Así es Tufia, la playa de Gran Canaria que se parece a la isla de Santorini

El sonido de las pequeñas olas que abrazan la orilla del Atlántico y unos pintorescos callejones que, por un momento, parecen teletransportarte a Asilah, un pequeño pueblito pesquero situado al sur de Tánger o, mejor aún, a Santorini, una de las islas griegas más conocidas por su arquitectura centrada en casas blancas con techos pintados de color azul, dan la bienvenida a la playa de Tufia, un lugar mágico y de desconexión situado en Telde.

«Tufia es un lugar mágico», asegura Ayose Ponce, un enamorado del lugar desde hace muchos años. Es de Telde y la playa le queda bastante cerca de su casa pero, de no ser así, recorrería los kilómetros que hicieran falta para disfrutar de la calma del mar y de la arena negra que recubre su orilla. «Si te vendan los ojos y te sueltan aquí estoy segurísimo de que, ni en broma, pensarías que estás en Gran Canaria», continúa. Aunque la zona sur de la Isla está muy demandada por la turistificación, en Tufia todavía son «casi todas las caras conocidas». «Es cierto que desde hace unos cuantos años está viniendo más gente de otros lugares que ha visto la playa a través de las redes sociales pero, no tiene punto de comparación con lo que pasa en Playa del Inglés o en Maspalomas», explica con un tono aliviado. Aun así, en los meses de invierno llega alguna que otra guagua repleta de extranjeros, pero no es lo habitual.

Además de unas increíbles vistas hacia el Atlántico y de una estética que no tiene nada que envidiarle a la costa griega, Tufia cuenta con un clima idóneo en cualquier época del año. «Aunque en la capital esté el tiempo nublado, sabes que aquí vas a poder disfrutar de un día soleado», recalca Ponce. Incluso hay días en que parece que no se va a despejar pero, «siempre, siempre, siempre», a la hora del mediodía, un rayito de sol se cuela entre las nubes y comienza a encandilar a los bañistas. «Cuando está el tiempo de sur y en Tufia la marea está mala, siempre tenemos otra playa», continúa. Los teldenses saben que si las condiciones meteorológicas no acompañan en Tufia, tocará emigrar a Aguadulce, situada al otro extremo del acantilado.

Amigos, comilonas y buenas vistas

«Tenemos un amigo que vive en el paseo de la playa y que siempre nos deja guardar la comida y la bebida en su nevera», prosigue. Ponce valora mucho el compañerismo y la hospitalidad que se respira en Tufia desde que tiene uso de razón. Él, junto a sus amigos y al dueño de la vivienda, prepara de vez en cuando una comilona que disfrutan junto al mar. Sus días de verano en la playa se resumen en una cerveza, una buena charleta y la magia que transmite el lugar.

León junto a sus hijas / José Carlos Guerra

Carolina Gómez nació en Colombia pero, tras 25 años viviendo en la Isla, se considera una canaria más. Cuando comenzó a vivir aquí, el novio que tenía en esa época le enseñó la playa y, desde entonces, no ha dejado de venir. «Lo que más me gusta de Tufia es que nunca hace viento y, aunque corra la brisa en otras playas de la zona, aquí siempre se va a estar bien», aclara. A simple vista no se puede apreciar pero, el fondo marino del lugar es uno de los más ricos de Gran Canaria en cuanto a flora y fauna. «Me encanta hacer snorkel aquí porque el agua está muy limpia y se ve todo con claridad», destaca. Ha intentado practicar este deporte en otros lugares como Sardina del Norte pero, como Tufia, no ha encontrado ninguno.

«Estoy acostumbrado a la arena más blanca en Italia, mi país de origen, y aquí, como es negra, me llama mucho la atención», acentúa Luca. Vino hace algo menos de un año de vacaciones y alquiló un coche, «casi explícitamente», para conocer la costa de Telde. Ahora, se ha mudado a Gran Canaria y viene siempre que puede porque el acceso le parece «algo complicado». «Hoy también he tenido que alquilar un vehículo para traer a mis padres, que han venido de visita y me apetecía que conociesen este lugar tan bonito»,lamenta. Para él es indispensable que el transporte público llegue algo más cerca del lugar. «Si el bus llegase hasta aquí, vendría prácticamente todos los días», concluye.

León Poblete se ha traído una silla para poder broncearse mientras tiene sus pies en remojo. Vive en Arguineguín, muy cerca del paseo de la playa pero, a pesar de ello, prefiere desplazarse unos kilómetros y desconectar en un lugar «totalmente diferente». «Me da paz y tranquilidad, aquí todo el agobio y estrés que pueda tener una persona, desaparece», remata con una sonrisa.

Tufia es, para muchos, el lugar de desconexión cuando los problemas atormentan a los pensamientos, el mar en el que adentrarse para disfrutar de la gran variedad de especies que habitan en su interior y, por si fuera poco, la playa a la que acudir para pasar un verano mágico, soleado y, por supuesto, sin tener que salir de Gran Canaria.