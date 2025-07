Hasta siempre, Orlando, nuestro fotógrafo de la memoria

Ha fallecido Orlando, el fotógrafo. Nuestro cronista gráfico discreto, testigo incansable de la lucha de la izquierda en Canarias durante la última década. Republicano de corazón —un corazón grande, lleno de amor, de respeto, de esa empatía que se hace rara pero que él supo ejercer sin alardes, con la serena firmeza de quien camina al lado.

Qué ironía ,y qué poética justicia, que te hayas ido un 18 de julio. Ese día que compartíamos desde la memoria colectiva, repudiando aquel golpe de estado infame que trajo tanta muerte y tanta miseria. Tú, Orlando, lo transformaste siempre en día de vida, de justicia, de memoria activa. Y ahora esa fecha te lleva, y te suma al lugar de los fotógrafos comprometidos, de los que usaron el ojo como herramienta de lucha y la cámara como instrumento de ternura y dignidad.

Tu álbum de imágenes es inmenso. No sólo por la cantidad, sino por la mirada. Porque supiste captar el proceder, los gestos pequeños que sostienen las causas grandes. Tu presencia, siempre atenta, fue tan generosa como tu archivo. Y te hiciste querer. ¡Y de qué manera!

Me quedo con muchas cosas tuyas. Pero hoy me quedo con una foto que te gustaba especialmente, aquella del fotógrafo en la mani que enviaste a tu hija Lara, cuando saliste de una crisis. Y con ese mensaje breve que te dejó y tanto te llenó:

“Wowww…. Qué chico más fashion”

También rescato tus palabras cálidas de hace apenas unos días, que ahora resuenan con fuerza inesperada:

“Un fuerte abrazo, Javier… He tenido un pequeño percance de salud y me estoy recuperando bastante bien… Buen día.”

–Ánimo… pa’lante.

–“Gracias, Javier… no queda otra”.

Y no quiero cerrar este pequeño recuerdo sin estas palabras que me decías que no eran tuyas, pero las hacías propias. Las compartías como un deseo para cada nuevo año. Y hoy las leo como un testamento ético, vital, profundamente tuyo:

Para qué pedir algo si lo tenemos todo…

¿Y qué quieres que te traiga el año venidero?

Nada, no quiero que me traiga nada, lo único que quiero es que no se lleve…

Que no se lleve lo que ya tengo,

que no se lleve el techo que nos cobija,

el plato que nos alimenta,

la manta que nos abriga,

la luz que nos ilumina,

la sonrisa de mis seres queridos,

la salud como tesoro,

el trabajo como sustento,

la amistad, la compañía,

los abrazos,

las caricias,

los “te quiero”,

los “te amo”,

los besos…

que no se lleve los sueños

ni los trocitos del corazón

que lo forman cada persona

que llevo ahí dentro.

Que la tierra te sea leve, querido camarada.

Gracias por enseñarnos empatía, paciencia y discreción.

Gracias por tanto.

Hasta siempre, Orlando.

Con amor, con memoria, con ternura. Mis condolencias a Tere y toda su familia.

Salud, camarada.