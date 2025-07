Los dos besos de la Virgen del Carmen en Mogán

Uno de los encuentros más esperados del verano es el encuentro de la Virgen, tras la tradicional procesión marítima que protagonizan la Virgen del Carmen de Arguineguín y su homónima en Mogán en su acercamiento como para darse un beso. Este rito, cargado de devoción, identidad marinera y sentimiento popular, reunió ayer cientos de personas en un día de fervor, diversión, y algo más. La tradicional cita entre las dos vírgenes tuvo un reflejo inesperado y cinematográfico: el de las protagonistas del cortometraje basado en el robo de las joyas en 2021 donadas a la santa en la parroquia. Ultimaron el rodaje en el trayecto en el barco que transportó a la Virgen, la Cecilia, una cinta titulada precisamente El Beso de las Vírgenes. El encuentro de las sacras imágenes de este verano pasará a la historia por quedar también filmado como beso de la protagonista Indira con su novia de ficción.

Fue una anécdota de esta fiesta obligatoria en el calendario veraniego, que transcurrió en un día despejado, con mucho calor humano y de temperatura en termómetros. Alguna racha de viento y algo de brisa. Poco para refrescar.

La Virgen del Carmen de Arguineguín salió de su parroquia sobre su trono, que cargaban feligreses tras la misa de 9.00. Fue de comienzo a fin en el recorrido por las calles entre aplausos hasta llegar a la dársena del muelle. La esperaba Vicente Abrante, pescador patrón de su barco Cecilia, que este año ganó el sorteo entre los pescadores de la Cofradía de Arguineguín para su traslado al Encuentro a Mogán. Es un «honor», dijo. «Siempre le rezo para que nos venga buena pesca y llevarla es además de mucha responsabilidad, el honor más grande para un pescador».

Vicente llevaba a bordo el aforo permitido. 25 invitados. Entre ellos su mujer Carmen Nieves, su hermano Teodomiro, conocido por Mirito el Bomba (y demostró su apodo a través de su música con la guitarra), y dos de sus tres hijos. Comparten con su progenitor la emoción y el peso de la responsabilidad. El tercero, Antoni, no pudo embarcar tampoco este año. Se quedó en tierra con su esposa, ya que su hija Eira, de apenas dos años, «todavía no puede ir, pero el año que viene sigue la tradición» explicó con cariño.

El patrón del barco ‘Cecilia’, Vicente Abrante: «Llevarla es un honor y una responsabilidad»

Al vaivén del poco oleaje esperaban sobre el mar cercano al muelle y fuera también, muchas y diversas embarcaciones, de todos los tamaños, colores y ornamentos, como banderines de colores. Hasta un gran catamarán de recreo permanecía amarrado al muelle a la espera de que dieran la salida. Todos con un denominador común. Estaban a tope de personas de todas las edades con bebida y comida para el camino. El mar se portó bien. Sin mucho oleaje, no estaba muy picado. Y aunque algo de viento, no era fuerte, salvo alguna racha. La flota de la comitiva de acompañamiento a la virgen era según recuento inicial aproximado de 40 embarcaciones. Pero se fueron sumando hasta alcanzar 23 pesqueras y 150 de recreo. Realizaron su primera parada en Santa Águeda, como manda la tradición, para que los vecinos admiraran a su Virgen.

Los petardos y pitas de las llamativas embarcaciones se escuchaban en la costa a medida que se alejaban del punto de salida. Eran símbolo de alegría, manifestación de fe y reclamo de atención incluso hasta para los guiris, que miraban, ponían cara de asombro y decían en su castellano algo como «‘qui bonito este cosa’» (sic).

Como cada año, fue una estampa festiva y conmovedora que reflejó desde el inicio el arraigo y popularidad de esta cita marinera sureña de la gente de Arguineguín y sus alrededores, y todos los barrios del municipio fueron protagonistas.

Encuentro de las Vírgenes del Carmen de Arguineguín y Playa de Mogán / Ayuntamiento de Mogán

Partieron de Arguineguín poco antes de las 11.00 y más de una hora y media después, los barcos se dejaban oír desde la playa y puerto de Mogán. A toda mecha iba en cabeza la Cecilia presumiendo de la Madre Carmen. Detrás, el resto de naves.

Así, al mando del patrón Vicente, la Cecilia se hizo notar al llegar al muelle moganero con una emblemática canción música de Manolo Escobar, como si quisiera que la escucharan hasta los vecinos del casco. «Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción.... etcétera». Así de triunfal y apoteósica fue su entrada, que animó a todos los allí agolpados a aplaudir y también a chapurrear la sintonía recurrente.

Detrás iban entrando el resto de barcos y barquillas mientras la principal se arrimaba al borde de la dársena para atracar. Lo esperaban operarios del muelle para ayudar en la delicada maniobra del desembarco de la imagen de la Virgen de Arguineguín.

«El muelle es cada año más estrecho» comentaba un hombre riendo mientras esperaba paciente . «O es que cada año viene más gente y esto ya es hasta peligro, no cabemos. Más de uno puso a prueba su equilibrio para no caer al mar o no sé adónde. Menos al suelo, porque aquí no cabe un alfiler», prosiguió el asistente, que sugirió poner más medidas de seguridad, o «algunas vallas».

Tras el encuentro fueron en procesión por el puerto de Mogán con la banda de La Aldea

Erguida con su manto de fiesta y a las voces de «guapa, qué bonitas son, vivan las vírgenes», a Virgen de Mogán esperaba su homónima que llegaba en barco. Se encontraba arropada por una multitud cada vez más apretujada cuerpo a cuerpo ya con un calor de esos que dan fatiga. «Siempre son vecinos, fundamentalmente, aunque se cuelan otros», comentó otro asistente, en referencia a que posiblemente se daba prioridad a otros antes que a los vecinos.

Tras el desembarco llegó el plato fuerte. El encuentro. Acercaron ambas imágenes para simular el gesto simbólico de darse un beso, momento máximo de la fiesta que elevó el tono de los piropos a la Madre y aplausos. La vecina de Mogán , María, hizo silenciar a todos con su salve marinera. Su canto emocionado dio paso a la Banda de Música de La Aldea, que con música amenizó la procesión encabezada por ambas imágenes desde el muelle hacia la plaza.

Al final las vírgenes se despidieron hasta el próximo verano. Cada una vuelve a su casa, pero el lazo simbólico entre Arguineguín y Mogán queda más vivo que nunca. La emoción, el arte, la fe y el recuerdo de los que ya no siguen navegando pero están en la memoria de pescadores como Vicente, y alguno de sus tres hijos.

La actriz Ariadne Barreiro es Indira, el personaje protagonista del corto ‘El Beso de las Vírgenes’. Viajó en la Cecilia, donde se grabó la escena interactuando con lugareños mientras pensaba en su particular encuentro con su novia al llegar a Mogán. Al final, sellaron con un beso esta producción canaria. Estas escenas las grabó la cámara Lucía Flores, bajo la mirada del codirector Chemi Pérez. El director Joel Cazorla esperaba en Mogán para última la grabación.