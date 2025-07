López de Alba define la convivencia entre los miembros más veteranos y los jóvenes que conforman la Agrupación Folclórica Guayadeque de Carrizal de Ingenio, como «un potaje de buen sabor» condimentado equilibradamente a lo largo de medio siglo con los ingredientes de la memoria, el afecto y el compromiso. El actual secretario de la asociación ofreció la conferencia titulada ‘50 años de la AFC Guayadeque: raíces compartidas’ en el marco de la tercera sesión del duodécimo Campus de Etnografía y Folclore que impulsa en Ingenio la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la celebración de la 30º edición del Festival Internacional de Folclore ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’.

La intervención de Joaquín López de Alba fue planteada a modo de recorrido por la historia viva de una agrupación que ha sido pilar del folclore canario durante cinco décadas. Nacida entre las paredes del colegio Claudio de la Torre de Carrizal impulsada por su Asociación de Padres y Madres a mediados de los años 70, lo que comenzó como un grupo infantil, con ensayos improvisados en aulas y garajes, fue tomando forma hasta consolidarse como uno de los colectivos más representativos de la música tradicional grancanaria.

Comunidad bien avenida

«En la Agrupación Folclórica Guayadeque no pedimos el DNI», afirma López de Alba, que se unió al grupo hace menos de diez años. «Lo que comenzó como una curiosidad musical terminó siendo para mí refugio, aprendizaje y pertenencia. Pensaba que, por no ser canario, no podía formar parte del folclore. Hoy sé que el folclore se comparte, se vive y se agradece. Es una cadena que une a pueblos del mundo, y yo me siento un eslabón más de esa historia. Aunque no nací en Carrizal ni llevo tanto tiempo como otros compañeros, aquí uno se siente parte de una historia colectiva, tejida a base de memoria, afecto y compromiso. Es emocionante ver cómo los más veteranos aún recuerdan a los que ya no están, y cómo esa transmisión continúa hoy con generaciones de veinteañeros o más jóvenes», explica este asturiano nacido en Navia y residente en Gran Canaria desde hace más de dos décadas.

Desde sus inicios, Guayadeque se centró en recuperar bailes tradicionales de Gran Canaria, de la mano de figuras como Isabelita, quien recibió formación en el desaparecido Instituto Canario de Etnografía y Folclore (ICEF) del Cabildo grancanario y trajo a la agrupación coreografías y cantos de otras islas. Uno de los mayores retos ha sido rescatar piezas como la Polka del Carrizal, reconstruida a partir de testimonios de vecinos que ofrecían variantes distintas. «Lo que hicimos fue unir esas coreografías, respetando cada versión. La música tradicional también es eso: reconstruir, armonizar y transmitir. La agrupación ha sabido cuidar el repertorio y el vestuario, con especial atención a particularidad de cada isla».

Hoy, Guayadeque está compuesta por alrededor de 60 personas de todas las edades, en un diálogo constante entre tradición y renovación. «Un diálogo que combina equilibradamente la madurez y conocimiento de quienes llevan toda la vida en la agrupación, con la energía y nuevas ideas de los recién llegados. Ver cómo se adaptan los más veteranos a iniciativas actuales, como vídeos en redes sociales, es admirable. Eso también es folclore vivo», añade.

López de Alba asegura que la presencia de Guayadeque en esta nueva edición del Campus de Etnografía y Folclore de Ingenio, «refuerza el papel de esta agrupación como embajadora cultural del municipio». En estos días del festival internacional su grupo vivirá la experiencia compartida de la interculturalidad. «Lo más emocionante es el intercambio con grupos de otras partes del mundo. Cuando compartes escenario con formaciones de otros países, descubres que nuestras músicas, nuestras vestimentas o incluso nuestras letras no son tan distintas. Todos tenemos canciones para la faena del campo, para el amor, para despedir a los que ya no están. Y eso nos recuerda que el folclore no es un museo: es algo que late». Durante su participación en esta 30 edición de este evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias, «la agrupación prepara varias sorpresas, incluyendo un repertorio renovado y guiños especiales a su medio siglo de existencia. A nivel simbólico, representar a Guayadeque en este evento supone actuar como transmisores de nuestros mayores. Es su legado el que vive a través de cada acorde, cada paso, cada verso que subimos al escenario», comenta.

Un sombrero y una isa

En lo personal, Joaquín López de Alba también lleva su ritual: «Antes de actuar, paso un buen rato eligiendo la púa con la que voy a tocar cada tema». De su repertorio favorito, destaca la ‘Isa del Uno’, de Lanzarote, una pieza que arranca suave y crece hasta convertirse en un estallido de energía colectiva. «Es imposible no contagiarse de su alegría». Y si tuviera que llevar una sola prenda del traje típico a una isla desierta, lo tiene claro: el sombrero canario. «Es identidad pura. Al igual que en mi tierra la boina decía de dónde eras, aquí el cachorro también cuenta historias. Ha estado bajo el sol en romerías, olvidado en el camerino, resistido el sudor de tantas actuaciones… Es más que un complemento», confiesa.

La trayectoria profesional de López está marcada por la formación continua: es ingeniero técnico en informática, graduado en Ingeniería Informática y actualmente cursa el Grado en Administración y Dirección de Empresas. Sin embargo, más allá de lo académico, su verdadera vocación ha sido siempre el folclore, al que ha estado profundamente vinculado desde su llegada al sureste de la isla. Ha formado parte activa de diferentes agrupaciones de música tradicional, no solo como intérprete, sino también asumiendo responsabilidades en sus juntas directivas. Hoy forma parte de la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque, donde sigue aportando su trabajo y su música, convencido de que la tradición no entiende de fronteras. Su intervención en el Campus de Etnografía y Folclore es también un testimonio personal: el de alguien que, viniendo de otra tierra, ha encontrado aquí raíces nuevas, vivas y compartidas, en el marco de una agrupación que lleva medio siglo cultivando memoria, cultura y comunidad.