Chano Ortega, un sabio a la sombra del vino Señorío de Agüimes

Sebastián ‘Chano’ Ortega ha estado ligado al mundo agrícola, los viñedos sobre todo y desde niño en Ingenio. Ya casado, en Agüimes. Hoy tiene 64 años, se ha ganado la vida en el sector de la hostelería, pero sus raíces y su experiencia en el mundo vitivinícola lo hacen merecedor del reconocimiento popular. Fue impulsor del agrupamiento de las 20 familias que en 2000 tenían un pequeño cultivo familiar de vid. Fue al amparo del plan de desarrollo local del ayuntamiento que pretendía crear una marca de vino local. En 2001 se presentó el primer embotellado de los laureados caldos Señorío de Agüimes. Hace una semana recibió sorpresa un homenaje arropado por su mujer y tres hijos.

Aprendió de su abuelo que tenía una pequeña finca en ingenio . Fue la semilla que germinó cuando se casó con Cristina, de Agüimes, y su suegro estaba encantado con sus viñedos. Aprendí todo con él. Lo que sé hoy se lo debo a él», comenta.

Gurú de caldos y plagas

Hongos, plagas, lo sabe todo, y vaticina hasta la textura, color y sabor que tendrá el próximo vino. Como el mejor enólogo, pero sin serlo. También acecha la plaga de la cochinilla que se está introduciendo en la isla y es «imparable».

Este amor a la tierra y su conocimiento lo ha posicionado como un referente en Agüimes y fuera del municipio en el sector . Él no lo reconoce, para eso está el resto que si ven «algo raro» o tienen «dudas, la referencia es: «pregunta a Chano, él sabe de todo» . Es el hombre a la sombra, al que todos conocen y recurren, incluso técnicos municipales y expertos.

Chano Ortega, viticultor de Agüimes /

Bodega

En 2000, Ortega fue uno de los impulsores de los proyectos más emblemáticos del municipio a través del plan de desarrollo rural y que dan valor incalculable al municipio. Unir a los viticultores que solo consumían la uva en familia para juntos elaborar un primer vino con denominación de origen: Señorío de Agüimes. El plan vino acompañado de formación para el tratamiento sostenible de cultivos y tierras, de plagas o de la propia tierra para que todo fuera ecológico 100%. Y así fue. En 2001 salieron los primeros vinos que han continuado hasta ahora. En 2003 se corona el plan con la apertura de la bodega municipal Señorío de Agüimes, «porque era más económico y práctico para nosotros tenerla aquí que ir a Telde, donde hacíamos el prensado, observó. La actual bodega está bajo control del enólogo y técnicos municipales, eso sí, con Ortega al lado.

"Cuando vi a mi hijo Chano sospeché"

Recibió un homenaje que no el esperaba. El ayuntamiento de Agüimes le quiso reconocer su papel fundamental en este proceso. Fue por sorpresa, comenta Ortega, al término de la fiesta de La Vendimia la semana pasada, que homenaje a la tradición y el trabajo que se desarrolla en el sector vitivinícola y destaca el valor de la producción local. Reunió a siete bodegas de la isla y hubo música, degustación de vino y gastronomía que rememora los encuentros en familia cuando se acercaba la cosecha. Cuando ya finalizaba ocurrió.

Recibió una placa que «reconoce a Sebastián su compromiso ejemplar y constante desde los inicios del proyecto de la bodega, siendo su entrega y pasión fundamentales para hacer realidad este proyecto que hoy enorgullece a todo nuestro municipio». Fue "a escondidas", relató riendo el agüimense. "Por lo visto lo sabían todos menos yo", indicó bromeando, en referencia a que eran cómplices con el ayuntamiento para el homenaje desde su mujer Cristina a sus hijos Chano, Cristina y Miriam. "Solo sospeché algo cuando al final casi de la fiesta llegó Chano, el mayor. Él no viene casi nunca a este tipo de eventos. Le pregunté y me dijo que vine a dar una vuelta. Eso ya lo vi raro", continuó entre risas Ortega. Y no le faltaba razón. "De repente, en el escenario empezaron a hablar con el micrófono y dijeron mi nombre, Miré a todos y reían y me miraban aplaudiendo. Subí al escenario y recogí la placa del ayuntamiento". Un momento inolvidable, pero lo toma con humildad. Dice que no busca premios, «solo que la gente joven no pierda el contacto con la tierra». De hecho, recuerda que de los 20 viticultores que empezaron el proyecto en 2000 hoy solo quedan 12, bien porque han fallecido o sus hijos no han querido continuar. Es la segunda vez en su vida que recibe un homenaje. El primero fue en 2018, recuerda, en un evento agrícola también.

Sonríe cuando reconoce que él cuida la tierra y la cultiva lo hace «por cariño y por mantener la tradición, aunque perdemos dinero», subraya. Lo suyo no es negocio, es legado, y cultivar viñas es una forma de honrar a los mayores y de mantener viva una parte esencial de la identidad de Agüimes. Además, aprovecha como nadie los recursos que le da su tierra, que amplió recientemente con la compra de otra parcela anexa a la suya. Tras la cosecha y la poda "la vid debe descansar y entonces aprovecho para plantar piñas y luego papas". Aparte cultiva todo tipo de hortalizas en un huerto con lo que en casa comen sano y de la tierra.

Poca uva pero buen vino

En un mes será la vendimia, y augura que no será mucha uva, pero eso sí, de muy buena calidad.

Desde que nacieron hasta ahora son innumerables los premios recibidos por los vinos, sobre todo los blancos, «porque la uva roja no es ideal en este clima, debe tener cambios bruscos de temperatura y aquí no existe», finaliza.