mejor preparado viene de los cuatro », señala Cabrera. «Hoy le pedí a mi mamá nuggets y salchichas para comer », interrumpe Adriana, la hermana mayor. Los días de piscina son, para ella, los más especiales del verano y, para que se conviertan en únicos, la comida de su madre no puede faltar. Sueña cada día con ir junto a Pablo a bañarse a la playa o a la piscina pero promete que, ahora mismo, la de Tejeda se ha posicionado número uno en su ranking de cada verano.

Piscina Municipal de Tejeda, la que tiene las mejores vistas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo / LPR

Ana García está de paso en Tejeda porque ahí vive su padre. Cuando salió de su casa, situada en la capital, no se esperaba que en la cumbre de la Isla hiciera tanto calor. «Es que aquí uno de los únicos planes que se puede hacer en julio y agosto es ir a la piscina, porque las altas temperaturas no acompañan », lamenta. Aunque va a estar únicamente unos días por la zona, ya sabe cuál va a ser el plan primordial hasta que se vaya. «Vendremos todos los días, porque encima el agua está muy fresquita y es un gustazo y, si por la noche sigue haciendo mucho calor y ya está cerrada, iremos a tomarnos una cerveza o un refresco bien frío a algún bar o restaurante que veamos abierto por la zona y nos guste », finaliza.

La piscina municipal de Tejeda se convierte, durante los meses de verano, en el paraíso de los canariones que, muchas veces, recorren kilómetros y municipios para disfrutar de un día refrescante, en familia y, por si fuera poco, con unas de las mejores vistas de toda la Isla.